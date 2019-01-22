Günlük burç yorumları 22 Ocak Salı (2019 yıllık burç yorumları)

22 Ocak Salı günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sabah güne başladığınızda dünkü tutulmanın enerjisi hala üstünüzde olabilir. Bugün ise her şeyi yoluna koymak, düzeltmek için olumlu bir gündesiniz. Aşk hayatınıza odaklanabilirsiniz. Bugün Venüs-Jüpiter kavuşumu, aşk hayatınızda şanslı bir gün geçirmenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ailenize zamanınızı harcayacağınız bir gün olabilir. Onların sağlık sorunlarıyla veya işleriyle ilgilenebilirsiniz. Tutulmadan dolayı üstünüzde gerginlik olabilir. Fakat bugün çok güzel bir görünüm sizleri bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sizleri tempolu bir gün bekliyor. İletişim yönünüz hiç olmadığı kadar ön planda olacak. Herkes size fikir sorabilir. Toplantılara çağırabilir. Bugün kendinize zaman ayırmalısınız. Yoğun temponuz içinde kendinizi ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde maddi konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. Tutulmanın etkisinde olacağınızdan ani harcama yapmamaya dikkat edin. Bugünün güzel haberi, Venüs’ün Jüpiter ile Yay burcunda kavuşuyor olması. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde hala tutulmanın etkisi üstünüzde olsa da bugün sizler için çok güzel bir gün olabilir. İki iyicil gezegen Venüs ve Jüpiter tam da aşk evinizde kavuşuyor. Bugün aşk yaşamınızda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Tutulmanın etkileri devam ederken hala sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Duygusal olarak zaman zaman geçmişe gidip gelseniz de bugün her şeyi unutturacak bir görünüm var. Venüs-Jüpiter kavuşumu Yay burcunda gerçekleşiyor. Hem aşk hem para sunmaya geliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün çoğunluğunda pozitif bir enerjiniz var. Tutulma etkisi devam etse de bugün herkese güzellikler sunacak bir görünüm var. Yay burcunda Venüs ve Jüpiter öğleden sonra kavuşuyorlar. Yöneticiniz Venüs’ün aktif rol alması, aşk hayatınızda şansınızın çok açık olduğunu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde tutulmanın etkisinde olsanız da yüzünüzü güldürecek gelişmelere de hazır olmalısınız. Venüs, öğleden sonra şans ve bereket gezegeni Jüpiter ile kavuşuyor. Bu şahane görünüm özellikle size maddi konularda şans getirecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Günün geneline baktığımızda sizler için çok güzel haberler var. Dünkü tutulmanın gerginliği yer yer devam etse de bugün öğleden sonra Venüs, yöneticiniz Jüpiter ile kavuşuyor. Bu şanslı görünüm üstelik sizin burcunuzda meydana geliyor. Bugün ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Konu fark etmez şans sizle olacak.Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Güne merhaba dediğinizde hala kendinizi tutulmadan dolayı düşük enerjili hissedebilirsiniz. Fakat bugün her şeyi unutturacak bir görünüm var. Yay burcundaki Venüs, şans gezegeni Jüpiter ile kavuşuyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda tutulmanın etkileri devam edebilir. Özellikle karşıt burcunuzda oluştuğu için partnerinizle sürtüşme yaşamış olabilirsiniz. Ama bugün her şeyi unutma vakti, çünkü Venüs ve Jüpiter kavuşuyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Herkes gibi sizler de tutulmadan sonra biraz bitkin olarak güne başlayabilirsiniz. Ama bugün herkes için umut verecek bir görünüm var. Venüs, yöneticilerinizden biri olan Jüpiter ile kavuşuyor. Kariyer hayatınızda şansınız açık. Devamını okumak için tıklayınız
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