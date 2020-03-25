Günlük burç yorumları 25 Mart Çarşamba - Yeni Ay döneminde burçları neler bekliyor?

25 Mart Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Yeni AY döneminin başladığı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün büyük bölümünde evde olabileceğiniz aktivitelere yöneleceksiniz. Gün içinde birkaç ziyaretçisiniz gelebilir ve size okunmanız için kitap getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sezgileriniz sayesinde bugün her türlü iletişimin üstesinden geleceksiniz. Biraz yazı yazmak istiyorsanız bugün tam günüdür. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Hayal gücünüz evinizde yaratıcı değişiklikler yapabilmeniz için entelektüel yeteneklerle birleşiyor. Eşyalarınızı yeniden modelleme veya yeniden dekore etme gibi girişimlerde bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün bir proje üzerinde çalışmak için kütüphaneye yolunuz düşebilir. Kendinizi başlangıçta planladığınızdan daha fazla zaman harcarken bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sezgileriniz son birkaç aydır yüksek seviyede bugün daha da artabilir. Muhtemelen başkalarının düşüncelerini ve duygularını hissedebileceğiniz bir gün olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Başkalarının fikirlerinin değerlendirilmesi bugün ana odak olabilir. Bir arkadaşınız size proje fikriyle gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Hayal gücü ve sezgileriniz bugün ön planda. Yazma, konuşma veya dramatik sanatlarla ilgileniyorsanız bugün yaptıklarınızdan verim alacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Zihniniz mistik bir dönüş yapıyor. Bu, manevi, metafizik kavramları incelemek, astroloji, numeroloji veya diğer gizli bilimler gibi alanlarla ilgili bilginizi genişletmek için harika bir gün. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün çapkın, tutkulu bir ruh halinde olabilirsiniz. Romantik partnerinizle özel bir akşam yemeği planlamak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Birlikte çalşıştığınız kişilerin düşüncelerine ve duygularına uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak hassasiyetinizi bir kenara bırakmalı ve sadece olması gereken işlere yönelmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Hassasiyet gerektiren projeler üzerinde çalışmak bugün çok zamanınızı alabilir. Bazı derinlemesine araştırmalar söz konusu olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Partnerinizle olan konuşmalarınız aranızdaki bağı iyileştirebilir ve daha da güçlendirebilir. Sonuçta ikinizde günün sonunda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız