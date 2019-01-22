Günlük burç yorumları 22 Ocak Salı (2019 yıllık burç yorumları)

22 Ocak Salı günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 OCAK Koç Günlük Burç Yorumu Sabah güne başladığınızda dünkü tutulmanın enerjisi hala üstünüzde olabilir. Bugün ise her şeyi yoluna koymak, düzeltmek için olumlu bir gündesiniz. Aşk hayatınıza odaklanabilirsiniz. Bugün Venüs-Jüpiter kavuşumu, aşk hayatınızda şanslı bir gün geçirmenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Ailenize zamanınızı harcayacağınız bir gün olabilir. Onların sağlık sorunlarıyla veya işleriyle ilgilenebilirsiniz. Tutulmadan dolayı üstünüzde gerginlik olabilir. Fakat bugün çok güzel bir görünüm sizleri bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sizleri tempolu bir gün bekliyor. İletişim yönünüz hiç olmadığı kadar ön planda olacak. Herkes size fikir sorabilir. Toplantılara çağırabilir. Bugün kendinize zaman ayırmalısınız. Yoğun temponuz içinde kendinizi ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Günün genelinde maddi konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. Tutulmanın etkisinde olacağınızdan ani harcama yapmamaya dikkat edin. Bugünün güzel haberi, Venüs’ün Jüpiter ile Yay burcunda kavuşuyor olması. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Günün genelinde hala tutulmanın etkisi üstünüzde olsa da bugün sizler için çok güzel bir gün olabilir. İki iyicil gezegen Venüs ve Jüpiter tam da aşk evinizde kavuşuyor. Bugün aşk yaşamınızda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Tutulmanın etkileri devam ederken hala sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Duygusal olarak zaman zaman geçmişe gidip gelseniz de bugün her şeyi unutturacak bir görünüm var. Venüs-Jüpiter kavuşumu Yay burcunda gerçekleşiyor. Hem aşk hem para sunmaya geliyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Günün çoğunluğunda pozitif bir enerjiniz var. Tutulma etkisi devam etse de bugün herkese güzellikler sunacak bir görünüm var. Yay burcunda Venüs ve Jüpiter öğleden sonra kavuşuyorlar. Yöneticiniz Venüs’ün aktif rol alması, aşk hayatınızda şansınızın çok açık olduğunu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Günün genelinde tutulmanın etkisinde olsanız da yüzünüzü güldürecek gelişmelere de hazır olmalısınız. Venüs, öğleden sonra şans ve bereket gezegeni Jüpiter ile kavuşuyor. Bu şahane görünüm özellikle size maddi konularda şans getirecektir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Günün geneline baktığımızda sizler için çok güzel haberler var. Dünkü tutulmanın gerginliği yer yer devam etse de bugün öğleden sonra Venüs, yöneticiniz Jüpiter ile kavuşuyor. Bu şanslı görünüm üstelik sizin burcunuzda meydana geliyor. Bugün ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Konu fark etmez şans sizle olacak.Devamını okumak için tıklayınız