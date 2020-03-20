İstanbul Kartal'da görenleri şaşkına çeviren kaza

Sa\u011f iki lasti\u011fi havada kalan kamyoneti g\u00f6ren vatanda\u015flar \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.\nS\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn kazay\u0131 yara almadan atlatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, kamyoneti kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Vir\u00fcsl\u00fcy\u00fcm' diyen kad\u0131n\u0131 umursamay\u0131p ili\u015fkiye girdi! Bak\u0131n sonucu ne olduKoronavir\u00fcs g\u00fcnlerinde online sohbetler moral veriyorBond k\u0131z\u0131 koronavir\u00fcs oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131
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