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Büyük göğüsleriyle dikkat çekiyor diye eleştiriliyor! Göğüslerini saklamak için...

11.05.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslü kadınlar rahatsız edici bakışlara ve yorumlara maruz kalabiliyorlar. Gelen yorumlar nedeniyle kendini gizlemek zorunda hisseden birçok kadın dekolteli kıyafetleri giymekte sorun yaşıyor. TikTok'ta büyük göğüsleri nedeniyle ilgi çekiyorsun suçlamaları yapılan bir kadın göğüslerini saklamanın yolunu buldu.

Büyük göğüsleriyle dikkat çekiyor diye eleştiriliyor! Göğüslerini saklamak için...

Kadınlar kendilerine dayatılan baskılar nedeniyle yaşadıkları problemleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak benzer konularda sorun yaşayan kişilere tek olmadıklarını hissettiriyor. TikTok'ta paylaşım yapan Kirsty, göğüslerini dikkat çekmek için kullanmakla suçlanmaktan bıktığını ve sonunda onları saklamak için farklı bir çözüm bulduğunu açıkladı.

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Kirsty, normalde M beden giydiğini ancak kendi bedeninin göğüslerini belli ettiği düşüncesiyle kıyafetlerini XXL beden aldığını paylaştı. Ancak, bu yönteminden sonra da insanların neden büyük kıyafetler tercih ettiğini sorguladıklarını belirtti.

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Eleştirilere cevap vermek için üzerine bol gelen bej renkli, düğmeli bir gömlek elbise giymiş bir klip yayınladı. Yayınladığı videonun üzerine en sık aldığı soruları yazdı. Çevresinden neden kendi bedenini tercih etmediğini sorduklarını söyledi.

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Kirsty, bu soruya cevap olarak "Ah, sorduğun için teşekkürler, çünkü meme denen bir durumdan muzdaripim" dedi ve göğüslerini göstermek için elbisesini daralttı.

İzleyiciler video hakkında yorum yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı benzer sorunları kendilerinin de yaşadığını açıkladı. "Ya da düğmeler açık kalıyor", “Evet! Sonra “ilgi çekmeye çalışıyorsun” yorumları geliyor hayır hanımefendi ben kendim giyinmeye çalışıyorum” , İyi görünen bir gömlek bulmak çok zor" yorumlarını yaptılar.

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