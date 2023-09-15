Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı! Bir anda koşarak gelip üzerine atladı... Çevredekiler yardıma koştu

Birleşik Krallık'ın Walsall bölgesinde evinin önünde tek başına futbol oynayan 10 yaşındaki bir çocuk hiç beklemediği bir anda üzerine doğru koşarak gelen köpeğin saldırısına uğradı. İki dakika boyunca süren saldırı çocuğun kollarında ve bacaklarında yaralanmalara neden oldu. Drive'ın yardım çığlıklarını duyanlar küçük çocuğun yardımına koşarak geldi. Dakikalar süren çabanın ardından çocuğun üzerindeki köpek sakinleştirildi.

KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR

Kollarında ve bacaklarında korkunç yaralanmalarla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor. Drive'ın ameliyat olması gerektiği söylenirken baba Gohar Siddique farkındalık yaratmak için görüntüleri paylaşmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken köpeğin sahibinin henüz kimliğinin tespit edilemediği söylendi.