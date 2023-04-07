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İnsanların göğüsleri hakkındaki düşüncelerini umursamıyor! "Artık sütyen takmadığım için mutluyum"

07.04.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar hem erkekler hem de hemcinsleri tarafından kıyafet ve görünüm baskısı yaşıyor. En sık karşılaşılan durumlar arasında sütyen baskısı yer alıyor. İnsanların rahatsız edici bakışlarına ve tacize varan yorumlarına maruz kalan kadınlar bu duruma karşı direniş gösteriyor. Sosyal medyada sütyen takmadan mutlu olduğunu paylaşan Stephanie Germino, yaşadığı ameliyatı anlattı.

İnsanların göğüsleri hakkındaki düşüncelerini umursamıyor! "Artık sütyen takmadığım için mutluyum"

Amerika'da yaşayan 29 yaşındaki anne Stephanie Germino'ya BRCA1 geninde bir mutasyon olduğu söylendi. Bu durum %87 oranında meme kanseri olduğu anlamına geliyordu. Ölümcül sonuçlara yol açabilen hastalığa yakalanmamak için cesur bir karar veren Stephanie, çift mastektomi geçirerek iki memesini de aldırdı. Stephanie, yayınladığı Youtube videosunda çift mastektomi geçirdikten sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

İNSANLARIN BAKIŞLARINI UMURSAMIYOR

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Çift mastektomi geçiren Stephanie toplum içine sütyensiz çıktığını söyleyerek bazen tamamen üstsüz kaldığını ve insanların ona yönelttiği dik bakışları umursamadığını paylaştı. 29 yaşındaki kadın, kadınları güçlendirmeye adanmış bir dijital platformda yayınlanan bir YouTube videosunda, sosyal medyada insanlardan aldığı nefret dolu yorumlardan bahsediyor.

AMELİYATTAN SONRA DAHA GÜVENLİ HİSSEDİĞİNİ BELİRTTİ

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Stephanie, şunları söyledi: “Memelerimi doğurduktan sonra hiç sevmediğim için, artık vücuduma ameliyat öncesine göre %100 daha fazla güveniyorum. Onlar benim kadınlık kaynağım değildi ve toplum içinde üstsüz olduğumda bakışlar alıyorum ama hiç kimse bana kaba davranmadı.

SÜTYENLERDEN KURTULDUĞU İÇİN MUTLU

“Çıplak olmakla ilgili bir şey olduğundan, bir daha asla sutyen takmak zorunda kalmayacağım gerçeğini kesinlikle seviyorum. Sonunda sütyenimden kurtulmam bir dakikamı aldı. Tel sütyeni hemen attım."

AİLESİ NEDENİYLE HASTALIK RİSKİNİ BİLİYORDU

Altı yaşındaki Josiah'ın annesi olan Stephanie, hem annesi hem de büyükannesi aynı mutasyona sahip olduğu için kendisinin potansiyel bir mutasyon taşıyıcısı olduğunu 15 yaşından beri bildiğini iddia ediyor. 40'lı yaşlarında önleyici çift mastektomi yaptıran annesi, sonrasında meme rekonstrüksiyonu da yaptırdı.

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AMELİYATTAN SONRA GÖĞÜSLERİNİ YAPTIRMASINI İSTEDİLER

"Ailem ve arkadaşlarım önleyici ameliyat konusunda gerçekten destek oldular, ancak yeniden yapılandırma yaptırmadığımı söylediğimde tepkiyle karşılaştım. Tıpkı onlar gibi, cerrahım da pişman olacağımı söyledi. Bu yüzden fazladan deri bıraktıkları bir Goldilocks prosedürü yaptırmalıyım. Daha sonra bir rekonstrüksiyon yaptırmaya karar verirsem, o zaman implantlar yerleştirilebilir - bu, isteklerime saygı gösterilmeyeceği konusunda beni çok endişelendirdi.

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TAMAMEN DÜZ OLMAK İSTEDİ

"Ameliyattan önce bile hazırlanırken her hemşireye tamamen düz olduğumdan emin olmalarını söyledim. Ama ameliyattan sonra kompresyonun devam etmesi için koydukları bağlayıcıyı açtığımda, vücudumda sol meme gördüm." Stephanie, ihanete uğramış hissettiğini ve "en büyük korkusunun" gerçek olduğunu hatırlıyor, ancak daha sonra bunun şişlikten kaynaklandığını keşfetti.

NEFRET DOLU MESAJLAR ALIYOR

Sosyal medyadan aldığı kaba yorumlara değinen Stephanie, “Çok fazla nefret dolu ve aşağılık yorum alıyorum, insanların bu kadar cahil ve kötü olabilmesi korkutucu. Bunu tüm dünyanın görmesi için sergilemekte sorun yaşamamaları çılgınca.
Bana 'Kesinlikle erkeksin', 'Süt sağıcıların nereye gitti?' ve 'Cehenneme gideceksin.' diyorlar."

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MEME KANSERİ İÇİN FARKINDALIK YARATMAK İSTİYOR

“Meme kanseri sınır tanımıyor, her yaştan kadın ve erkek bu hastalığa yakalanabilir.
Umarım troller, sevdikleri birini veya kendilerini etkilemeden önce cahil olmayı bırakırlar. Ben kişisel olarak seçimimi yaptım ve internetteki insanlardan çok fazla tepki alıyorum, insanlar beni transseksüel sanıyor ama kararımdan çok eminim.1
Anne, hikayesini sosyal medyada paylaşarak farkındalık yaratmayı umuyor ve trollerin ona "ilgi arıyor" demesine rağmen, mesajın duyulduğuna inanıyor.

"KADINLARIN KENDİLERİNİ KABUL ETMELERİNİ İSTİYORUM"

Stephanie şunları ekledi: "İnsanlar genellikle bunu dikkat çekmek için yaptığımı söylüyor ve kesinlikle yapıyorum, bu benim görevim. Ama ben ilgi arayan biri değilim ve bu hastalık için farkındalık yaratmasını istiyorum. Maalesef insanların dış görünüşüne çok önem verdiğimiz bir toplumda yaşıyoruz. İster implantlı ister implantsız olsun, kadınların kendilerini kabul etmelerini istiyorum.

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"YALNIZ DEĞİLSİN"

"Aynı durumu yaşayanlara tavsiyem, yalnız değilsin. Vücudunuz için yapmayı seçtiğiniz her şeyin sizin için olduğunu ve bu seçimde güçlü kalmanız gerektiğini anlayın."

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