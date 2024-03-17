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Erdoğan mitingdeki slogana "Çırağa, kalfaya müjde olmaz" deyip tepki gösterdi! Özgür Özel'den jet yanıt: Seslerini duyurmak isteyenleri gözaltına aldırdı

17.03.2024 16:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitinginde bir vatandaşın staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili sloganı üzerine Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan'ın 'müjde' sözleri kısa sürede ses getirirken CHP lideri Özgür Özel'den de jet yanıt geldi. Adana'daki mitinginde konuşan Özel, "Erdoğan bu sorunu dile getirmek isteyenleri gözaltına aldırdı" dedi.

Erdoğan mitingdeki slogana "Çırağa, kalfaya müjde olmaz" deyip tepki gösterdi! Özgür Özel'den jet yanıt: Seslerini duyurmak isteyenleri gözaltına aldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün Konya'da miting gerçekleştirdi. Konuşması sırasında Erdoğan'ın staj-çıraklık sigortasıyla ilgili bir slogan dikkatini çekti. Bunun üzerine tepki gösteren Erdoğan konuşmasında devam etti.

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ERDOĞAN: ÇIRAĞA, KALFAYA MÜJDE OLMAZ

Erdoğan, o slogan üzerine “Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN JET YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkisinden kısa süre sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'daki mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu tepkisini dile getiren Özel, "bundan sonra staj ve çıralık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz, iki elim yakandadır!" dedi. İşte Özel'in o açıklamaları:

"STAJ MAĞDURLARI HER YERE, HER MİTİNGE GİDİYOR"

Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da mitingi vardı. Konya'daki mitinge burada da olan staj mağdurları gittiler. Staj mağdurları her yere, her mitinge gidip derdini anlatmak istiyor.

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"SİGORTALARI YATTIĞI HALDE EMEKLİLİK GÜNÜNE SAYILMADI"

Biliyorsunuz, geçen sene EYT çıktı, insanlar emekli oldu ama staj mağdurları maalesef stajda sigortaları yattığı halde, çıraklık mağdurları sigortaları yattığı, sigorta başlangıcı olduğu hale o günleri emeklilik gününe sayılmadı.

"STAJ VE ÇIRAK MAĞDURLARINI GÖZALTINA ALDIRDI"

Bu sorunu dile getirmek isteyen staj mağdurları Konya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gittiler, 40-50 kişi. Seslerini duyurmak istediler. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? Onları gözaltına aldırdı, telefonlarını toplattı, otobüslere bindirdi.

"HAKLARINI ALANA KADAR ONLARLA BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ey Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra staj ve çıralık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz, iki elim yakandadır!"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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