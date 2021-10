Sabah güneşi benden uzak olsun diyenler için pencerelere ürün önerileri

Pandemi nedeniyle zamanımızın birçoğunu evde geçirdiğimiz için karartma perdeler son zamanların favorisi oldu. Günün her anı uykusuna devam etmek isteyen ve gece çalışıp gündüz uyumak isteyenler bu perdeler sayesinde uyku problemini çözüyor. Siz de karartma perde almak istiyor ama çeşitler arasında kayboluyorsanız, doğru yerdesiniz. Karartma perdelerin tüm detaylarını incelemeye hazır mısınız?

Gündüzü geceye çevirmek bu perdeyle çok kolay

En tatlı gece uykularına sabah da devam etmenin hayalini kuranlar, gece çalışıp gündüz uyumak zorunda kalanlar ve odasını sinema salonuna çevirmek isteyenler bu perde tam size göre! Taç Blackout perde, özel kumaşı ve dikim şekliyle güneş ışığına geçit vermez. Desensiz ve yumuşak dokulu yapısıyla her tarz dekorasyona odaya uyum sağlar. İster yatak odasında isterse salonunuzda rahatça kullanabilirsiniz. Üstelik bu perde yıkandıktan sonra asılarak kurutulduğunda sizi ütü zahmetinden de kurtarıyor.

İstediğiniz an gece atmosferi yaratabileceğiniz perdeyi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sadece güneş ışığı değil, gürültü de istemiyorsanız bu perdeye bayılacaksınız

Bazı karartma perdeler ışığı geçirmemekle kalmıyor, dışarıdaki gürültüyü de azaltarak konforlu bir uykuya olanak tanıyor. Yazın sıcağı, kışın da soğuğu engelleyerek ideal bir oda ısısı yaratan bu perdeler enerji tasarrufu sağlıyor. Birçok özelliği ile dikkat çeken perdelerden biri Evdepo Home Karartma Perde. Pilesiz olarak üretilen perdeyi dilerseniz üst kısımlarında bulunan ipler yardımıyla pileli hale getirebiliyorsunuz. Yüksek kalitedeki blackout kumaşı ve birçok kullanışlı özelliği ile öne çıkan perdeyle ışık, ses ve ısı sorununu tek bir ürünle çözebilirsiniz.

Gürültüyü azaltan ve ısıyı bloklayan karartma perdeyi satın almak için buraya tıklayın.

Rustik perde askısı sizi karartma perdeden mahrum etmesin

Ev dekorasyonunda uygulanan rustik tarz, perde askılarını da değiştirdi. Kornişlerin yerini rustik perde askıları aldı. Bu tarz dekorasyonu evinde kullananlardansanız ve genellikle kornişler için tasarlanan karartma perdelerin size uygun olmadığını düşüyorsanız, yanılıyorsunuz! Bazı karartma perdeler halkalı olarak üretiliyor, Deconovo Halkalı Karartma Perde de askılarıyla uyum sağlayan ürünlerden biri. İyi bir uyku için size yardımcı olacak halkalı karartma perdeler kolayca perde askılarına takılır ve güneş ışığını diğer blackout perdeler gibi engeller. Böylece evinizdeki rustik tarzı koruyarak karanlığın keyfini sürebilirsiniz.

Bu ürüne ihtiyacınız varsa buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

4. Bebekleriniz için de kaliteli bir uyku ortamı yaratabilirsiniz

Karartma perdeler çocuklarınızı uyutmak için size yardımcı olabilir. Gece zar zor uyuttuğunuz bebeğiniz sabah ışıkları yüzünden uyanıyorsa veya gün içinde güneş ışığı yüzünden uyumuyorsa odasına takacağınız bir karartma perde ile bu problemlerin üstesinden gelebilirsiniz. Nicetown Karartma Perdesi tasarım olarak da çocuk odalarına uyum sağlar. Lacivert üzerine yıldız desenleri olan ve gökyüzünü andıran perde sayesinde odada tam anlamıyla geceyi yaşatabilirsiniz. Perde kumaşında kimyasal kaplama ve folyo baskı olmaması da çocuklar için oldukça güvenli bir seçenek olmasını sağlar.

Çocuklarınızı gündüz de rahatça uyutmak istiyorsanız buraya tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz.

5. Fon perde kullanmak istemeyenler buraya

Stor perde, kullanım kolaylığı sayesinde en çok tercih edilen perde çeşitlerinden biri. Güneşlik ve fon kullanmak istemeyenlerin tercihi olan stor perdeler, yer kaplamayarak tüllerin daha zarif durmasına da imkan tanır. Blackout perde arayan ve fon perde kullanmak istemeyenlere bir müjde verelim: Karartma özelliği stor perdelerde de bulunuyor. Stor karartma perde arıyorsanız Taç Beyaz Blackout Stor Perde sizi memnun edecektir. Işığın yüzde yüzünü bloklayan stor perde, yatak odası ve sunum odası gibi yerlerde kullanılabilir.

Kolay kullanımla maksimum verim alabileceğiniz perdeye buradan ulaşabilirsiniz.

6. Zebra stor perdelerle hem şıklığı yakalayabilir hem de ışığı bloke edebilirsiniz

Zebra perdeler, tül ve perdenin yıkama işlemiyle uğraşmak istemeyenlerin gözdesi. Sadelikten yana bir seçim yapıp evinizde zebra perde kullanarak şıklığı yakaladınız diye karartma perdeden mahrum kalacağınızı düşünmeyin! Bazı markalar, zebra storları da karartma özelliğiyle üretiyor. O ürünlerden biri Yağmur Zebra Karartma Stor. Birinci sınıf alüminyum boru, kasa ve etek çitasından üretilen ürünle mekanizmaya uygulayacağınız tek bir hamle ile güneş ışıklarını bloklayabilirsiniz.

Hem evinizde şıklıktan ödün vermek istemiyor hem de karartma özelliğinin tadını çıkarmak istiyorsanız buraya tıklayarak karartma zebra storu satın alabilirsiniz.

7. Güneşin kavurduğu balkonların imdadına karartma pliseler koşuyor

Aşırı güneş ışığı alan balkonlarda keyif sürmek biraz zor olabilir. Hem ışık hem de sıcaklıktan rahatsız oluyorsanız, balkonunuzda bir ağaç gölgesi kadar serin bir ortam yaratabilirsiniz. Tek ihtiyacınız balkonlar için üretilen karartma pliseler. Persis Pliper Karartma Plise ile balkonunuzda güneş ışıklarının önüne geçmek çok kolay. Yapışkan bandıyla monte edeceğiniz ürünün kurulumu da son derece zahmetsiz. Özellikle sıcaktan durulmayan cam balkonlarda ve diğer perdelerin uygulanamayacağı farklı şekillerdeki balkonlarda tercih edilen ürün uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.

Bu ürüne ihtiyacınız varsa buraya tıklayarak ürünü satın alabilirsiniz.

8. Güneş ışıklarını engellemenin farklı yolları da var

Güneşi engellemek için perde, stor veya fon kullanmak zorunda değilsiniz. Cam filmleriyle de bu sorunun üstesinden kolayca gelmeniz mümkün. Karartma cam filmleri, ışığın önünde bir kalkan oluşturur ve ısı kontrolü yaparak kış mevsiminde soğuğu yaz aylarında sıcaklığı azaltır. Böylece enerjiden tasarruf ederken dengeli ısının da tadını çıkarabilirsiniz. Kolayca takılıp çıkarılabilen cam filmleri çıkarıldıktan sonra iz bırakmaz. Gizlilik filmi adı da verilen bu ürün genelde iş yerlerinde ve evlerde kullanım için uygun.

Güneş ışığı problemini cam filmi ile çözmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

9. "Benim derdim UV ışınlarıyla" diyenler bu ürünle tanışmalı

Amacınız güneş ışınlarını belli bir oranda engellemekse, UV ışınlarından korunurken gizlilik sağlamanız da mümkün. İhtiyacınız olan şey kesinlikle bir ayna cam filmi! Güneşin oluşturduğu zararlı UV ışınlarının %96’sını bloke eden ürün, ısı kontrolü de sağlar. Ayna görünümü ile dışarıdan içerisi görülmez ancak siz manzaranızı keyifle izleyebilirsiniz. Böylece gizlilik sağlayan ürün aynı zamanda sizi güneş ışınlarından da korur, mobilyalarınızın renginin solmasını önler. Yapışkansız tasarımıyla kolayca sökülerek tekrar kullanmaya olanak tanır.

Ev ve ofisinizde gizlilik istiyor ancak manzaradan da mahrum kalmak istemiyorsanız buraya tıklayarak ürünü inceleyebilirsiniz.

10. Karartma perdenin konforunu istediğiniz yere taşıyabileceğinizi biliyor muydunuz?



Karartma perdenin konforunu bir kez yaşayan bir daha bırakamıyor. Bu yüzden az bir güneş ışığında uykunuz hemen kaçabilir ve karanlıktaki deliksiz uykunuzu her yerde yaşamak isteyebilirsiniz. Sıkça seyahat edenler ve sabah güneşinden uzak olmak isteyenlere harika bir önerimiz var. Easynight Taşınabilir Karartma Folyosu ile istediğiniz her yerde karanlık bir ortam yaratabilirsiniz. Siz nereye, karartma folyo oraya; ürünü çantasıyla kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Ödül almış bu ilginç tasarım, vantuzlarıyla kolayca her pencere ve cama yapışarak güneş ile sizin aranızda kalkan olur. Size de istediğiniz her yerde keyifli bir uyku çekmek kalır!

Buraya tıklayarak taşınabilir karartma folyosunu inceleyebilirsiniz.