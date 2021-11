Vücudunuza ışıltılı bir görünüm kazandıracak vücut spreyi önerileri

Parfümler ne kadar güzel koksalar da bazen ağır gelebiliyor. Böyle durumlarda parfümlerin yerini daha ferahlatıcı olan vücut spreyleri alıyor. Özellikle cilde parlaklık kazandıran ışıltılı vücut spreyleri, çantaların demirbaşı olmuş durumda. Sizin de ışıl ışıl bir ciltle ve güzel bir kokuyla kendinizi daha iyi hissetmenizin vakti geldi. Başlayalım öyleyse, karşınızda en iyi ışıltılı vücut spreyi önerileri!

1. Işıltının yanına bir de bronzluk eklesek hiç fena olmaz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Özellikle yaz aylarında dekolteler, kol ve bacaklar için kullanılan vücut spreyleri verdikleri ışıltılı görünümle tene çekici bir hava katıyor. Peki, çekiciliği bir kat daha artıran bronz görüntüye ne dersiniz? Güzel koku, ışıltı ve bronzluğu bir araya getiren Alix Avien Işıltılı Vücut Spreyi, ışıltı ve bronz cilt hayalimizi gerçeğe çeviriyor. Hızlı emilen ve gün boyu kalıcılık sağlayan sprey, aynı zamanda güzel kokusuyla da büyülüyor. Daha ne olsun? En iyi vücut spreyleri arasında yer alan bu ürün bir şansı hak ediyor bizce.

Buraya tıklayarak bronzluk veren vücut spreyini sepetinize ekleyebilirsiniz.

2. Herkesin favorisi olan koku artık ışıltılı!

Victoria's Secret'ın klasikleşmiş kokularının modası yıllar boyunca geçmedi, geçmeyecek. Yılların eskitemediği o vücut spreylerinden biri Pure Seduction. Erik ve frezya gibi hoş notaları içinde barındıran bu vücut spreyi ile fark edilmemeniz mümkün değil. Bu favori spreye artık ışıltı da eklendi! Pure Seduction Shimmer Işıltılı Vücut Spreyi, hem muhteşem kokmak hem de gün boyu ışıldamak için mükemmel bir ürün. Yaydığı naif kokuyu sanki teninizin kendi kokusuymuş gibi hissettiren bu sprey ''Vücut spreyi nedir?'' sorusunun cevabı adeta.

Eğer bu kokuyu ve yarattığı etkileyici hissi teninizde yaşamak istiyorsanız buraya tıklayarak vücut spreyini satın alabilirsiniz.

3. Vanilya, şeftali, misk ve sandal ağacı... Daha ne olsun?

Kadınsı bir kokunun yanında teninize abartılı olmayan bir ışıltı katmak istiyorsanız bu önerimiz tam size göre. Eda Taşpınar Wild Things en çok tercih edilen vücut spreylerinden biri. Onu ilginç kılan içerisinde yer alan notalar. Misk ve sandal ağacının muhteşem birlikteliğine karamelize vanilya ve şeftali eklenmiş, ortaya aşık olunası bir koku çıkmış. Spreyin kalıcılığı da memnun edici. Tüm bunların yanında spreyin cilde verdiği abartısız ışıltı, sizi zarif ve ilgi çekici gösterecek.

Her an elinizin altında olmasını isteyeceğiniz vücut spreyine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Kiraz çiçeği, Asya incisi, taze mimoza... Okurken bile kokusu hissediliyor!

Sıra dışı ve etkileyici bir kokuya ne dersiniz? Body & Body Works bu konuda çıtayı çok yukarılara taşımış. Japanese Cherry Blossom Işıltılı Sprey'in kokusuna hayran olmamak elde değil. Japon kirazı çiçeği, taze mimoza yaprakları, beyaz yasemin, Asya incisi ve sıcak sandal ağacı bu spreyde bir araya geliyor ve bize sadece kokuya aşık olmak kalıyor. İçerisindeki gerçek elmas tozuyla cilde karşı konulmaz bir parlaklık veren bu ürün, en iyi ışıltılı vücut spreyi unvanını sonuna kadar hak ediyor.

Teninize çekicilik katarken makyaj masanıza da renk getirecek spreyi buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

5. Bu spreyle gecenin yıldızı siz olun

Güzel kokusunun yanında teninize hoş bir ışıltı katan bir başka spreyle devam edelim. Frano Işıltılı Geceler Vücut Spreyi teninize verdiği zarif ışıltıyla sizi öne çıkaracak bir ürün. İçerisinde bulunan mikro simler teninizi sararak doğal bir parlaklık oluşturur ve kalabalıklar arasında çekiciliğinizle fark edilmenizi sağlar. Ananas, biber, sümbül, yasemin ve narenciye gibi meyve ve çiçek kokularını bir araya getiren sprey; kokusuyla herkesi memnun ediyor. Bu sprey, ışıldamak ve güzel kokmak istediğiniz her an imdadınıza yetişecek.

Bu kullanışlı spreye bir şans vermek istiyorsanız buraya tıklayın.

6. Haydi, biraz ışıldayalım!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Fiyatı uygun, performansı yüksek bir vücut spreyi arayanları da unutmadık. Bu konuda oldukça başarılı bir ürün olan Bee Beauty’nin Gold Işıltılı Vücut Spreyini ele alalım. Hafif formülü sayesinde ferahlık hissi veren bu sprey, teninize ışıltı verir. Bu spreyi ışıldamak istediğiniz her an kullanabilirsiniz. Bir gece elbisesini teninizin ışıltısıyla öne çıkarmak istediğinizde bu ürün yardımınıza koşar. Her tene yakışan gold ışıltı, bu spreyin içinde saklı. Bee Beauty Sprey'le günün her anında parlamak ve aynı zamanda güzel kokmak sizin elinizde.

Bee Beauty Gold Vücut Spreyi'ni satın almak istiyorsanız buraya tıklayın.

7. Teninizi saran çiçek ve meyve kokuları enerjinizi tazeleyecek

Yaz aylarının cıvıl cıvıl havasını teninizde hissedeceğiniz canlı ve enerjik bir kokuyu sahneye alalım. Karşınızda BioBellinda Sasy Işıltılı Vücut Spreyi. Kokusunu bir kere aldığınızda etkisinden çıkmanız mümkün değil. Bu spreyde çiçek ve meyve notalarının muhteşem uyumu var. Says Işıltılı Sprey'in başarılı olduğu nokta sadece kokusu değil, cilde verdiği ışıltı konusunda da birçok rakibini eleyebilir. Teninize kolayca yayılan sprey, verdiği doğal ışıltıyla sizi kendi cildinize hayran bırakacak.

Teninizi sarıp sarmalarken sizi harekete geçirecek bu hoş spreye sahip olmak için buraya tıklayın.

8. Hafif bir ışıltıyla çekici koku bir arada

Işıltılı vücut spreylerini seviyorsanız ama fazlasından da kaçınmak istiyorsanız aradığınız ürün Sunshine Kiss Diamond Shimmer Mist. Bu sprey cildinizin hafif bir ışıltıya daha narin görünmesini sağlar. Abartılı simli görüntü yerine hafifçe parlaklık veren ışıltılı spreye bayılacaksınız. Cilde ışıltı kazandırmasının yanında karşı konulmaz kokusuna da değinelim. Amber, vanilya, sandal ağacı ve siyah kiraz notaları spreyi çekici bir hale getiriyor. Çantanızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu spreyin fiyatı da çok uygun.

Hafif bir ışıltıyla daha çekici bir görünüme kavuşmak için buraya tıklayarak bu ürünü satın alabilirsiniz.

9. Tatlı bir kokuyla hoş bir ışıltının keyfini sürün!

En güzel vücut spreyi markalarından biri de The Body Shop. Bu markanın ışıltı veren harika bir ürünü var. Plums Işıltılı Vücut Spreyi tatlı kokusuyla birçok kişinin gönlünü fethediyor. Özel üretim bir kokuya sahip bu spreyde şakayık ve ferahlık veren misk notaları erik özüyle bir araya getirildi. Böylece ortaya sıra dışı ve merak uyandıran bir koku çıktı. Kaliteli ve canlı bir koku yayan bu sprey, ışıltısıyla da memnun edici.

Vegan içerikli olmasıyla da göz dolduran spreyi satın almak için buraya tıklayın.

10. Biraz ışıltılı, biraz bronz!



Işıltılı görünüm cepte. Peki, teninizi daha canlı gösteren bronz bir görünüme ne dersiniz? Işıltıyı ve bronzluğu bir arada sunan Bebak Bronz Işıltılı Sprey, güzel kokusuyla da kalbinizi kazanacak. En iyi vücut spreyi denince akla gelen ilk ürünlerden biri olan bu harika spreyle her mevsim bronzluğun tadını çıkarabilirsiniz. Diğer vücut spreylerinden farklı olduğu için aklınıza ''Bronzluk veren vücut spreyi nasıl kullanılır?'' sorusu gelebilir. Bu soruyu hemen cevaplayalım: Bu spreyi vücudunuza eşit olarak dağıtmanız önemli. Ardından spreyin 4 dakika kurumasını bekleyin ve tüm gün etkileyici cildinizin tadını çıkarın.

Buraya tıklayarak bu harika ürünle tanışabilirsiniz!