Gençler arasında giderek yayılıyor! "Kendimi tekrar güzel hissetmek istedim"

Estetik operasyonlara olan ilginin giderek arttığı belirtiliyor. Hayatımıza giren sosyal medyayla birlikte kadınların görünüşüne yapılan kötü yorumlar özellikle daha genç yaştaki kadınların estetik operasyonlara yönelmesine sebep oluyor. Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akademisi tarafından geçen hafta yayınlanan verilere göre, plastik cerrahların %75'i 30 yaşın altındaki müşteri sayısında bir artış gördü ve bu "önceki beş yıla göre sürekli olarak daha yüksek bir plato".

Plastik cerrah Dr. Ashley Amalfi, genç müşteri sayısında bir artış gördüğünü söyleyerek hastalarının yaklaşık üçte birinin Gen Z olduğunu belirtti. The Post'a konuşan Amalfi, trendi "harika" olarak nitelendirerek, "Bunu gerçekten güzellik pazarının bu tür bir uzantısı olarak görüyorum" dedi. "Genel olarak kendilerine gerçekten iyi bakan bir nüfus."

GÖĞÜSLERE YAPILAN İŞLEMLER POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR

Amalfi, 20'li yaşlardan gelen müşterilerinin en yaygın taleplerinin göğüs dikleştirme, göğüs büyütme ve Botox enjeksiyonları olduğunu açıkladı. "Zaman ayırıyorlar, kendilerine yatırım yapıyorlar ve bu tür şeyleri daha genç yaşta yapıyorlar." Meme işlerinin popülaritesi hiçbir zaman gerçekten azalmamış olsa da Amalfi, kadınların prosedürü çok daha genç yaşta rezerve ettiğini söyledi.

Estetik operasyonlardaki artışın, sosyal medya ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Aralık 2022 tarihli bir rapor, Z kuşağının yarısından fazlasının sosyal medyada tipik olarak dört veya daha fazla saat geçirdiğini ve TikTok'un en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olduğunu iddia etti.

TikToker Eli Rallo, sosyal medya hesabında gülümseyerek yayınladığı fotoğraflara kırıcı yorum aldıktan sonra güvensizlik yaşadığı paylaştı. "Tiktok çekmeye başladıktan sonra insanlar gülümsemem konusunda bana o kadar kötü davrandılar ki, fotoğraflarda gülümsemeyi tamamen bıraktım. " Rallo, yaptırdığı operasyonla gülümsemesini değiştirdi.

Aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı olan Rallo için bu basit değişiklik, onun "yeniden güzel hissetmesini" sağladı. "Aynada kendime baktığımda, gülümsemelerimin korkunç olduğunu söyleyen nefret yorumlarını gördüm" diye ekledi .

