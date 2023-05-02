Küçük göğüslerini büyütmek için uyguladığı yöntem bu kadarı da olmaz dedirtti! "Acı veriyor gibi görünüyor"

Beden pozitifliği savunucusu olan Lisa Banks, küçük göğüslerine gelen yorumlara verdiği cevaplarla biliniyor. Sosyal medya hesaplarından kendi beden ölçülerinizle barışmanız gerektiğini anlatan Lisa, son paylaşımlarında küçük göğüslerini büyütmek için başvurduğu yöntemleri göstererek takipçilerini şaşırttı.



Lisa, göğüslerini büyütmek için belli bir rutini takip etmesi gerektiğini gösterdi. Videoya ilk olarak, ekstra sıkı kopçaları olan bir sütyen giyerek başladı.



Sıkı sütyeni AAA göğüslerini birbirine yaklaştırarak daha dolgun bir göğüs seti oluşturdu. Ancak bu görünüm Lisa için yeterli değildi.



Göğüslerine kontür uygulaması yaparak makyajla daha kalkık ve dolgun görünmelerini sağladı. Yaptığı paylaşımdan memnun olan Lisa, takipçileri tarafından eleştirildi.

"DOĞAL GÖRÜNMÜYOR"

Çoğu sosyal medya kullanıcısı, yöntemlerin çok sert olduğu ve rahatsızlığa neden olacağı konusunda ısrar etti. Sosyal medya kullanıcıları ''Böyle ezdiğinde doğal görünmüyor.'', "Bu acı veriyor gibi görünüyor." yorumlarını yaptı.

"HER İKİ ŞEKİLDE DE GÜZELSİN"

Biri ise küçük göğüslere bu işlemleri yapmanın gerek olmayacağını belirterek''Hayır tatlılar! Onları daha büyük göstermene gerek yok, her iki şekilde de güzelsin!'' dedi.



