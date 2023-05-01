Sosyal medya fenomeni Karina Irby, verdiği kiloları transparan tanga iç çamaşırıyla sergiledi! Doğal kıvrımlarına övgü yağdı

Karina Irby, bir milyondan fazla Instagram takipçisiyle vücut pozitifliği tavsiyelerini paylaşmasıyla tanınıyor. Karina, paylaştığı yakın tarihli bir gönderide kilo verme sürecini anlattı ve hayranlarına kendisini çok daha sağlıklı hissettiğini söyledi. Karina, sık sık kıvrımlarını ve selülitini övüyor. Paylaştığı videoda transparan mor iç çamaşırı giyen Karina, hayranları tarafından övgüyle karşılandı.

DOĞAL VÜCUDUNU KUCAKLIYOR

Şekeri bıraktığından beri vücudunun nasıl değiştiğini açıkladığında kendinden emin ve mutlu görünüyordu. Karina, vücudunun gevşemesine izin vererek doğal kırışıklıklarını ve kusurlarını ortaya çıkardı, ancak şekillenmek için çalıştığını kabul etti.

"Dün gece zor ve ağır bir antrenman yaptım. Lezzetli bir akşam yemeği ile ateşlendim. Ve yatmadan önce 20 dakikayı kişisel bakım yaparak geçirdim. Bu yüzden bu sabah kendimi bir milyon dolar gibi hissederek uyandım! Kendinize zaman ayırmanın fiziksel ve zihinsel sağlığınız için yapabilecekleri inanılmaz.

Karina daha önce sağlığına nasıl daha fazla odaklandığından bahsetmişti ve bu onun birkaç kilo vermesine yol açmıştı. Vücut pozitifliği paylaşmasıyla bilinmesine rağmen, Mart ayında stresle başa çıkmasına yardımcı olan bazı kötü alışkanlıklardan kurtulması gerektiğini söyledi ve ilk başta bunu yapabileceğini düşünmedi.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK DAHA MUTLU HİSSEDİYOR

Karina, aşırı yemesini azaltmak istediğini ve şimdi hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok daha "hafif" hissettiğini söyledi. Daha mutlu olduğunu, kendine daha çok güvendiğini, çok daha fazla enerjisi olduğunu ve bunun sonucunda daha iyi uyuduğunu söyledi.

Paylaştığı videoya destek çıkan bir kişi "Evet kızım! Spor yapmaya başladım ve ruh sağlığım çok daha iyi" dedi. Bir diğeri ekledi: "Sana ve kendin için koyduğun hedeflere çok saygı duyuyorum.

