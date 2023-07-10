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JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek uygun fiyatlı bluetooth hoparlör çeşitleri

07.07.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Müziksiz yapamam, gittiğim yere müziğimi de götürürüm." diyenler, müjde! Yüksek meblağlar ödemeden kaliteli bir bluetooth hoparlör satın alarak evde, arabada, tatilde, hayatın her alanında kesintisiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Müzikle ruhunuzu beslemekten mahrum kalmamak için JBL Go serisine alternatif bluetooth hoparlörleri derlediğimiz listemizi incelemeye başlayabilirsiniz.

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek uygun fiyatlı bluetooth hoparlör çeşitleri

Bluetooth hoparlörler; portatif yapıları, akıllı cihazlarla kolay bağlantı kurmaları ve yüksek ses kaliteleri ile kullanım kolaylığı sunuyor. Bu teknolojik cihazların adı geçtiğinde birçok kişinin aklına JBL Go serisi gelse de müzik keyfiniz için servet harcamak istemiyor olabilirsiniz. Öyleyse JBL Go modellerine alternatif olabilecek, uygun fiyatlı bluetooth hoparlör çeşitlerini incelemeye ne dersiniz?

1. Kaliteli ses deneyimi: HP BTS02 Bluetooth Kablosuz Taşınabilir Speaker Hoparlör

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

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RGB aydınlatmalı tasarımı ile göz dolduran HP BTS02 Bluetooth Kablosuz Taşınabilir Speaker Hoparlör, 52 milimetrelik kaliteli bir hoparlöre ve 600 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Bluetooth 5.0 özelliği ile nitelikli ve kolay bir bağlantı sunan ürün, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarla uyumlu. Modelin üzerinde ses açma, kapatma, power, aydınlatma, RGB ve tek renk moduna geçiş tuşları bulunuyor.

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2. Uzun ömürlü kullanım isteyenlere: Xiaomi Bluetooth Mini Hoparlör

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

Şık ve sade tasarıma bir sahip olan Xiaomi Bluetooth Mini Hoparlör, yüksek kalitesi ile uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Bluetooth 5.0 bağlantısını kullanmasının yanı sıra akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarla kullanıma uygun. Kolay bağlantı imkânı tanıyan ve 6 saat boyunca kesintisiz olarak müzik dinleyebileceğiniz bluetooth hoparlör 10 metrelik bağlantı mesafesine sahip.

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3. Suya dayanıklı hoparlör arayanlara: Philips Bt110 Taşınabilir Hoparlör

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan Philips Bt110 Taşınabilir Hoparlör; kauçuk dış yüzeyi, taşıma kulpu, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle göz dolduruyor. Bluetooth 4.0 versiyonunu kullanmasının yanı sıra AUX bağlantısına da olanak tanıyor. 150 gram ağırlığındaki ürün, ayrıca 8 saat müzik çalma süresi sunuyor ve kullanım mesafesini 20 metreye kadar genişletiyor.

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4. Minimal, şık ve güçlü: Lenovo Lecoo DS106 Portatif Mini Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

Kolay taşınabilen, minimal bir yapıya sahip olan Lenovo Lecoo DS106 Portatif Mini Taşınabilir Bluetooth Hoparlör; kullanıcılarına 360 derece surround müzik dinleme ayrıcalığı vadediyor. Suya dayanıklı bir ürün olan cihaz, HD ses kalitesinde arama ve görüşme yapmaya olanak tanıyor. Arama yapma, çağrı cevaplama, şarkı durma ve değiştirme için üzerinde fonksiyonel tuşlar bulunduruyor. Bluetooth 5.0 bağlantısını kullanan cihaz 10 metrelik kullanım mesafesine sahip.

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5. Çift hoparlörün gücü: Anker Soundcore Motion B

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

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Müziğin sesi yükseldikçe ortaya çıkabilen bozulmayı giderecek şekilde tasarlanan Anker Soundcore Motion B Bluetooth Hoparlör, yoğun ses gücüyle performansından ve kalitesinden taviz vermiyor. Suya dayanıklı ürün, 30 dakika boyunca 1 metre derinlikte suyun altında kalabiliyor. Yüksek ses deneyimi sunmak için iki hoparlör kullanıyor ve BassUp teknolojisiyle daha derin bas arzu eden kullanıcıların taleplerini karşılıyor.

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6. Nostaljik bir model: havit Hananit RGB Bluetooth Hoparlör

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

Kullanıcılarına yüksek kaliteli ses deneyimi vadeden havit Hananit RGB Bluetooth Hoparlör, nostaljik tasarımını RGB aydınlatmayla modernize ediyor. Kablosuz bağlantı teknolojisi olarak Bluetooth 5.0'ı kullanan ürün aynı zamanda AUX ve USB bağlantısına da imkân tanıyor. 10 metre kullanım mesafesi bulunan cihazın bataryası 2000 mAh, şarj olması süresi 3 saatken kullanım süresi ise 8 saat.

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7. Beklentilerin çok üzerinde: Hytech HY-S40 Siyah Usb+TF Kart DC 5V Bluetooth Speaker

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

Bluetooth 5.0 bağlantısının yanı sıra USB ve Micro SD hafıza kartı girişi de bulunan Hytech HY-S40 Siyah Usb+TF Kart DC 5V Bluetooth Speaker, 95 dB'lik ses seviyesiyle beklentilerin üzerine çıkmayı başarıyor. Taşıma kulpu sayesinde rahatlıkla taşınabilen ve pil kapasitesi 400 mAh olan cihaz, 2 saat müzik çalma süresi sunarken 120 dakikada tamamen şarj oluyor. 3 Watt güçle çalışan bluetooth hoparlörün ağırlığı ise 311 gram.

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8. Portatif ve kullanışlı: Mikado MD-3BT X-Life Bluetooth Taşınabilir Speaker

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Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarla uyumlu bir bluetooth hoparlör olan Mikado MD-3BT X-Life Bluetooth Taşınabilir Speaker 2 saatlik müzik dinleme süresi sunuyor. Bluetooth bağlantısı için 4.2 versiyonunu kullanan ürün USB ve AUX girişine imkân tanıyor. Cihazın lityum iyon pili 1000 mAh kapasiteye sahip ve 4 saatte şarj oluyor. Stereo hoparlör bulunduran ürün 10 metreye kadar bağlantıyı koruyor.

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9. Göze hitap eden bir ürün arayanlara: Nautica S50 LED Işıklı Taşınabilir Bluetooth Speaker

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

Kesintisiniz müzik keyfi yaşamanıza aracılık eden Nautica S50 LED Işıklı Taşınabilir Bluetooth Speaker, LED ışıkları ve göz alıcı tasarımıyla şık bir görünüm kazanıyor. 1200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor ve 2 saatte şarj oluyor. Bluetooth 5.0 sürümünü kullanan cihaz, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkânı tanıyor. Toplam 368 gram ağırlığındaki hoparlörün çıkış gücü 5 Watt.

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10. Kompakt tasarımıyla öne çıkan: Niceboy RAZE Mini 5W Kablosuz Bluetooth

JBL Go serisine servet dökmek istemeyenlere alternatif olabilecek, uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör çeşitleri

Tasarım konusunda kompakt bir yaklaşım benimseyen Niceboy RAZE Mini 5W Kablosuz Bluetooth, markanın çok beğenilen RAZE modelinin mini versiyonu. FM radyo ve hışırtıyı azaltan mikrofon gibi ekstra özellikleri bulunan cihaz, Bluetooth 4.2 bağlantısının dışında Micro SD kart girişine de sahip. Ürünün USB girişi sayesinde telefonunuzun şarjı bittiğinde de müzik keyfinize devam edebilirsiniz. 5 Watt gücündeki soundbar hoparlörü sayesinde güçlü bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

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