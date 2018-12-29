Günlük burç yorumları 29 Aralık Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

2018 yılı son haftasına girdik ve 29 Aralık Cumartesi günü için günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, ilişkimizi, mali durumumuzu, iş hayatımızı derinlikli bir şekilde ele almak arzumuzun işaretçisi. Siz tutkulu bir aşkın, ayaklarınızın üzerinde kuvvetlice durmanın ve iş anlamında güçlenmenin öneminin farkındasınız. Sıkıntılarınıza çare bulmak, değerli bulduğunuz her ne varsa onlara kavuşmak için desteğe ihtiyacınız var. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, gerek özel gerekse iş ilişkisi içinde olduğumuz insanlarla aramızdaki temasın ve bakış açısı farklılığının derinlikli bir şekilde gözden geçirilmesi anlamında önem taşıyor. Ayrıca özel paylaşım içinde olduğumuz birisi yoksa nasıl bir ilişki aradığımızı, bu konudaki ideallerimizin ne olduğunu tekrar bir düşünmemizi sağlıyor. Demek ki bu meseleler, birkaç gün boyunca bir hayli önem taşıyacak. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, çalışma yaşamımızdan günlük hayatımıza kadar olan geniş bir alanda hem mevcut durumu hem de problemlerimizi belirleme, üzerinde düşünme yönünde tesirlidir. Demek ki, verimli çalışabilmemiz, kafamızın, gönlümüzün rahat olması için bir takım düzenlemelere ihtiyacımız var. Bunlar üzerinde durmak lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, sizin derinlikli bir şekilde ilişkinizi, aşka bakış açınızı ele almamız yönünde iyi bir tesirdir. Çünkü ideallerimiz doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğimizi anlamış olacağız. Ayrıca bir test gibi görebiliriz bu enerjiyi. Karşımızdaki kişi, ilişki içinde olduğumuz insanla aramızdaki alışverişin niteliği nedir, gerçekten aynı yerden mi bakıyoruz hayata veya farklı bir yerden bakıp da gördüklerimizi ifade ettiğimizde buna tahammül gösterebilir miyiz? Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, aile yaşamı, aile içindeki sevgi alışverişi, günlük hayatımızın düzeni, çalışma yaşamımızın önemi ve de fiziksel anlamdaki sağlığımızla ilgili konuları derinlikli bir şekilde ele almamızı sağlıyor. Bu alanlarda herhangi bir sorun varsa, yeniden gözden geçirmek ve düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak lazım. Psikolojik açıdan da bunlar çok önemli. Çünkü doyumsuz bir yaşamı sürdürmek, hiçbir şeyden haz duymamak olur ki, oldukça rahatsız edicidir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, sizin hem sosyal çevrenizle aranızdaki alışverişi güçlendirir hem de ilişkinizde neleri önemsediğinizi, neler beklediğinizi belirlemenizi sağlar. Aynı şekilde aşk hayatınızla ilgili konularda değişim ve dönüşüm yönünde çizginizi tespit etmiş olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, hangi yeteneğimiz, hangi girişim yoluyla para kazanabileceğimizi, ailemiz ve geleceğimizle alakalı bir değişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini işaret ederek bize yol gösteriyor. Öncelikle kazanç anlamında ilişkilerin önemi büyük. Hem yapıcı ortaklıklara ve ilişkilere ihtiyacımız var hem de bizim kendimizi daha canlı ve verimli hissedeceğimiz işlere yönelmemiz lazım. Böylece güçlenebilir, hayatımızı doğru manada yönlendirebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, dış dünyada birebir ilişki kurduğunuz insanlarla olan temaslarınızı, sosyal yaşamınızı, özel hayatınızı derinlemesine ele almanızı sağlıyor. Yeni bir çevreye sizi dahil ediyor ve bu çevrede başkalarıyla irtibatta bulunarak gelişmenizi sağlıyor. Sorumluluk üstlenmeniz için teşvik ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, bizi öncelikle tüm ilişkilerimizi ve maddi anlamdaki durumumuzu mutlaka bilinçli, disiplinli bir şekilde gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Kontrol edemediğimiz savurganlıklarımız var mı? Veyahut paramız bitecek ödümüz koptuğu için, kendimizi tamamen dış dünyadan soyutladık mı? Bunlara gerçekçi bir şekilde bakalım. Çünkü her ikisi de oldukça yanlış. Bir süreçten geçiyoruz ve bir yapılanma içindeyiz. Eğer sıkıntılarımız varsa, bunları es geçemeyiz veya kulak arkası edemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, sosyal ilişkilerimizi amacımızı, gittiğimiz yönü ve irtibatta bulunmamız gereken kişileri tespit etmemizde yardımcı oluyor. Bazı kişilerle eğer yollarımızı ayırmak gerekiyorsa, hakikaten bir faydaları olmuyorsa, zamanımızı boş yere alıyorlarsa daha fazla kendimizi üzmemek lazım. Gelişmemizi sağlayan, ilerlememize destek olan kişilerle yola devam etmek lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 00:31 Venüs-Pluto görünümü, kariyer konularına eğilmemizi sağladığı gibi, iş ortamındaki ilişkilerimiz, bağlantılarımız, maddi-manevi anlamdaki durumumuzu gözden geçirmemizde de önem taşıyor. İş durumumuzu akıllıca ele almak gerekiyor. Artık yenilenmek, büyümek ve gelişmek durumundayız. Gereksiz duygusallıklar, verimli olmayan işlerden kaçınmak lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 00:31 Venüs-Pluto olumlu görünümü sayesinde rahatlıyoruz. Çünkü kendimizi hem ilişkilerimiz yönünde bir gözden geçiriyoruz hem de bilinçli bir şekilde ilerlememiz gerektiğini anlıyoruz. Benim amacım bu, şu yolda artık kendimi geliştirmek ve hedefimin üzerine giderek başarılı olacağım diyebiliyoruz. Gücümüzün farkına varabiliyoruz. Duyarlılık içinde değil, mantıklı şekilde yolumuzu çizebiliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
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