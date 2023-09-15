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    4. Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı! Bir anda koşarak gelip üzerine atladı... Çevredekiler yardıma koştu

    Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı! Bir anda koşarak gelip üzerine atladı... Çevredekiler yardıma koştu

    15.09.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birleşik Krallık'ın Walsall bölgesinde evinin önünde futbol oynayan 10 yaşındaki Bentley Drive isimli çocuğa bir anda köpek saldırdı. Kapı zili kamerasına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan köpek küçük çocuğun üzerine koşarak geldi ve onu yere düşürerek kolları ile bacaklarından ısırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtulan küçük çocuk çevredeki yakın bir hastaneye götürüldü.

    Birleşik Krallık'ın Walsall bölgesinde evinin önünde tek başına futbol oynayan 10 yaşındaki bir çocuk hiç beklemediği bir anda üzerine doğru koşarak gelen köpeğin saldırısına uğradı. İki dakika boyunca süren saldırı çocuğun kollarında ve bacaklarında yaralanmalara neden oldu. Drive'ın yardım çığlıklarını duyanlar küçük çocuğun yardımına koşarak geldi. Dakikalar süren çabanın ardından çocuğun üzerindeki köpek sakinleştirildi.

    KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR

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    Kollarında ve bacaklarında korkunç yaralanmalarla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor. Drive'ın ameliyat olması gerektiği söylenirken baba Gohar Siddique farkındalık yaratmak için görüntüleri paylaşmayı tercih ettiğini dile getirdi.

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    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken köpeğin sahibinin henüz kimliğinin tespit edilemediği söylendi.

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