Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt, Pınar Damar cinayeti, Merkez Bankası'ndan faiz kararı, MGK, Balıkesir'de deprem

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇAVUŞOĞLU'NDAN IRAK'TAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ SKANDAL İDDİALARA YANIT

Dün Irak'ın Dohuk kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili iddialar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) atışları sonucu gerçekleştirdiği iddiasına karşılık "Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırmış olmamıştır" ifadelerini kullandı.

ORMANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşırı sıcakların da etkisiyle ormanlık alanlarda yangınlar sıklaşmaya başladı. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, orman yangınları için alınacak önlemlere ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi. Genelgede orman alanlarına girişin 31 Ağustos tarihine dek yasaklandığı bildirildi.

MGK TOPLANDI

Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla olası bir yeni harekatın konuşulduğu günlerde kritik bir öneme sahip olan ve saat 16.10'da başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Kritik MGK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride "Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür." ifadeleri yer aldı.

PINAR DAMAR CİNAYETİNDE YENİ GELİŞMELER

Türkiye'yi sarsan Pınar Damar cinayetinde kritik gelişmeler yaşanırken olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. 29 yaşındaki Damar'ın cansız bedeni geçtiğimiz salı günü İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunmuştu. Damar'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na geldiği sırada gözaltına alınan, Damar'ın kuzeninin eşi Metin A. cinayeti işlediğini itiraf etti. Öte yandan Metin A.'nın Adli Tıp'ta Damar'ın aile üyelerinin haykırışlarını izlerken ve Pınar'la aynı karede olduğu fotoğraflar tüyler ürpertti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) merakla beklenen açıklama geldi. 2021 yılının eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak faiz oranlarını yüzde 14 seviyesine çekmiş, yıl başından beri faizda değişikliğe gitmemişti. Bugün yapılan açıklamaya göre temmuz ayı faiz oranları da yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÜVEN YALÇIN TRANSFERİ

2018'de siyah-beyazlı takımda forma giymeye başlayan Güven Yalçın, 2021/22 sezonunun sonunda sözleşmesi bitince takımdan ayrılma kararı almıştı. Beşiktaş'ta çıktığı 101 maçta 20 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon İtalya Serie B liginin Genoa takımında forma giyecek.

BALIKESİR'DE DEPREM

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.



