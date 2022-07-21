HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt, Pınar Damar cinayeti, Merkez Bankası'ndan faiz kararı, MGK, Balıkesir'de deprem

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt, Pınar Damar cinayeti, Merkez Bankası'ndan faiz kararı, MGK, Balıkesir'de deprem

21.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt, Pınar Damar cinayetinde yeni gelişmeler, Merkez Bankası'ndan faiz kararı, kritik MGK toplantısı, Balıkesir'de deprem, ormanlara giriş yasağı, Beşiktaş'tan Güven Yalçın transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Irak'taki saldırıyla ilgili skandal iddialara yanıt, Pınar Damar cinayeti, Merkez Bankası'ndan faiz kararı, MGK, Balıkesir'de deprem

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇAVUŞOĞLU'NDAN IRAK'TAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ SKANDAL İDDİALARA YANIT

Dün Irak'ın Dohuk kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili iddialar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) atışları sonucu gerçekleştirdiği iddiasına karşılık "Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırmış olmamıştır" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_73b468ba9533452b1289e2bd69953a05

Son dakika: Irak'ta patlama olmuştu! Skandal iddialara Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıtSon dakika: Irak'ta patlama olmuştu! Skandal iddialara Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıt

ORMANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşırı sıcakların da etkisiyle ormanlık alanlarda yangınlar sıklaşmaya başladı. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, orman yangınları için alınacak önlemlere ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi. Genelgede orman alanlarına girişin 31 Ağustos tarihine dek yasaklandığı bildirildi.

thumbs_b_c_f80dc36829897ad7e052ef5ffba98f5a

Son dakika: AFAD'dan 81 ile 'orman yangını' genelgesi: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı!Son dakika: AFAD'dan 81 ile 'orman yangını' genelgesi: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

MGK TOPLANDI

Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla olası bir yeni harekatın konuşulduğu günlerde kritik bir öneme sahip olan ve saat 16.10'da başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Kritik MGK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride "Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür." ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi! Kritik bildiride 'Yunanistan' mesajıSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi! Kritik bildiride 'Yunanistan' mesajı

thumbs_b_c_8e4e02965b1a59c51bdc5ea7f3ff94cb

PINAR DAMAR CİNAYETİNDE YENİ GELİŞMELER

Türkiye'yi sarsan Pınar Damar cinayetinde kritik gelişmeler yaşanırken olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. 29 yaşındaki Damar'ın cansız bedeni geçtiğimiz salı günü İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunmuştu. Damar'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na geldiği sırada gözaltına alınan, Damar'ın kuzeninin eşi Metin A. cinayeti işlediğini itiraf etti. Öte yandan Metin A.'nın Adli Tıp'ta Damar'ın aile üyelerinin haykırışlarını izlerken ve Pınar'la aynı karede olduğu fotoğraflar tüyler ürpertti.

bagcilarda-bulunan-ceset-kayip-pinara-ait-cikti_4094_dhaphoto1

İstanbul'da kaybolan Pınar Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu... Katili itiraf etti! Pınar'ın eniştesinin anlattıkları şoke ettiİstanbul'da kaybolan Pınar Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu... Katili itiraf etti! Pınar'ın eniştesinin anlattıkları şoke etti

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) merakla beklenen açıklama geldi. 2021 yılının eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak faiz oranlarını yüzde 14 seviyesine çekmiş, yıl başından beri faizda değişikliğe gitmemişti. Bugün yapılan açıklamaya göre temmuz ayı faiz oranları da yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.

thumbs_b_c_7ba6e92485b501769badddbed4bdeb58

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade! İlk kez PPK metnine girdi...Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade! İlk kez PPK metnine girdi...

BEŞİKTAŞ'TAN GÜVEN YALÇIN TRANSFERİ

2018'de siyah-beyazlı takımda forma giymeye başlayan Güven Yalçın, 2021/22 sezonunun sonunda sözleşmesi bitince takımdan ayrılma kararı almıştı. Beşiktaş'ta çıktığı 101 maçta 20 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon İtalya Serie B liginin Genoa takımında forma giyecek.

1

Son dakika: Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu!Son dakika: Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu!

BALIKESİR'DE DEPREM

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

ddddiç

SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen korkutan depremin merkez üssü belli oldu! Balıkesir'deki depremin ardından ilk bilgiler geldiSON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen korkutan depremin merkez üssü belli oldu! Balıkesir'deki depremin ardından ilk bilgiler geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BM'den İstanbul ziyareti! Gündem: Ukrayna tahılıBM'den İstanbul ziyareti! Gündem: Ukrayna tahılı
Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktıŞişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı
Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndüGümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mevlüt Çavuşoğlu Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tüm Türkiye'yi sarsan olayda şok itiraf! Fotoğrafta tüyler ürperten detay

Tüm Türkiye'yi sarsan olayda şok itiraf! Fotoğrafta tüyler ürperten detay

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Babacan B planını açıkladı! 'Doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olacak'

Babacan B planını açıkladı! 'Doğal olarak cumhurbaşkanı adayı olacak'

İlginizi Çekebilir

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.