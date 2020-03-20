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  4. İstanbul Kartal'da görenleri şaşkına çeviren kaza

İstanbul Kartal'da görenleri şaşkına çeviren kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonet virajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı.

İstanbul Kartal'da görenleri şaşkına çeviren kaza

Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Kaza trafik kazası

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