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Fiyatı 5293 TL'ye düştü! Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

13.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizi kısa sürede derinlemesine temizleyecek, son teknoloji ürünü kullanışlı bir süpürgeye mi ihtiyacınız var? Cevabınız "Evet!" ise bu harika önerimize kulak vermelisiniz. Kullanıcılarından tam not alan Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge kısa süreliğine 700 TL indirimle satışta! Güçlü motoru, ikisi bir arada özelliği sayesinde keyifli temizliğin tadını çıkarmanızı sağlayacak cihaz sizi bekliyor!

Fiyatı 5293 TL'ye düştü! Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Temiz bir ev, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Evlerimizdeki toz, kir ve diğer hava kirleticileri alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere solunum problemleri ve başka sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle etkili bir ev temizliği sadece hijyenik bir ortam yaratmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı da korur. Siz de ev temizliğine önem veriyor ve etkili temizlik sunacak kaliteli bir süpürge arıyorsanız Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB 2'si1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge'deki kısa bir süre devam edecek indirimi kaçırmamanızı öneririz.

1. Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB 2'si1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge, son zamanların en popüler dikey süpürgelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan cihaz, kablosuz özelliği sayesinde kolay kullanım sunuyor. Yüksek performanslı motoru, filtreleme sistemi ve cyclonic teknolojisi alerjik reaksiyonlara neden olan tozları ve diğer kirleri anında içine hapsediyor. İnce ve kıvrak bir tasarıma sahip olan model, ulaşılması zor yerlere kolaylıkla erişebiliyor. İkisi bir arada özelliğiyle cihazı dilediğinizde el süpürgesine dönüştürebiliyorsunuz. Kablosuz, güçlü, kullanışlı ve çok yönlü bir süpürgeye ihtiyacınız varsa Electrolux Pure Q9 PQ91-50MB 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge tam size göre!

Kullanıcı yorumları

  • "Sessiz çalışması harika. Ürün güzel paketlenmişti."

  • "Kullanımda gerçek ihtiyacınız pratiklik ise ve 50 m2 alanı şöyle hızlıca bir alayım diyorsanız bu cihaz tam size göre."

  • "Satın aldığım için çok mutluyum."
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