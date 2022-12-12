KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

09.12.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlarla ilgili tartışmaya kapalı konulardan biri, moda tutkuları! Girdikleri her ortamda dikkatleri üzerine çekmek isteyen stil sahibi kadınlar, kombinlerini özenle seçerler. Siz de tek parça şıklığı için her sezon birbirinden çekici modelleri üretilen tulumları tercih edebilirsiniz. Hangi modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız birbirinden özel parçalardan oluşan listemize bir göz atmaya ne dersiniz?

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Tulumlar, her sezonun trendleri arasında yer alan, şık ve rahat kıyafetlerden biri. Günlük, spor ve abiye tarzda birçok çeşidi olan bu kıyafetler kolay kombinlenmeleri açısından da kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yüzlerce model arasından kendi fiziğinize ve zevkinize uygun seçeneği bulma konusunda zorlanıyor olabilirsiniz. Öyleyse sizin için seçtiğimiz şık ve kaliteli modeller için okumaya devam edin!

1. Ofis şıklığı için kusursuz bir seçenek: DOJR Yüksek Belli Kadın Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çalışan kadınlar her sabah farklı ve özenli kombinler hazırlarken bazen zorluk çekebiliyor. Eğer siz de böyle anlar yaşıyorsanız eliniz dolabınızdaki kurtarıcı parçalar gidiyor olabilir. DOJR Yüksek Belli Kadın Tulum, sizi hem zarif hem şık gösterecek bir ürün. Kaliteli kumaşı ve belindeki kuşak detayıyla tulumu giydiğinizde dikkatleri üzerinize çekmemeniz imkânız. Tek parçayla şık bir ofis kombini yapmak için modele göz atın!

Ürünü İncele

2. Tulumu günlük tarzınıza uyarlayın: Koton Kadın Kare Yaka Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Günlük hayatınızda genellikle rahat ve spor kıyafetleri tercih ediyorsanız size harika bir ürün önerimiz olacak. Koton Kadın Kare Yaka Tulum, mavi beyaz renkli kare desenleri ile sevdiğiniz o rahat şıklığı sunuyor. Kolsuz, kare yaka formu ve şortlu tasarımı ile yaz günlerinde üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz tulum, kumaş kalitesiyle de beğeninizi kazanacak!

Ürünü İncele

3. Siyahın asaleti ile tasarlanan kusursuz bir model: Ejoyous V Yakalı Kadın Tulumu

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Günün her saatinde, her mekânda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model! Ejoyous V Yakalı Kadın Tulumu, tarzı ve mükemmel tasarımı ile üzerinizde zarif bir duruş sergiler. Siyah rengi sayesinde her aksesuarla da eşsiz bir uyum yakalayacak modeli stiletto, spor ayakkabı ya da sandaletle kombinleyebilirsiniz. Kısa kollu, beli büzgülü tulumu üzerinizden hiç çıkarmak istemeyecekainiz!

Ürünü İncele

4. Tiril tiril, zarif bir seçenek: Koton Kadın Şort Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Yaz tatiline çıkarken valizinize mutlaka koymanız gereken bir tulum önerisine ne dersiniz? Koton Kadın Şort Tulum; V yakalı formu, omuzlarındaki ip ve belindeki şık detayları ile size hem konforun hem zarif görünümün garantisini veriyor. Canlı turuncu rengiyle tüm dikkatleri üzerinize çekecek tulumu yaz aylarında hem gündüz hem akşam gezilerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Rengi ve deseniyle içinizi ısıtacak: TSWRK Kadın Çiçekli Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Yaz aylarında şık duruşunuzu zirveye taşıyacak bir öneriye hazır mısınız? TSWRK Kadın Çiçekli Tulum, casual kesimi ve harika desenleriyle size yaz mevsiminin ruhunu doyasıya yaşatacak. İnce ip askılarıyla omuzlarınızın güzelliğini ortaya çıkaran tulumun bacak dekoltesini çok seveceksiniz. Gündüz ya da gece davetlerinde rahatlıkla giyebileceğiniz parça, sizi gireceğiniz ortamın yıldızı yapacak!

Ürünü İncele

6. Nostaljik havayı sevenler için: Koton Çiçekli Tulum Boyundan Bağlamalı Elbise

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Kombinlerinde modern seçimlerin yanında nostaljik çizgileri de kullananlar için harika bir tasarım var sırada. Koton Çiçekli Tulum Boyundan Bağlamalı Elbise, yaz mevsimini çağrıştıran çiçek ve yaprak desenleri ile kombinlerinize farklı bir hava katacak. Kesimi ve tarzı ile dikkat çeken tulum, yaz akşamlarında katılacağınız özel etkinliklerde de kullanabileceğiniz, oldukça şık bir seçenek.

Ürünü İncele

7. Şık ve gösterişli bir abiye tulum modeli: MaNMaNing Kadın Siyah Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Özel gece ve davetlerde giymek için şık bir kıyafet mi arıyorsunuz? O zaman MaNMaNing Kadın Siyah Tulum, tam size göre! Abiye olarak tasarlanan şık tulum, üst kısmındaki taşlı ve strap detaylarıyla göz kamaştırıyor. Bel kısmından oturan, paçaları bol kesim olan parça, boyunuzu daha uzun gösterir. Üç farklı renk seçeneği sunan modele göz atmadan alacağınız tuluma karar vermeyin!

Ürünü İncele

8. Jean şıklığından vazgeçemeyenlere özel: Koton Kadın Cepli Düğmeli Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Jeanler, çok uzun yıllardır kullanılan ve her sezonda kendisine mutlaka yer bulan özel parçalar. Bu kadar popüler olan kumaşı, tulumlarınızda da görmek istiyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Koton Kadın Cepli Düğmeli Tulum, spor şıklığı arayanlar için harika bir seçenek. Açık mavi rengi ve boyu ayarlanabilen askılarıyla severek kullanacağınız tuluma mutlaka bir şans verin!

Ürünü İncele

9. Parlak renklerle büyüleyin: MaNMaNing Kadın Yaz İçin Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

Yaz akşamlarında yapılan özel davetlerde giyebileceğiniz, ışıl ışıl parlayan bir modelle göz kamaştırmaya hazır olun! MaNMaNing Kadın Yaz İçin Tulum'da kullanılan parlak renkler, sizi bulunduğunuz ortamın starı hâline getirecek. Özel kumaşla hazırlanan tulum, belindeki kemer sayesinde hareket kazanır. Dilediğiniz renkte bir topuklu ayakkabı ve çanta ile kombinleyebileceğiniz model, kusursuz güzelliğinizi ortaya çıkacak.

Ürünü İncele

10. Kusursuz tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan: LBEC V Yaka Yüksek Bel Yumuşak Polyester Tulum

Hem şık hem rahat sürekli kullanabileceğiniz tulum modelleri

V yakalı, kolsuz, düğme detaylı ve şortlu tasarımıyla oldukça şık görünen LBEC V Yaka Yüksek Bel Yumuşak Polyester Tulum; sıcak yaz günlerinde sizi hem serinletecek hem güzelliğinize güzellik katacak! Tulum, siyah rengi sayesinde hemen her ortama rahatlıkla uyarlanabilir. Konforlu kumaşıyla içerisinde çok iyi hissedeceğiniz parça, elbise dolabınızın vazgeçilmezi hâline gelecek!

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
tulum tulum elbise tulum modelleri Göz güzellik topuk

İş birliği İçerikleri

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Kış kombinlerinizi göz alıcı aksesuarlarla renklendirmeye ne dersiniz?

Kış kombinlerinizi göz alıcı aksesuarlarla renklendirmeye ne dersiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Fiyat performans ürünü arayanlar bu listeye mutlaka göz atmalı

Fiyat performans ürünü arayanlar bu listeye mutlaka göz atmalı

Kış temizliğine sıra gelmedi mi? Dert etmeyin, işinizi kolaylaştıracak ürünlerini sizin için seçtik

Kış temizliğine sıra gelmedi mi? Dert etmeyin, işinizi kolaylaştıracak ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Kış temizliğine sıra gelmedi mi? Dert etmeyin, işinizi kolaylaştıracak ürünlerini sizin için seçtik

Kış temizliğine sıra gelmedi mi? Dert etmeyin, işinizi kolaylaştıracak ürünlerini sizin için seçtik

Kışı sıcacık ve havalı geçirmek isteyen beyleri böyle alalım! Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Kışı sıcacık ve havalı geçirmek isteyen beyleri böyle alalım! Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz

Vücut tipinize uygun mont modelini keşfedin, tüm kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize uygun mont modelini keşfedin, tüm kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Seyahatte de konfor sizinle olsun! Birbirinden kullanışlı seyahat ürünleriyle tanışın

Seyahatte de konfor sizinle olsun! Birbirinden kullanışlı seyahat ürünleriyle tanışın

Kitap kurtları hemen harekete geçecek! Keyifli bir okuma köşesine kim hayır diyebilir?

Kitap kurtları hemen harekete geçecek! Keyifli bir okuma köşesine kim hayır diyebilir?

Rahatlığından ödün vermeyenler için en rahat koltuk ve kanepe modellerini seçtik

Rahatlığından ödün vermeyenler için en rahat koltuk ve kanepe modellerini seçtik

Tümünü Gör
Rahatlığından ödün vermeyenler için en rahat koltuk ve kanepe modellerini seçtik

Rahatlığından ödün vermeyenler için en rahat koltuk ve kanepe modellerini seçtik

Her bütçeye uygun 2022'nin en sevilen monitörlerini keşfetmek ister misiniz?

Her bütçeye uygun 2022'nin en sevilen monitörlerini keşfetmek ister misiniz?

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Teknoloji tutkunu sevdiklerinizin yılbaşı hediyesi hazır mı? Değilse bu listeye bakmadan geçmeyin

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Sabırsız tanıdıklarınızın yüzünü güldürecek birbirinden kullanışlı hediyeler

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Bu hediyelerle büyüklerinizi çok mutlu edeceksiniz!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Kış kombinlerinizi göz alıcı aksesuarlarla renklendirmeye ne dersiniz?

Kış kombinlerinizi göz alıcı aksesuarlarla renklendirmeye ne dersiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Fiyat performans ürünü arayanlar bu listeye mutlaka göz atmalı

Fiyat performans ürünü arayanlar bu listeye mutlaka göz atmalı

Kış temizliğine sıra gelmedi mi? Dert etmeyin, işinizi kolaylaştıracak ürünlerini sizin için seçtik

Kış temizliğine sıra gelmedi mi? Dert etmeyin, işinizi kolaylaştıracak ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Saç dökülmesi tarih olacak! Tek malzemeyle saçlarınızı gürleştirin

Dökülmeyi anında durdurur! Tek malzeme saçınızı gürleştirecek

Acı çekmenize gerek yok! İstenmeyen tüylerinizi doğal olarak yok edecek çözümler

İstenmeyen tüylerinizi doğal olarak yok edecek çözüm

Kış kombinlerinizi hareketlendirecek renkli çanta ve kemerler

Kış kombinlerinizi göz alıcı aksesuarlarla renklendirmeye ne dersiniz?

Gerçek Barbie olarak görülüyordu! 41 yaşındaki Paris Hilton gençlik sırlarını paylaştı

Gerçek Barbie olarak görülüyordu! Güzellik sırrı...

Vücut tipinize göre size en çok yakışacak kadın mont modelleri

Vücut tipinize uygun mont modelini keşfedin, tüm kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Korelilerin trend güzellik sırrı: Jamsu makyajını Bella Hadid'de öneriyor!

Korelilerin trend güzellik sırrı: Bella Hadid'de öneriyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.