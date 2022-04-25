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Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

25.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Highlighter ile makyajınızda bambaşka bir fark yaratmaya hazır mısınız? Highlighter, makyaj yapmaktan vazgeçemeyen hemen her kadının makyaj masasında veya çantasında yer alıyor. Peki, dillerden düşmeyen highlighter ne işe yarıyor? Highlighter; yüzün elmacık ve burun kemiği, dudak üstü gibi yüksek yerlerine uygulayarak taze ve ışıltılı görünüm yaratabileceğiniz mucizevi makyaj malzemelerinden. Cildinizin kendi ışıltısıymış gibi görünmesini sağlayan highlighter önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Makyaj yapın veya yapmayın, highlighter ile biraz parıltılı görünmenin kimseye bir zararı olmaz diye düşünüyoruz. Tabii highlighter kullanırken dozuna dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla kullanılan highlighter sizi rezil de edebilir vezir de ancak endişelenmenize gerek yok. Sizler için doğal görünümlü, makyajınıza boyut kazandıracak en iyi highlighter ürünlerini derledik. İşte cildinizi capcanlı kılacak ürünler ile karşınızdayız!

1. Uygun fiyatlı aydınlatıcı arayanlara: Pastel Profashion Stardust Highlighter No: 322

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

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Aydınlatıcı olarak da adlandırılan highlighter kesinlikle makyajın star ürünlerinden biri. Aydınlatıcı önerilerimizden ilki olan Pastel Profashion Stardust Highlighter ise hem yaz hem kış aylarında cildinizin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini sağlıyor. Son dönemlerdeki göz alıcı ve yeni makyaj malzemeleriyle dikkatleri üstünde toplayan Pastel markasının highlighter'ı makyaj yapmayı seven her kadının koleksiyonunda bulunması gerekiyor. Ürün; elmacık kemikleri, kaş altları gibi bölgelerin öne çıkmasına imkân tanıyor. Birbirinden farklı 3 renk seçeneğiyle her cilt rengine uyumlu highlighter, uygun fiyatlı harika bir seçenek.

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2. Wet n Wild Megaglo Aydınlatıcı Pudra'nın verdiği parlaklığa hayran kalmamak elde değil

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Hiç şüphesiz highlighter kullanımı makyajın en püf noktalarından biri. Hele bir de doğru aydınlatıcıyı bulduysanız kusursuz makyajın sizden yana olduğundan kuşkunuz olmasın. Makyaj sevenlerin beğenerek kullandığı Wet n Wild Megaglo Aydınlatıcı Pudra, ince yapısıyla makyajınızın üzerinde tabaka halinde durmuyor ve diğer ürünler arasından bir adım öne çıkıyor. Likit aydınlatıcıları tercih etmeyenler için en iyi alternatiflerden olan highlighter'ı fondöten kullanmasanız dahi tek başına uygulayabilirsiniz. Ürünün cezbedici tasarımına ise söyleyecek söz yok. Doğal bitişli ve sim sim durmayan görünüm istiyorsanız bu aydınlatıcı kesinlikle denenmeyi hak ediyor.

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3. Hem gündüzün hem gecenin kurtarıcısı: The Balm Mary Lou Manizer Highlighter Aydınlatıcı Pudra

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Özel bir akşam yemeği, davet veya ofis makyajı gibi hem gündüz hem gece makyajlarında abartı durmayan ama bir o kadar da büyüleyici gözükmenize yardımcı olacak bir aydınlatıcı mı istiyorsunuz? İşte aradığınız o ürün, The Balm Mary Lou Manizer Highlighter. Dener denemez âşık olacağınız, parlaklığıyla makyaj koleksiyonunuzun olmazsa olmazları arasına girecek ürünün uygulama konusunda biraz dikkat istediğini belirtmeden geçmeyelim. Doğru highlighter fırçasıyla aldığınız az miktardaki ürün ile aydınlatmak istediğiniz bölgelere hafif dokunuşlar yapmanız yeterli.

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4. İnci parlaklığındaki cilt için Maybelline New York Master Strobing Stick Aydınlatıcı No: 100

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Sıradaki highlighter önerimiz makyajında ışıltıdan vazgeçemeyenlere özel! Maybelline New York Master Strobing Stick Aydınlatıcı içeriğindeki inci parçacıklarıyla öne çıkıyor. Yapay ışıltıdan ziyade cildinizde bıraktığı doğal parlaklık, yoğun makyaj görünümünden haz etmeyenler için birebir. Açık ve koyu ten rengine sahip kişiler için 2 farklı renge sahip ürün, pratik olmasının yanında stick formuyla fırçaya ihtiyaç duymadan saniyeler içinde makyajınızın hazır hâle gelmesine yardımcı oluyor. Ünlü makyaj artistlerinin de elinden düşürmediği ürünü denemenin tam sırası! Ne dersiniz?

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5. Golden Rose Strobing Highlighter Palette ile ışıldayın

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Uzun ömürlü ve her renk ihtiyacını karşılayabilecek highlighter paleti arayanlara güzel haber! Golden Rose Strobing Highlighter Palette açık, pembe ve bronz renk seçenekleriyle özellikle yaz aylarında bronzlaşmış tenlerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği ürünlerden biri. Ürün, makyajınızla bütünleşerek gün boyu sağlıkla ışıldayan cilt görünümü elde etmenize yardımcı oluyor. Unutmadan söyleyelim, üründe yer alan pembe ve nude renkleri bir arada kullanarak güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Üstelik highlighter paleti sayesinde günün parlayan yıldızı siz olabilirsiniz, kim bilir?

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6. Doğallığın vazgeçilmez adresi: L'Oréal Paris Glow Chérie Işıltı Veren Renkli Nemlendirici

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Son yılların göz bebeği Glow Chérie hem highlighter hem renkli nemlendirici özelliğiyle aydınlatıcı hayranlarını sevindiriyor. 24 saate kadar ışıltılı ve nemli cilt vadeden ürün, uzun süre kalıcılık isteyenler için oldukça ideal. İçeriğindeki karpuz özü ise cildinizdeki dengeyi koruyarak cildi yatıştırıyor. Daha bitmedi! Ürünün formülünde bir de eşit cilt tonu elde etmenizi sağlayan sedef özü bulunuyor. Hem cildinizi beslemek hem kendi parlaklığınızla Glow Chérie ışıltısını birleştirmek istiyorsanız kendinize en uygun rengi seçerek başlayabilirsiniz.

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7. Vegan içeriğe sahip NYX Professional Makeup Born To Glow Likit Aydınlatıcı

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

İçeriğinde hiçbir hayvansal maddeye yer vermeyerek gönüllerde taht kuran NYX Born To Glow Likit Aydınlatıcı'yı hâlâ duymamış olan var mı? Krem yapıya sahip ve kolay kullanım imkânı sunan aydınlatıcıyı makyaj öncesinde baz olarak kullanabileceğiniz gibi makyaj sonrasında yalnızca yüzünüzün yüksek yerlerine uygulayarak da kullanabilirsiniz. Eğer yoğun bir aydınlatıcı elde etmek istiyorsanız ürünü uyguladıktan sonra toz highlighter yardımıyla da Born To Glow Likit Aydınlatıcı'nın kalıcılığını artırabilirsiniz. Yaz mevsiminin tatlı güneş yanıklarını andıran pembemsi rengiyle allık olarak uygulamayı da deneyebilirsiniz.

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8. Makyajınıza Flormar Liquid Illuminator Star Glow'un güçlü ışıltısını kazandırın

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Her bütçeye uygun ürün kategorisinde yer alan Flormar markasının Liquid Illuminator aydınlatıcısı 3 farklı renk seçeneğine sahip. Sizin için ürünün Star Glow rengiyle karşınızdayız. Buğday, esmer ya da kumral, hangi tene sahip olursanız olun rahatlıkla hayalinizdeki görünüme ulaşabilirsiniz. Ürünü makyaj öncesinde baz ya da makyaj sonrasında aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Hatta mat bitişli fondötenlerinizin içine karıştırarak aydınlık cilt sağlayabilirsiniz. Cilt üzerinde rahatsız edici yağlı his bırakmayan ürün, tüm gün size eşlik ediyor. Aynı zamanda ışığı yansıtma özelliğiyle cildinizin daha da parlak görünmesine destek oluyor.

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9. KIKO Glow Fusion Highlighting Drops her makyaj tipine uygun

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

Doğal, gotik, festival... Her türdeki makyajınızla müthiş uyum yakalayan KIKO Glow Fusion Highlighting Drops, metalik bitişiyle yüz hatlarınızı daha da belirginleştiriyor. Ultra ince dokusu sayesinde cildinizde varlığını dahi hissettirmiyor. Dermatolojik olarak test edilen likit aydınlatıcı hızlı kuruyan yapısıyla cilt tarafından hızlıca emiliyor. Geniş gözeneklerinden şikâyetçi olanlar içinse ürünün güzel bir özelliğinden bahsetmeden geçmeyelim. Glow Fashion Highlighting Drops komedojenik değil. Bu sayede tıkalı gözeneklere, sivilce veya akne oluşumuna neden olmuyor. Eğer yoğun sivilce, siyah nokta veya gözenek sorunu yaşıyorsanız ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

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10. Bir ürünle iki dokunuş: Max Factor Miracle Glow Duo Pro Illuminator No: 10

Kendini âdeta baştan yaratmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olacak highlighter önerileri

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Max Factor Miracle Glow Duo Pro Illuminator, az malzemeyle dakikalar içinde makyajını bitirenlerin işini kolaylaştırıyor, bir ürünle iki farklı dokunuşa imza atmanızı sağlıyor. Ürünün içinde bulunan hafif inci taneleri sayesinde doğallığınızı kaybetmeyeceğinize emin olabilirsiniz. Yumuşak dokusu ile ürünü rahatça dağıtabilir, ürün miktarını dilediğiniz kadar ayarlayarak uygulama yapabilirsiniz. Ayrıca 8 saate kadar kalıcı etkisiyle 30 saniyede makyajınızda harikalar yaratabilirsiniz. Kapatıcı ve aydınlatıcının bir arada olduğu ürün, özellikle seyahatler için tercih edilen makyaj malzemelerinden biri.

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