Apple severlerin vazgeçilmezi en iyi Apple akıllı saat modelleri ve yorumları

Apple akıllı saatler, modern çağın birçok ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. İnsanlar, sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, spor yapmak, iletişim kurmak, müzik dinlemek, hatta yolculuklarında navigasyon hizmetleri almak için her geçen gün daha fazla teknolojiye güveniyor. Apple akıllı saatler, kişilerin isteklerini karşılamak için teknolojinin sınırlarını zorlayarak modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve gelişmeye devam ediyor.
Apple Watch Series 7, 1.9 inç LTPO OLED Retina ekranı ile önceki modellere göre daha büyük bir ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 396 x 484 piksel ve ekranın kenarları daha önceki modellere kıyasla daha düz bir tasarımla dizayn edilmiş. İşletim sistemi olarak watchOS 8'i kullanıyor ve Apple'ın kendi tasarımı olan S7 çift çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.
32 GB dahili depolama kapasitesine sahip ve 50 metre su geçirmezliği ile yüzme ve dalış gibi aktivitelerde kullanılabiliyor. Pil ömrü 18 saat olarak açıklanmış ve Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, U1 Ultra Wideband çip gibi bağlantı özelliğiyle kullanıcıları cezbediyor.
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Kullanıcı Yorumları
"Apple Watch 7, inanılmaz bir ürün. İnce tasarımı, büyük ekranı, hızlı işlemcisi ve gelişmiş sensörleri ile tam bir paket. Şarj özelliği de çok iyi ve şarj süresi oldukça kısa. Bu fiyata kesinlikle öneriyorum!"
Apple Watch SE 2. Nesil, 1.78 inç LTPO OLED Retina ekranı ile tasarlanmış ve 448 x 368 piksel çözünürlüğe sahip. İşletim sistemi olarak watchOS 8'i kullanıyor ve Apple'ın kendi tasarımı olan S5 çift çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.
32 GB dahili depolama kapasitesine bulunan cihaz 50 metre su geçirmezliği ile suda yapılan aktivitelerde rahatlıkla kullanılabilir. Pil ömrü 18 saat ve Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n gibi bağlantı özelliklerini içeriyor.
Artıları
Eksileri
Kullanıcı Yorumları
Apple Watch Series 6, Apple tarafından 2020 senesinde piyasaya sürülmüş bir akıllı saat modelidir ve Apple Watch Series 5'in halefi olarak geliştirilmiştir. Series 6, birçok önceki Apple Watch modelinde bulunmayan yenilikçi özellikler sunar. Bunlar arasında kan oksijen seviyesi ölçümü, daha hızlı şarj özelliği, yeni renk seçenekleri, geliştirilmiş işlemci ve daha parlak bir ekran bulunur.
Apple Watch 6, kasası seramik, titanyum veya alüminyumdan yapılabilen 40mm veya 44mm kadran seçenekleri ile geliyor. Her zaman açık Retina ekranı, elektrokardiyogram ve oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, yüzme aktiviteleri için suya dayanıklılık, GPS, 18 saat pil ömrü, Apple Pay desteği, Siri, ve watchOS 7 işletim sistemi gibi çok gelişmiş özelliklere sahip.
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GPS sinyali zayıf olan bölgelerde bazen sorunlu olabilir.
Kullanıcı yorumları
"Bu saat mükemmel! Apple'ın bu versiyonunu almak gerçekten iyi bir karar verdim. Hem spor yaparken hem de günlük yaşamda kullanabileceğim bir saat istiyordum ve Apple Watch 6 tam da istediğim gibi çıktı. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım, tavsiye ederim!"
Apple Watch'un şarj ömrü modeline ve kullanım sıklığına bağlı olarak değişebilir. Genellikle bir şarj ile 18 saate kadar kullanım sağlayabilirsiniz.
Evet, Apple Watch suya dayanıklıdır. Ancak her modelin su geçirmezlik seviyesi farklıdır. Örneğin, Apple Watch Series 7 50 metre derinliğe kadar su geçirmezken, diğer modeller 30 metreye kadar dayanıklıdır.
Evet, Apple Watch ile telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Apple Watch'unuzda yerleşik hoparlör ve mikrofon sayesinde telefon görüşmesi yapabilir, mesajlaşabilir ve hatta Siri'ye sesli komutlar verebilirsiniz. Ancak telefon görüşmesi yapmak için telefonunuzun yakınında olmanız gerekiyor.