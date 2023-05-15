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Büyük göğüslü olmanın avantajını açıkladı! Sütyenine koyduğu eşyalarla göğüslerini çanta gibi kullanıyor

15.05.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslü olmak birçok kadının hayali olsa da büyük göğüslü kadınlar bu durumun sırt ağrılarına sebep olabildiğini belirterek dezavantajlarından bahsediyor. Ancak TikTok'ta video çeken bir kadın büyük göğüslerini çanta gibi kullandığını belirtti ve sütyenine yerleştirdiği ilgi çekici eşyaları göstererek izleyenleri şaşırttı.

Büyük göğüslü olmanın avantajını açıkladı! Sütyenine koyduğu eşyalarla göğüslerini çanta gibi kullanıyor

Beden pozitifliğini savunan kadınlar vücutlarıyla barışarak nasıl daha iyi hissettiklerini paylaşıyorlar. Kendi hesabında 'göğüslerim benim kişiliğimdir' diyen Vanessa, daha büyük göğüslere sahip olmanın artıları ve eksileri hakkında çeşitli videolar çekiyor. Vanessa geçmiş videolarında büyük göğüsleri nedeniyle vücut şekline göre kıyafet almaya çalışmanın tam bir kabus olabileceğini açıklamıştı. Ancak son paylaştığı videolarda göğüslerinin sağladığı kolaylığı gösterdi.

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Vanessa'nın göğüslerine gelen yorumlardan birinde "Altına bir şeyler saklayabilir misin?" yazıyordu. Vanessa bu yorum üzerine göğüsleri sayesinde yanında bir çanta taşınmaya gerek kalmadığını gösterdi.

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Vanessa yayınladığı kısa videoda, telefonunu, cüzdanını, dudak parlatıcısını, anahtarlarını ve kulaklıklarını yani bir çantada bulacağınız tüm temel şeyleri saklayabileceğini gösterdi.

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Video yayınlandığı tarihte kısa süre içerisinde viral oldu. Pek çok kadın sütyenlerinde eşya sakladıkları konusunda hemfikirdi, diğerleri ise bu duruma güldüklerini paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bizim küçük doğamızın cebi" dedi.

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