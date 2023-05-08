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Göğüs küçültme ameliyatından sonra yaşadığı değişimi eski kıyafetlerini deneyerek gösterdi

08.05.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüsler birçok kadın için sırt ağrılarını en büyük problemi olarak görülüyor. Büyük göğüsleri nedeniyle dekolteli kıyafetler giymekte de sorun yaşayan kadınlar meme küçültme ameliyatlarını tercih ediyor. TikTok'ta bir kadın meme küçültme ameliyatının ardından değişen görünümünü eski dekolteli kıyafetlerini giyerek gösterdi.

Göğüs küçültme ameliyatından sonra yaşadığı değişimi eski kıyafetlerini deneyerek gösterdi

En sık yapılan estetik operasyonlar arasında meme küçültme ve meme büyültme ameliyatları bulunuyor. Büyük göğüslü kadınlar yaşadıkları problemleri çözmek adına meme küçültme ameliyatına başvuruyor. Avustralyalı bir kadın meme küçültme ameliyatı olmadan önce yaşayacağı değişimi karşılaştırmak için göğüslerini ön plana çıkartan kıyafetlerini deneyerek video çekti.

AMELİYAT SONUÇLARI VİRAL OLDU

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Meme küçültme ameliyatından üç hafta sonra aynı pozları tekrarlayan genç kadın, yaşadığı değişimle TikTok'ta viral oldu.

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Ancak ameliyattan sonra göğsü ve özgüveni tamamen değişti. Viral yıldız, kamera karşısında daha mutlu görünmeye başladı.

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Eskiden dekolteli üstlerde firikik vermemek için önünü kapatmak zorunda kalan genç kadın ameliyattan sonra rahatça hareket edebilmeye başladı.

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Dönüşümüne hayran kalan birçok kişi, kadını tebrik etmek için yorumlara koştu. Bir kişi şu yorumu yaptı: "Seninki kadar iyi sonuçlar görmedim." Başka birisi ise "Aman Tanrım, evet çok iyi görünüyorsun, senin adına çok sevindim!" dedi.

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