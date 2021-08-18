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Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

18.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar dışarıda geçirdikleri zaman içinde, ayak sağlığını koruyan ortopedik ayakkabılara ihtiyaç duyar. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak birbirinden şık ve konforlu çocuk spor ayakkabılarını sizler için listeledik.

Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

Ayak sağlığı yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de oldukça önemli. Gün boyu dışarıda vakit geçiren çocuklar için ayak sağlığını destekleyecek; yürüyüş, spor ve oyunlarda onlara eşlik edecek ayakkabıları bir araya getirdik.

1- Cırt Cırtlı spor ayakkabılarla konforu yakalayın

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Ufak yaş aralığındaki çocuklar için ipli ayakkabı kullanımı zahmetli olabilir. Cırt cırtlı ayakkabılar küçük çocuklar için kullanım kolaylığı sağlar. Pratik yapışkanlar yürüme ve koşma anında açılmaz. Giyinmek ve çıkarmak kolaydır. Ayak konforunu ve ayak gelişimini destekleyen Adidas spor ayakkabısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Rengarenk ve şeker gibi sandaletler

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Birbirinden şık kombinlere dahil edebileceğiniz sevimli ayakkabılar çocukların olmazsa olmazı. Cırt cırtlı bantları sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir. Hava alan yapısı sayesinde sıcak yaz günlerinde daha rahat bir kullanım sağlar. Rengiyle göz dolduran bu ayakkabıyı ayaklarından çıkarmak istemeyecekler. Düz tabanlı, spor sandalet ayakkabıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

3-Tarzıyla büyülüyor

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Çocuklar, bu bağcıklı özel hologramlı tasarıma sahip Adidas spor ayakkabısı ile oldukça şık bir görünüme kavuşur. Özel file dokudan oluşturulan bilek üstü tasarımı sayesinde ayakkabının kullanımı kolay ve rahattır. Özel kauçuk taban ise zorlu zeminlerde kullanım imkanı sunar. Bu tasarımın ön plana çıkan en önemli özelliği ise özel astarı sayesinde terlemenin önüne geçmesi.
Adidas Hoops spor ayakkabısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Ona sevimli seçenekler sunun

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Sandaletler yaz günlerinde hava alan yapısı sayesinde sıkça tercih edilen Adidas sandalet, özel dokusu sayesinde ıslandıktan sonra çabuk kurur. Özel tasarlanan kademeli tabanı; açık bir sandalet olmasına rağmen suyun ayakkabı içine girmesi engeller. Ortopedik olarak tasarlanan sandalet erkek ve kız bebeklerin kullanımına uygundur.
Adidas Swim Sandalete BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Kışın zor şartlarında ‘banamısın’ demez!

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Spor ayakkabılar özel dokuma ve kumaş tercihleri ile çeşitli mevsim ve hava koşullarında kullanıma uygundur. Hava alan yapıları bunaltmaz, terletmez. Zorlu zeminlerde kullanım kolaylığı sağlayan kauçuk tabanı sayesinde Terrex Hyperhiker yürüyüş ayakkabısı kışın zorlu koşullarında rahatlıkla tercih edilebilir. Renkleri ve tasarımı ile tarz bir görünümü yakalamak bu bot ayakkabı ile kolaydır.
Terrex Hyperhiker yürüyüş ayakkabısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Futbol tutkunu çocuklar bu krampona hayran kalacak

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Futbol tutkunu çocukların ayağından çıkarmak istemeyeceği şık tasarıma sahip Adidas Copa krampon, halı saha zeminine özel olarak uyum sağlayan bir ürün. İç astarı sayesinde terleme yapmayan kramponun iç yüzeyi aynı zamanda çorap özelliği görüyor. Ayakkabı burun ucu dikişi ile sert zemine, topa vuruşa uyum sağlayan darbe dayanıklılığına da sahip.
Adidas Copa 20.3 halı saha kramponuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Yükseklik tabanlarla maksimum konfor

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Orta yükseklikte topuğa ve özel iki katmanlı tabana sahip ayakkabı sayesinde rahatlığı üst seviyede yaşamak mümkün. Ayak tabanının altında bulunan dolgu daha konforlu bir yürüyüş deneyimi sunuyor.
Adidas Runfalcon C spor ayakkabısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Beyazdan vazgeçemeyenler için...

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Adidas sneaker her kombine uyum sağlayacak türden bir ürün. Sadelikten vazgeçemeyenlerin çok seveceği kot pantolon ve eşofman altları ile çok yakışacak Adidas Advantage model spor ayakkabıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Özel taban, ortopedik tasarım...

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Yalnızca görüntüye değil kaliteye de önem verenlerin çok seveceği bu ayakkabı ergonomik bir tasarıma sahip. Ayrıca iç yüzeyi de bir hayli rahat. Gelişmekte olan çocukların ayakları için oldukça uygun Adidas Switch spor ayakkabısı aynı zamanda ayak sağlığını destekleyici ortopedik özelliğe de sahip.
Minik sevimli ayaklara çok yakışacak Adidas Switch spor ayakkabısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Koşu ve yürüyüş için birebir

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Günlük kullanım başta olmak üzere, her türlü sporda rahatlıkla kullanılabilecek Adidas Adizero Club spor ayakkabısı, her zemine uyum sağlayan esnek bir forma sahip. Özel dokuması ayak yüzeyini sararak her türlü harekete imkan sağlıyor. Koşuda da rahatlıkla kullanılabilen spor ayakkabısı, dayanıklı dış tabanıyla uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunuyor.
Adidas Adizero Club Unisex çocuk spor ayakkabısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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