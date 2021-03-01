Mart aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den mart ayı aylık burçların kariyer, aşk ve sağlık yorumları

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Ruhen, zihnen ve bedenen enerjiyi, hareketi getirir.13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında beden sağlığınızla ilgili destekler ve tedaviler alabilirsiniz.

20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor ve finansal konular gündem olabilir.

28 Mart tarihinde Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında finansal konular gündemde olmaya devam edecek. Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız mart 2021 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? 2021 MART AYLIK BURÇ YORUMLARI Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeni Ayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Burçlar mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Mart aylık burçlar yorumlarımızın içinde; burçların kariyer yorumları, aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2021 mart ayı aylık burç yorumları...

KOÇ BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Ayın tamamında yaşamınızın her alanında hızlı süreçler içine gireceksiniz. Artık daha hızlı karar veren, daha hızlı düşünüp daha hızlı harekete geçen bir yapıda olacaksınız. Yenilikler sizin için daha ilgi çekici ve cazip olacak. Bu ay içerisinde araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili yenilikler yapılabilir. Taşınma gündeminiz ortaya çıkabilir. Ev araştırmalarına girebilirsiniz. 13 Mart tarihine Balık burcuna Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında daha etkileyici, bilinçaltı rüyaları görebilirsiniz. Yaşamınızda elinizde olmayan koşullar, durumlar daha rahatsız edici hissettirebilirsiniz. İnancı güçlendirmeli, maneviyata yönelmeli ve nasibinize güvenmelisiniz. İlahi adaletin çalıştığı durumlar yaşanabilir.

MART AYI AYLIK KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... BOĞA BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay düzen değişiklikleri yaşayabilir, finansal konularda bir üst seviyeye çıkabilir, hayatın her alanında isteklerinizi gerçekleştirmek, hayallerinizi hayata geçirmek için harekete geçip mücadeleye başlayabilirsiniz.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal hareketliliğiniz epey artacağı, gelir ve giderler birlikte arttığı, paranızı yönetme konusuna daha çok odaklanacağınız bir ay karşınızda olacak. İş hayatında yetenekleriniz ve bilgi birikiminiz sayesinde ek iş fırsatları yakalayabilir, kazancınızı arttıracak yollar bulabilir, birden fazla alandan para kazanabilirsiniz. Kendi fikirlerinizde ve isteklerinizde ise daha inatçı olabileceğiniz zamanlardasınız. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal medya bazlı işler, geniş kitlelere hitap eden projeler, geleceğe dair her türlü konuda planlama ve tasarı gündeminizde olacaktır. Bugünlerde odak noktanız gelecek olacak. MART AYI AYLIK BOGA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... İKİZLER BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay önceki ayların sakinliği ve duranlığının son bulduğunu göreceksiniz. Hayatınız hızlanıyor, siz hızlanıyor olacaksınız. Daha heyecanlı, tutkulu ve hırslı bir yapıda olacaksınız. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Sizin burcunuza geçen Mars ile fiziksel ve zihinsel gücünüz artacak. Fikirlerinizle her ortamda farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Eğitim hayatında, sosyal medyada öne çıktığınız, başarı sağlayacağınız durumlar olabilir. Uzun vadeli anlaşmalar imzalayabilir, uzun vadeli eğitim süreçlerine başlayabilirsiniz.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kariyerinizde önemli bir yol ayrımı, bir kırılma noktası olabilir. Önemli bir terfi alabilirsiniz. Kendinize yeni bir kariyer yolu çizmek isteyebilir, geleceğe dair önemli kararlar alabilirsiniz. Süregelen işinizden ayrılıp, sizi besleyecek bir alanda yeni bir işe başlayabilirsiniz.MART AYI AYLIK İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... YENGEÇ BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay duygusal, zihinsel ve fiziksel anlamda derin bir değişim ve dönüşüm içerisinde olacaksınız. Hayat koşullarınız, tercihleriniz, duygularınız ve medeni durumunuz değişebilir. Yaşamınızda yeni sayfalar açılacak. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda, çocuk sahibi olma ve çocuklarınızın hayatıyla ilgili konularda elinizde olmayan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Var olan durumlara ve akışa ayak uydurmayı öğrenme zamanındasınız. Ayın geri kalanında artık akışta kalmayı öğrenmelisiniz. Bu ay sık sık işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde zaaflar, tutkular ve özlemler sizi zayıflatabilir. Gizli aşklardan, ilişkilerde etik dışı durumlardan mutlaka kaçınmalısınız.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında duygusal ilişkileriniz resmiyete gidebilir. Evlilik teklifi alabilir; söz ve nişan, nikah ve düğün gibi seremoniler içerisinde olabilirsiniz. Duygusallık, hassasiyet, şefkat ve merhamet, romantizm bu dönemde yüksek seviyelerde olacak. Sezgileriniz güçlenecek. Pek çok olayın ilerisini çok iyi öngörebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin niyetlerini ve gerçeğini sezebilirsiniz. Hislerinize kulak verin.MART AYI AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... ASLAN BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay finansal konularda yeni düzenlemeler, krediler ve borçlar, satın alımlar ve birikimler gündeminizde olacak. İlişkilerinizde attığınız adımlar daha kalıcı ve uzun vadeli olacak. Bu ay başlayacak olan ilişkileriniz uzun vadeli birliktelik haline dönüşebilir. Süregelen ilişkilerde daha çok paylaşım ve birliktelik hali içinde olacaksınız. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ay boyunca sosyal çevreniz çok daha hareketli ve yenilik dolu olacak. Farklı ortamlara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Özellikle bir eğitim ve kursa başlayarak yeni bir ortama dahil olabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri, yurtdışına taşınma ve eğitim süreçleri gündeminizde olabilir. Hali hazırda gündeminizde ise artık olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Vize başvurularınız olumlu yanıtlanabilir.

13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında duygular yükselebilir. Her duyguyu daha derin ve yoğun hissedebilirsiniz. MART AYI AYLIK ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... BAŞAK BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay iş hayatınızda verdiğiniz emeğin, mesleğinizde kendinize kattığınız bilgi birikim ve deneyimin maddi-manevi karşılığını alacaksınız. Terfi, zam, ikramiye, yeni iş ve proje teklifleri karşınıza gelebilir. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Sabırsızlığın, hareketliliğinizin arttığı, aynı anda pek çok konu ve gündemle meşgul olacağınız oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor. Kafanıza koyduğunuzu yapmak isteyeceğiniz, kurallar ve sınırlara karşı gelip kendi bildiğinizi okuyacağınız bir süreç içerisine girebilirsiniz. Anlık heveslerle büyük değişimler başlattığınız, büyük riskler aldığınız takdirde sonrasında pişmanlık veya vazgeçiş içinde olabilirsiniz. Miras, nafaka ve velayet davalarınız ay içerisinde sonuçlanabilir. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde radikal değişimler yaşayacaksınız. Romantik ve duygusal bir ilişkiye başlayabilir, karşınızdaki kişiden romantik sürprizlerle, hediyelerle karşılaşabilirsiniz. MART AYI AYLIK BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ......

TERAZİ BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay ruhen, bedenen şifalanma ve yenilenme süreci içinde olacaksınız. Yaşam koşullarınız iyileşebilir, işinizde yeni fırsatlar yakalayabilir, yaşam standartlarınızı yükseltebilirsiniz. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu süreçle birlikte yaşamınızın farklı alanlarında ikili durumlar, iki farklı seçenek ve iki farklı yol karşınıza gelebilir. Kısmetleriniz, şanslarınız ikili durumlarla gelebilir. Bu ay yapacağınız seçimler, göstereceğiniz tavırlar hayatınızda uzun vadeli etkilere sebep olacaktır. Aşk ilişkilerinde geleceğe yönelik konuşmalar yapılabilir. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu ay başlayan ilişkileriniz ilerleyen süreçte evliliğe gidebilir. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Dağınık ve abartılı beslenme şekli kilo alımına sebep olabilir. Detokslar ve diyetler için oldukça uygun. Aynı zamanda var olan sağlık sorunlarınız için bir tedavi sürecine girebilir, iyileşme ve şifalanma yaşayabilirsiniz. Özellikle bugünlerde kaygı bozukluğu ve endişe durumlarına ekstra dikkat etmelisiniz.MART AYI AYLIK TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ......

AKREP BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay yatırımlar, birikimler, aile mirasları ve hak edilen maddi kazanımlar gündeminizde olabilir. Ev alım-satım planlarınızı uygulamaya koyabilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek ve kişisel gelişim sağlamak için farklı destekler alabilirsiniz. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Finansal konularda daha fazla çabalayacağınız, zor koşullarla daha çok mücadele etmek isteyeceğiniz, güç ve irade sergilemenin daha önemli olacağı zamanlara giriyorsunuz. Zihinsel yoğunluğun artacağı bir ay. Zihniniz her konuda daha çok düşünüp konuşacaktır. Vesveselere ve korkulara kapılarak pasif kalmak, süreci doğru yönetememenize neden olacaktır. Zihinsel karmaşalar ve fikirsel savaşlardan kaçınıp aksiyona geçme zamanı. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında çocuklarla ilgili gündemleriniz oluşabilir. Gebelik haberleri alabilir veya çocuk sahibi olmak adına alternatif destekler ve yardımlar alabilirsiniz. MART AYI AYLIK AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ......

YAY BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay ilişkilerinizde yeni dengeler kurulacak. Yakın çevreniz değişecek. Hayatınızla ilgili daha ciddi kararlar alacak, daha önce dikkate almadığınız konulara artık daha akılcı ve kuralcı yaklaşacaksınız. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. İlişkiler alanınıza geçen Mars ile ay boyunca her türlü ilişkinizde hızlı gündemler, yenilikler, hızlı değişimler söz konusu olacaktır. Bazı ilişkilerinizi, dostluk ve ortaklıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Hayatınızdan çıkan insanlar sebebiyle yaşamınızda açılan yer, yeni insanlarla dolabilir. İlişkilerinizde iki farklı yol veya iki farklı kişi arasından bir seçim yapabilirsiniz. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında evinizde yenilemeler ve tadilatlar yaptırabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir düzen inşaa etmeye başlayabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı ve rutininizi değiştirebilirsiniz. MART AYI AYLIK YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... OĞLAK BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay düzeniniz ve alışkanlıklarınız değişiyor. Yenilikler için harekete geçiyor, finansal hedeflerinize ulaşıyor ve yakın çevrenizde değişimler yaşıyor olacaksınız.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. İş ve çalışma hayatınızda hareketlilik artıyor olacak. Daha çok koşturmaca içerisinde olabilir, birden fazla görev ve sorumlulukla ilgilenebilirsiniz. Ek işler, ek projeler gündeminizde olabilir. İş ve eğitim hayatını bir arada götürmeye çalışabilirsiniz. Sınavlarınızla harcadığınız emek ve eforun sonucunu alabilirsiniz. Sınavlarla girilen işlerde başarı sağlayabilirsiniz. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda yeni kararlar, yeni fikirler gündemde olacaktır. Yakın çevrenizdeki insanların hayatında önemli gündemler oluşabilir. Taşınma, yer değişikliği, şehir değişikliği söz konusu olabilir.MART AYI AYLIK OĞLAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... KOVA BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay finansal planlamalar gündeminizde olacak. Önemli alım-satım planları içerisine girebilirsiniz. Paranızı yönetmekle daha çok ilgilenip, geleceğe yönelik birikim ve yatırımlara gireceksiniz. Bu ay kendinize güvenmeniz her alanda yeni kapılar açabilir.