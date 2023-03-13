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Apple severlerin vazgeçilmezi en iyi Apple akıllı saat modelleri ve yorumları

10.03.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple akıllı saatler, benzersiz özellikleri ve Apple'ın üstün tasarımı ile akıllı saatler pazarında öne çıkan ürünlerden. Apple akıllı saat modelleri, sadece bir saat değil, aynı zamanda fitness takibi, müzik çalma ve iletişim aracı olarak da kullanılabilir. Ayrıca, iOS uyumlu olduğu için iPhone kullanıcıları için mükemmel bir eşleştirme sağlar. Sizler için en iyi Apple akıllı saat modelleri ve yorumlarını derledik.

Apple severlerin vazgeçilmezi en iyi Apple akıllı saat modelleri ve yorumları

İçindekiler

  • Stil ve İşlevsellik Yeniden Tanımlanıyor: Apple Watch Series 7
  • Akıllı Saat Dünyasında Yeni Standart: Apple Watch SE 2. Nesil
  • Daha Akıllı, Daha Hızlı, Daha İyi: Apple Watch Series 6

Apple akıllı saatler, modern çağın birçok ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. İnsanlar, sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, spor yapmak, iletişim kurmak, müzik dinlemek, hatta yolculuklarında navigasyon hizmetleri almak için her geçen gün daha fazla teknolojiye güveniyor. Apple akıllı saatler, kişilerin isteklerini karşılamak için teknolojinin sınırlarını zorlayarak modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve gelişmeye devam ediyor.

Stil ve İşlevsellik Yeniden Tanımlanıyor: Apple Watch Series 7

Adsız tasarım (46)

Apple Watch Series 7, 1.9 inç LTPO OLED Retina ekranı ile önceki modellere göre daha büyük bir ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 396 x 484 piksel ve ekranın kenarları daha önceki modellere kıyasla daha düz bir tasarımla dizayn edilmiş. İşletim sistemi olarak watchOS 8'i kullanıyor ve Apple'ın kendi tasarımı olan S7 çift çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.
32 GB dahili depolama kapasitesine sahip ve 50 metre su geçirmezliği ile yüzme ve dalış gibi aktivitelerde kullanılabiliyor. Pil ömrü 18 saat olarak açıklanmış ve Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, U1 Ultra Wideband çip gibi bağlantı özelliğiyle kullanıcıları cezbediyor.

Artıları

  • Daha büyük bir ekran ve daha ince bir tasarıma sahip, daha modern bir görünüm sunuyor.
  • Yenilenmiş şarj özelliği sayesinde daha hızlı şarj oluyor ve daha uzun pil ömrüne sahip.
  • Dayanıklılığı artırılmış ve daha sağlam bir yapıyla dizayn edilmiş.
  • Eklenen klavye özelliği sayesinde daha kolay metin yazma imkanı sağlıyor.
  • Yeni sensörler sayesinde daha gelişmiş uyku takibi ve solunum ölçümü özellikleri sunuyor.
  • Apple Watch Series 7, daha hızlı işlemciye ve daha yüksek depolama kapasitesine sahip.

Eksileri

  • Apple Watch Series 6'ya göre daha yüksek bir fiyatı var.
  • EKG özelliği gibi bazı sağlık özellikleri, bölgeye göre değişmekle birlikte hâlâ mevcut değil.
  • Apple Watch 6’da kullanılan WatchOS 8 işletim sistemi Series 7'ye de sunulduğu için özellikleri açısından büyük bir fark yaratmıyor.
  • Bazı kullanıcılar, ekranın büyüklüğüne rağmen, ekranın kullanım deneyiminde çok büyük bir fark yaratmadığını düşünüyor.

Kullanıcı Yorumları

  • "Apple Watch 7, inanılmaz bir ürün. İnce tasarımı, büyük ekranı, hızlı işlemcisi ve gelişmiş sensörleri ile tam bir paket. Şarj özelliği de çok iyi ve şarj süresi oldukça kısa. Bu fiyata kesinlikle öneriyorum!"

  • "Ekranın büyüklüğüne rağmen, Watch 6'dan gelen WatchOS 8 işletim sistemiyle aynı özellikleri sunması biraz hayal kırıklığına yol açtı. Ayrıca yüksek fiyatı da dikkate alınmalı."
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Akıllı Saat Dünyasında Yeni Standart: Apple Watch SE 2. Nesil

Adsız tasarım (47)

Apple Watch SE 2. Nesil, 1.78 inç LTPO OLED Retina ekranı ile tasarlanmış ve 448 x 368 piksel çözünürlüğe sahip. İşletim sistemi olarak watchOS 8'i kullanıyor ve Apple'ın kendi tasarımı olan S5 çift çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.
32 GB dahili depolama kapasitesine bulunan cihaz 50 metre su geçirmezliği ile suda yapılan aktivitelerde rahatlıkla kullanılabilir. Pil ömrü 18 saat ve Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n gibi bağlantı özelliklerini içeriyor.

Artıları

  • Daha uygun fiyatlı bir seçenek olması, bütçe dostu bir akıllı saat arayanlar için ideal.
  • Aynı tasarımı ve işletim sistemiyle Apple Watch Series 6'ya benzer bir deneyim sunuyor.
  • 40mm ve 44mm boyutlarında iki farklı kadran seçeneği bulunuyor.
  • Yüzme gibi su aktivitelerinde kullanılabilir ve suya dayanıklı.
  • Apple Fitness+ üyeliğiyle birlikte uygun fiyatlı bir fitness deneyimi sunuyor.

Eksileri

  • Always-on ekran özelliğine sahip değil, yani ekranı her zaman açık değil.
  • Elektrokardiyogram (EKG) özelliği ve oksijen doyma ölçer gibi bazı sağlık özellikleri yok.
  • Seri 6'ya kıyasla daha yavaş bir işlemciye sahip.
  • Belirli özelliklerin kullanımı için herhangi bir iPhone'a ihtiyacınız var.
  • Seri 6'ya kıyasla daha kısa pil ömrü var.

Kullanıcı Yorumları

  • "Fiyatına göre harika bir ürün. Fitness özellikleri mükemmel ve yüzme gibi su aktiviteleri için de harika. Aynı zamanda kolayca iPhone ile senkronize edebiliyorum. Tek olumsuz yanı always-on ekran özelliği olmaması."
  • "Saati yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve oldukça memnunum. Pil ömrü iyi, Fitness+ ile birlikte çok sayıda egzersiz yapabiliyorum ve uyku takibi özelliği de harika. Tek eksisi EKG ve oksijen doyma ölçer özelliklerinin olmaması."
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Daha Akıllı, Daha Hızlı, Daha İyi: Apple Watch Series 6

Adsız tasarım (48)

Apple Watch Series 6, Apple tarafından 2020 senesinde piyasaya sürülmüş bir akıllı saat modelidir ve Apple Watch Series 5'in halefi olarak geliştirilmiştir. Series 6, birçok önceki Apple Watch modelinde bulunmayan yenilikçi özellikler sunar. Bunlar arasında kan oksijen seviyesi ölçümü, daha hızlı şarj özelliği, yeni renk seçenekleri, geliştirilmiş işlemci ve daha parlak bir ekran bulunur.
Apple Watch 6, kasası seramik, titanyum veya alüminyumdan yapılabilen 40mm veya 44mm kadran seçenekleri ile geliyor. Her zaman açık Retina ekranı, elektrokardiyogram ve oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, yüzme aktiviteleri için suya dayanıklılık, GPS, 18 saat pil ömrü, Apple Pay desteği, Siri, ve watchOS 7 işletim sistemi gibi çok gelişmiş özelliklere sahip.

Artıları

  • Always-On Retina ekranı çok güzel ve her zaman açık olması kullanışlı.
  • Elektrokardiyogram ve oksijen seviyesi ölçümü gibi sağlık özellikleri kullanıcılar için önemli.
  • Uyku takibi özelliği çok faydalı ve yüzme aktiviteleri için suya dayanıklılık da iyi.
  • Yüksek pil ömrü sayesinde gün boyunca kullanım sağlanabiliyor.
  • Siri gibi sesli asistan özellikleri çok kullanışlı.

Eksileri

  • Fiyatı biraz yüksek.
  • Gerekli uygulamaları kullanabilmek için iPhone ile eşleştirilmelidir.

  • GPS sinyali zayıf olan bölgelerde bazen sorunlu olabilir.

    Kullanıcı yorumları

  • "Bu saat mükemmel! Apple'ın bu versiyonunu almak gerçekten iyi bir karar verdim. Hem spor yaparken hem de günlük yaşamda kullanabileceğim bir saat istiyordum ve Apple Watch 6 tam da istediğim gibi çıktı. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım, tavsiye ederim!"

  • "Saat gerçekten harika, ama fiyatı biraz yüksek. Elektrokardiyogram ve oksijen seviyesi ölçümü özellikleri benim için çok önemli ve bu saatte bunlar mevcut olduğu için tercih ettim. Ancak, yine de biraz pahalı olduğunu düşünüyorum."
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Apple Watch'un şarj ömrü ne kadar?

Apple Watch'un şarj ömrü modeline ve kullanım sıklığına bağlı olarak değişebilir. Genellikle bir şarj ile 18 saate kadar kullanım sağlayabilirsiniz.

Apple Watch suya dayanıklı mı?

Evet, Apple Watch suya dayanıklıdır. Ancak her modelin su geçirmezlik seviyesi farklıdır. Örneğin, Apple Watch Series 7 50 metre derinliğe kadar su geçirmezken, diğer modeller 30 metreye kadar dayanıklıdır.

Apple Watch ile telefon görüşmesi yapılabilir mi?

Evet, Apple Watch ile telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Apple Watch'unuzda yerleşik hoparlör ve mikrofon sayesinde telefon görüşmesi yapabilir, mesajlaşabilir ve hatta Siri'ye sesli komutlar verebilirsiniz. Ancak telefon görüşmesi yapmak için telefonunuzun yakınında olmanız gerekiyor.

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