Temmuz aylık burç yorumları | Temmuz ayında burçları neler bekliyor?

Temmuz ayına Venüs etkileri ile başlıyoruz. Özellikle ailemiz ile ilgili konularda ve gayrimenkul konularında hareketli zamanlar yaşanabilir. Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesi ile beraber Temmuz ayının ilk yarısı daha evcimen ve sakin geçecek. Ancak Temmuz ayının hemen hemen her alanında Ay’ın sert açıları etkili olacak. Ayın ikinci haftasında daha alıngan ve kırılgan bir yapıda olabiliriz.

Temmuz ayının sonlarına doğru ise bireysellik isteğimiz ön plana çıkacak. Bunun sonucunda ise aşk ilişkilerimizde çok daha fazla bir şekilde düşünmeye ve yaşanılanları tartmaya meyilli olacağız.

KOÇ BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Bu seyir, ay başından itibaren sizlere aşk ilişkilerini heyecan ve tutkuyu uyandıran deneyimler getirmeye başlayacak. Yalnızlar için yeni deneyimler kapıda olabilir. Özellikle kendinize güvenmek, kendinizle ilişkinizi iyileştirmek, kendinizi severek işe başlamak auranızı daha güçlü kılarken bu dönemde daha sağlıklı ilişki fırsatlarını getirebilir. Bir süredir sorun yaşanan aşk ilişkilerinde ise özellikle ayın ilk günlerinde tahammül azalabilir, netleşmek isteyebilir ve ani kararlar, ani tavırlar içinde olabilirsiniz.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında miras, nafaka ve taşınmaz alım-satım konuları ortaya çıkabilir. Bu alanda var olan davalarınız ise farklı bir noktaya evrilebilir. Nihai karar verilebilir ve sonuca ulaşabilirsiniz. Bazılarınız gebelik haberleri alabilir. Çocuk sahibi olma kararı alabilir veya çocuklarınız için yaşamınızı, günlük hayatınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

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BOĞA BURCU AYLIK YORUMU

27 Haziran Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay başından itibaren ve sizlere ayın ilk günlerinden itibaren hem iş hem özel hayatınızda başarı arzusunu, hırs duygusunu ve kararlılığı getirebilir. Hayatınızın temel taşlarıyla ilgili değişiklik kararlarınız olabilir. Taşınma ve seyahat konuları bu gündemlerle birlikte ortaya çıkabilir. Sorunlu evlilikler için ipler gerilebilir ve zıtlaşma, gurur veya inatlaşma hali mesafeleri büyütebilir. Ev halkıyla gerilime karşı dikkat edin. Dönem içerisinde aynı zamanda ev halkından bazıları seyahat, evlilik veya taşınma gündemleriyle evden ayrılabilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında araç alım-satım konuları, teknolojik aletlerle ilgili harcamalar ve tadilatlar gündeminizde olabilir. Gerilim ve agresyon, aşırı durağan ve dişil enerji ise bugünlerde kazalar ve aksilikler getirebilir. Yakınlarınızla ilişkilerinizde öfke kontrol sorunları yaşamamak adına gerilim yayan ortamda bulunmamak daha iyi olabilir.

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İKİZLER AYLIK YORUMU

27 Haziran Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay başından itibaren bu gökyüzü geçişi sizlere yakın çevrenizde hareketlilik getiriyor olacak. Bugünlerde beklemediğiniz kişilerden haber alabilir, ilginç ve kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Gizli, saklı konuların açığa çıkabileceği enerjiler çalışırken sırlarınızın ortaya çıkmasına karşı dikkatli olun. Etik dışı adımlardan, negatif karma yaratacak adımlardan kaçınmaya çalışın.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni harcama planları, yeni satın alım konuları ortaya çıkabilir. Uzun bir süredir hedeflediğiniz satın alım konusunu gerçekleştirebilir veya finansal konularla bağlantılı bir hayalinize kavuşabilirsiniz. Umut etmekten, dua etmek ve dilemekten bugünlerde kaçınmayın. Ummadığınız bir dileğiniz mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir.

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YENGEÇ BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Ay başından itibaren finansal konular, takdir ve değer görme durumları birincil motivasyon konunuz olabilir. Somut bir başarı görmek sizi çok hızlı motive ederken, duygusal veya finansal konularda beklentinizi bulamama hissi hızlıca aşağıya çekebilir. Özgüvenin ve kendinizi onaylamanın çok daha önemli olduğu günlerde olacaksınız.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında özellikle ilişkilerinizle ilgili geleceğe yönelik kararlar alınıyor olacak. Süregelen ilişkilerde evlilik, nişan gibi merasimler gerçekleştirilebilir. Özellikle bir süredir ertelenmiş bir organizasyonu bugünlerde tamamlayabilirsiniz. Bazı Yengeçler için ise bir evlilik teklifi gündeme gelebilir. Daha duygusal, hassas fakat beraberinde alıngan da olabileceğiniz günler olacak.

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ASLAN BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Ay başından itibaren Venüsün iyicil etkilerini en çok görecek burçlardan biri siz olacaksınız. Auranızın güçlendiği ve insanları etkiniz altına alabileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Güzellik, estetik konular, kariyer hedefleri bu ayın öne çıkan konuları olabilir. Özellikle cilt ve saçla ilgili hizmetler alabilir veya değişiklikler yapabilirsiniz. Mars ay boyunca sizin burcunuzda ilerlerken bu ay içerisinde öfke kontrol sorunlarına karşı dikkat edin. Kontrolcü ve mükemmeliyetçi yanınız tetiklenebilir, şartların istediğiniz gibi olmaması sizi fevri tavırlara sürükleyebilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında elinizde olmayan koşul ve durumlarla ilgili uyum ve anlayışı, kabul enerjisini çalıştırma zamanı olacak. İlahi etkilerin hayatınızda artacağı bir dönem geçireceksiniz. Nasibiniz, kısmetiniz ve karmanızın getirdikleri bugünlerde önünüze gelebilir. İnanç ve ibadet, dua ve meditasyon bugünleri daha huzurlu ve verimli geçirmenizi sağlayacaktır.

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BAŞAK BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Ay başından itibaren sizlere yurtdışı bağlantılı iş fırsatları, atanma gündemleri ve sınavlarla ilgili süreçler getirebilir. Bir süredir devam eden eğitiminizi tamamlayabilir, mezun olabilir, akademik kariyerinizle ilgili yeni planlar veya hevesler içerisinde olabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri, yurtdışında eğitim planları da bu ayın diğer gündemleri arasında olabilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizle ilişkileriniz ön planda olacak. Yeni bir gruba, yeni bir sosyal ortama dahil olabilirsiniz. Ekip çalışmalarında öne çıkabilir, bir ekibin liderliğini yapabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla iş teklifleri alabilirsiniz. Yeni bir ilişki veya arkadaşlığa başlayabilirsiniz.

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TERAZİ BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Yönetici gezegeniniz Venüs olduğu için ay başından itibaren özgüvenin artacağı, girdiğiniz ortamlarda ön planda olacağınız, sosyal medya ve yayın organlarında dikkat çekebileceğiniz bir süreci hazırlıyor olacak. Dönemsel işler, proje bazlı çalışmalar ve anlaşmalar için oldukça destekleyici bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir iş yapıyorsanız bugünlerde mutlaka kendinizi ortaya koymalı ve yeteneklerinizin peşinden gitmelisiniz.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda yenilikler ve değişiklikler gündeme gelecektir. Üstleriniz ve yöneticileriniz çalışma koşullarınızda, ekibinizde ve sorumluklarınızda düzenleme ve değişikliklere gidebilir. Bazılarınız için bir terfi veya yöneticilik teklifi ortaya çıkabilir. İş görüşmelerinde ise uzlaşma ve anlaşma, başlangıç yapma adına oldukça destekleyici günler olacak.

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AKREP BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Ay başından itibaren Kariyer alanınızda seyreden Venüs, Marsla birlikte haftanın tamamında hem iş hem özel hayatınızda neler hedeflediğinize dair bir sorgulama getirecek. Bazı planlarınızdan, hedeflerinizden vazgeçeceksiniz. Bazı alanlarda yeni ve net, kesin kararlar alacaksınız. Birden fazla seçenek veya olasılık arasından seçim yapacağınız durumlar olacak. Kariyer gündemleriyle birlikte taşınma gündemleri bir arada olabilir. Aile içi ilişkilerde ise zaman zaman fikir ve karar ayrılıkları yaşanabilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınız, ilişkileriniz ve yaşama dair heyecan ve heves duyduğunuz konular ön planda olacak. Ailelerin tanışması, düğün gibi konular bugünlerde gerçekleştirilebilinir. Aileler arasında uyum ve anlaşma daha sağlıklı olabilir.

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YAY BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Ay başından itibaren bu seyir sizlere şans ve fırsatı getiren bir enerjide çalışacak. Aile içi sağlık konularında tedaviler ve iyileşmeler ortaya çıkabilir. Ev halkıyla yaşanan dargınlıklarda uzlaşma sağlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların fikirleri ile kendi düşünceleriniz, tercihleriniz arasında seçim yapmanızı gerektirecek bir durum karşınıza gelebilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında önyargılarınızı yıkacak deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Fobilerinizin üzerine gitmek, kendinizle bir iç yüzleşme yaşamak bu yeni ayı daha verimli geçirmenize aracı olacaktır. Nitekim bugünlerde bazı ilişkilerinizde de yüzleşme ve açık konuşmalar ortaya çıkabilir. Saklı durumlar, gizli sırlar aniden açığa çıkabilir. Etrafınızdaki bazı insanlarla ilgili dedikodular kulağınıza gelebilir.

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OĞLAK BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Ay başından itibaren Finansal konuların her zamankinden daha fazla önemli olacağı bir süreç olacaktır. Ödemeler, harcamalar, vergiler ve yasal prosedürler ile meşgul olabilirsiniz. Tatil veya çocuklar için, çocuk sahibi olmak için farklı harcamalar ortaya çıkabilir. Tüp bebek tedavisi gibi alternatif sağlık hizmetleri alabilirsiniz. Ayın ortlarında ev halkıyla daha önce yaşanan dargınlıklar, samimiyet ve sevgi gösterileriyle çözüme bağlanabilir. Süregelen ilişkilerde kıskançlık eğilimleri artabilir. Arzular ve tutkular ilişkilere etki edebilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde yeni ve taze enerjiler kapıda olacak. Mevcut ilişkilerinizde ilişki farklı bir boyuta taşınabilir. Bazılarıyla ilişkinizde ise karşınızdaki insanı daha iyi tanıma ve anlama durumu çalışabilir. Bir yanılgı veya yanlış anlama halinden uyanabilirsiniz.

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KOVA BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Bu seyir sizlere ay başından itibaren size sosyal çevrenizde hareketlilik getiriyor olacak. Daha sosyal olacağınız, ilişkilere daha fazla odaklanacağız bir dönemdesiniz. Arkadaşlar ve tanıdıklar aracılığıyla daha önce tanımadığınız, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Etrafınız kalabalıklaşabilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatında yoğunluk ve tempo artabilir. Birden fazla iş ve planı daha çok çalışarak halledebilir ve tamamlayabilirsiniz. İş arayanlar, özgüven ve yeteneklerine olan güven ile çok önemli iş fırsatları yakalayabilirler. Bugünler bir yeteneğinizi geliştirmek veya kendinize yatırım yapmak için çok uygun zamanlar.

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BALIK BURCU AYLIK YORUMU

Temmuz ayının tamamında Venüs Aslan burcunda ilerliyor. Çalışma hayatı ve sağlık alanınızda geçireceğiniz bu transit, iş düzeninizde yenilikler getirecek. Çalışma ekibinize yeni kişiler dahil olabilir. Çalışanlarınızı çoğaltabilir, yeni çalışanlar ve yardımcılar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz alan büyüyebilir. Bazı Bekar balıklar için bu ay içerisinde iş ortamından bir kişiyle veya iş aracılığıyla tanışılmış kişilerle flört durumu ortaya çıkabilir. Ay boyunca aağlıklı beslenmeye çalışın, bir zararlı alışkanlığı kesin, günlük yürüyüş veya spor rutini belirleyin. Bu yenilikler aynı zamanda sağlık sorunları gibi olasılıklardan da koruyucu şekilde çalışabilir.

9 Temmuz tarihinde Yengeç burcunda Yeni ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şans ve fırsatın sizden yana olduğunu göreceğiniz deneyimler içinde olabilirsiniz. İyi niyetinizin size şans ve bollukla geri dönüşleri olabilir. Çekiliş vb kanallarda şansınız artabilir, finansal şanslar yakalayabilirsiniz. Fakat aynı dönemde aşk hayatınızda da sizi mutlu edecek deneyimler, sizi duygusallaştıran paylaşımlar gündeme gelebilir. Auranızın daha güçlü olacağı bugünlerde daha çok sosyalleşin, zira daha hızlı beğenilecek ve fark edileceksiniz.

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