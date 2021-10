Son dönemin vazgeçilmezi en iyi likit allık, aydınlatıcı ve bronzer çeşitleri

Yüzümüzdeki lekeler, kırışıklıklar ve sivilce izleri gibi sorunları kapatabilmenin en iyi yolu şüphesiz makyaj. Doğru bir makyajla aşamadığımız engel yok! Hatta Instagram hikayelerindeki filtrelere bile gerek yok! Siz de filtrelenmiş gibi bir makyaj yapmak istiyor ama bir türlü aradığınızı bulamıyorsanız doğru yerdesiniz! Kış aylarında bile sizi canlı, taze ve pürüzsüz gösterecek allıkları, yaz görünümünü özleyenler için bronzerları ve "Ben bir yıldızım, parlamalıyım!" diyenler için harika aydınlatıcıları sizler için listeledik. Buyurun!

O Bir Efsane: Maybelline New York Face Studio

Makyaj ürünlerinde her daim kendinden söz ettiren Maybelline New York, harika bir aydınlatıcıyla karşımızda! İster fondöten, ister BB krem, ister CC krem üstüne sürerek anında o canlılığı ve parlaklığı yakalayabilirsiniz. Yaz, kış, gece, gündüz fark etmeden kullanabileceğiniz bu ürünle makyajınıza son dokunuşları yapabilirsiniz. Tüm cilt tiplerine uygun olan bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düğün, nişan gibi etkinliklerde ve günlük hayatta kurtarıcınız olacağına eminiz.

Tavsiyemiz daha çok doğal tonlara yoğunlaşmanız ama elbette size en çok yakışacak tonu en iyi siz seçersiniz! O zaman tıklayın!

La Vie En Glow ile Işıldamaya Hazır mısınız?

L'oreal Paris'in makyaj konusundaki şanı hepimizin malumu! La Vie En Glow ürünü ise farklı tonlardan oluşan bir aydınlatıcı paleti. Her tona, her moda ve her güne uyum sağlayabilecek bu paletle istediğiniz gibi ışıldayın! Günlük makyaj, ofis makyajı, gece makyajı, okul veya toplantı makyajı... Ne için yapıyor olursanız olun, hepsine uyum sağlayacak bir ton bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kapatıcınızı sürdükten sonra highlighter efekti vereceğiniz bölgeye fırça ile uygulama yapmak. Yeri gelmişken şuna da değinelim: Fırça seçimi en az highlighter seçimi kadar önemli!

La Vie En Glow'la bir yıldız gibi parlamak isteyenler tıklasın!

Durma Haykır, Krem Aydınlatıcılar Vardır!

Krem highlighterlar bir kuş tüyü kadar hafifler ve kullanımları oldukça kolay! İster fırça ister sünger yardımıyla uygulayabileceğiniz gibi hiçbir şey kullanmadan sadece temiz parmak uçlarınızla da uygulayabilirsiniz. Pastel'in huzurlarınıza sunduğu bu harika ürünün kalıcılığını gördüğünüzde inanamayacaksınız! Herhangi bir makyaj sabitleyici kullanmanızı gerektirmeyen krem highlighter ile gün boyu taze ve ışıl ışıl kalabilirsiniz. Bronz ya da açık tenler için farklı tonlarda seçenekleri de var. Ayrıca kadife gibi, ipeksi bir cilt hissi yaratacağını not düşmek gerek!

Gün boyu ışıldamak için tıklayın!

Bronzer Dediniz mi Akan Sular Durur!

Estee Lauder'ın dillere destan bronzer ürünü ile tanışmayan kaldı mı? Kaldıysa gerçekten bugüne kadar bronzer ne demek anlamamış olabilir. Hem kalıcılığı hem de rengiyle müthiş bir uyum sağlaması sayesinde tüm influencerların gözdesi bu ürün! Sadece yüzünüze değil; boynunuza, omzunuza ve dekolte bölgenize de uygulayabilirsiniz. Bu ürünle yaz kış fark etmeden her mevsim bronz kalabilirsiniz. Ten renginize uyumlu alt tonuyla doğal bir görünüm elde edebilirsiniz ve ışıltılı duruşuyla parıldayabilirsiniz. "Bronzer nasıl uygulanır?" diye merak ediyorsanız ünlü makyözlerin videolarına göz atın deriz!

Hala duruyor musunuz? Tıklayın!

Güneşin Öpücüğünü Hissedin!

Doğal içerikleriyle bilinen bir marka olan Physicians Formula'nın Sun Kissed Butter Bronzer ürünü harikalar yaratıyor desek yeri! Kokusuyla, dokusuyla her mevsim yazdan kalma bir gün gibi hissettiren bu bronzer, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun. Doğal ışıltısı ve parlak bitişi sayesinde cildinize aydınlık ve ferah bir görünüm kazandırır. Hafif yapısıyla ağırlık hissi yaratmaz ve uzun süre tazelemenize gerek kalmaz. Önemli olan tek şey uygulamayı doğru yapmanız! Bunun için ise pudra süngerleri yeter de artar bile!

Güneşin öpücüğünü hissetmek isteyenleri buraya alalım!

İkisi Bir Arada: Hem Allık Hem Bronzer!

Mineral yapısıyla bilinen Jane Iradale markası tüm ürünlerinde olduğu gibi bronzerda da bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Hem bronzer hem allık olarak kullanabileceğiniz Moon Glow Golden, tek bir ürünle birçok şeyi aynı anda yapabilmenizi sağlar. Bu ürün sayesinde daha ekonomik, kaliteli ve kalıcı bir makyaja imza atabilirsiniz. Yanak, burun, çene ve alın üzerine far fırçası ile kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Işıltılı ve doğal yapısı ile cildinize uyum sağlayarak daha canlı görünmenizi sağlar ve mineral yapısıyla cildinize ağırlık yapmaz. Akneli veya gözenekli bir cildiniz varsa bu ürünü mutlaka denemelisiniz!

Bronzer mutluluğuna bir adım atmak için tıklayın!

Likit Allıklar Her Yerde!

Kremsi ve jel dokusuyla kolaylıkla dağılan doğal ve ışıltılı bir bitiş sunan likit allıklar son yılların trendleri arasında. Hem kullanması hem taşıması oldukça kolay ve pratik! Maybelline bu konuya da el atarak Cheek Heat ürünüyle raflarda yerini alıyor. Fırçasız, süngersiz, toz allıklar gibi parçalanma derdi olmayan bir ürün arıyorsanız doğru adrestesiniz. Tüm cilt tipleriyle ve tonlarıyla uyumlu olan bu ürünün altı farklı tonu var. E size uygun olan bir tanesi mutlaka vardır, değil mi?

Elma gibi yanaklar için Cheek Heat ürününe bir şans vermeye ne dersiniz? Tıklayın!

Şeftali Tonlarını Sevmeyen Var mı?

Allık deyince hemen bir pembeler, kırmızılar akla gelir ama şeftalinin o naif tonu unutulur. Oysa özellikle bronzer ve parlak highlighter ile en güzel uyumu yakalayan renk, şeftali tonu. L'oreal Paris'in Life's a Peach ürünü tam da böyle bir ürün. Yaz kış demeden cildinize canlılık katarak solgun görünümü alır, kalıcılığıyla göz kamaştırır. Her zaman daha taze bir görünüm elde edebilirsiniz. Yoğun bir ürün olduğu için uzun süre kullanabilirsiniz. Kadifemsi dokusu ve hoş kokusu ise anlatılmaz yaşanır!

Hep birlikte Life's a Peach demeye var mısınız? Buyurun o zaman!

Hayır Oje Değil, Allık!

Oje görünümündeki bu likit allıklar sizi şaşırtmasın! Missha markasının doğal bir görünüm sunan nemlendirici özellikli bu allıkları yeni trendler arasında. Oldukça pratik bir kullanımın yanı sıra uzun süre kalıcılık da vadediyor. Mis gibi kokusu ile hoş bir his bırakıyor. Nemlendirici özelliği ile cildinizi kurutmadan canlı ve yumuşak görünmesini sağlıyor. Sanılanın aksine likit olduğu için cildinizde herhangi bir yağlanma problemine neden olmuyor. Eğer karma veya yağlı bir cildiniz varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bundan daha iyisi nasıl olur? On iki farklı tondaki bu ürünü incelemek için tıklayın!

Bonus: Eğlenceli ve Çok İşlevli Bir Palet!

Renkli ambalajları ve kaliteli ürünleriyle gönüllerde taht kuran The Balm'ın allık paleti, dört farklı rengi bir arada sunuyor. Feminen bir duruşu olan marka, bu paleti de espritüel bir şekilde ele alıyor. Şeftali, pembe ve bronz tonda allıkları bulabileceğiniz ürün hem doğal bir görünüm hem de ışıltılı bir bitiş sağlıyor. Elmacık kemiklerinize gerçek anlamda bir derinlik kazandırırken kontür uygulamalarınızı şenlendiriyor. The Balm markasının kalıcılığından bahsetmemize gerek yok, zaten akıllara kazındığına eminiz.

Neşeli makyajlarla elmacık kemiklerini öne çıkarmak isteyen kadınlarımızı buraya alalım!