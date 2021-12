Yeni yıl kararlarından biri cildine çok iyi bakmak olanların mutlaka alması gereken ürünler ve cilt bakımı tüyoları

Cilt bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri cilt tipine uygun ürün kullanmak. Yanlış ürün tercih edilirse daha fazla cilt problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca bazı ürünlerin etki etme süresi uzun olabildiğinden bakım ürünlerinden verim alabilmek için düzenli kullanım çok önemli. Tüm bunlardan yola çıkarak hazırladığımız, cilt bakımınıza dahil etmeniz gereken ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. Cilt temizliğinin ilk adımı: Cosmed Temizleme Yağı

Cilt bakımının ilk ve en önemli adımı cilt temizliği. Cilt tam olarak temizlenmediğinde gözenekler kirlerden arınamayacağı için sivilce ve siyah nokta gibi cilt problemleri meydana gelebilir. En etkili yöntemlerin başında ise çift aşamalı temizlik geliyor. Bu yöntemin ilk basamağı olarak kullanabileceğiniz Cosmed imzası taşıyan ürün, suyla birleştiğinde ciltten kolayca arınıyor. Bu temizleyici "Yağ yağı çözer." mantığıyla cildinizdeki makyajı, güneş kremini ve sebumu söküp atıyor! İçeriğinde cilt dostu maddelerin yanı sıra bitkisel yağlar da bulunan Cosmed Temizleyici Yağ ile cildinizi derinlemesine temizleyebilir, bu ürünü bakım rutininizin vazgeçilmezleri arasına ekleyebilirsiniz.

Daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!

2. Tüm kirlere veda: La Roche Posay Effaclar Temizleme Jeli

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Çift aşamalı temizliğin ikinci adımında su bazlı bir temizleyici kullanmalısınız. Su bazlı temizleyici, geri kalan tüm kirleri temizleyerek tamamen arınmış bir cilde kavuşmanızı sağlar. Effaclar Temizleme Jeli, akneye eğilimi olan karma ve yağlı ciltlerin çok seveceği bir ürün. İçeriğinde termal su bulunan ve hassas ciltlerin kullanımına uygun olan jeli, cilt temizliğinizin tamamlayıcısı olarak kullanabilirsiniz. Temizleyici seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta cildinizi yıkadıktan sonra kuruluk yaşamamanız. Bu durum sebum dengesini bozarak daha fazla yağlanmaya yol açacağı için La Roche Posay Effaclar Temizleme Jeli'nden şaşmayın!

Hemen satın almak istiyorsanız tıklayın!

3. Dolgun bir cilt için: The Ordinary Hyaluronic Asit

Hyalüronik asit kullanmak cildinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri. Her ciltte belli oranda bulunan bu madde yaş ilerledikçe azalıyor. Bunun sonucunda ise cilt nemini kaybederek yaşlanıyor. Dolgun ve nemli bir cilt için The Ordinary markasına güvenebilirsiniz. İçeriğinde %2 oranında hyalüronik asit bulunan ürün, cildin yoğun bir şekilde nemlendirilmesini ve korunmasını sağlayan B5 vitamini de içeriyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olmasının yanı sıra vegan formüle sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

The Ordinary Hyalüronik Asit'i detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın.

4. Keskin yüz hatları bu ürünle mümkün: Gua Sha Taşı

Gua Sha taşı, son zamanların trend ürünlerinin başında yer alıyor. Yeşim taşından yapılmış bu alet yüzyıllardır Çin'de güzellik için kullanılıyor. "Peki bu taş ne işe yarıyor?'' diye düşünüyorsanız; ciltteki kan dolaşımını arttırıyor, çene hatlarının belirginleşmesini sağlıyor ve cilt sarkmalarını önlüyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu taşı cildinize yağ veya nemlendirici sürdükten sonra masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise taşın doğal olması. Aksi halde üründen fayda sağlamanız pek mümkün görünmüyor.

Sizin için seçtiğimiz Gua Sha taşını incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Tüm cilt sorunlarına tek ürünle veda: ZGTS Dermaroller

Evde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir dermaroller ile cilt sorunlarınızın üstesinden gelebileceğinizi biliyor muydunuz? ZGTS Dermaroller, boyutları 0.50-2.50 mm arasında değişen titanyum iğnelere sahip. Çalışma mantığı ise cilt yüzeyinde mikro kanallar açarak kolajen sentezi sağlayıp cilde uygulanan ürünlerin etkisini arttırmak. Farklı cilt sorunlarıyla mücadele etmek için bu ürünü kullanabilir, cilt sorunlarınızın derinliğine ve büyüklüğüne göre iğne boyutunu belirleyebilirsiniz. Dezenfekte edilmediğinde daha büyük problemlere yol açabileceği için kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

ZGTS Dermaroller ile cildinizi derinlemesine bir bakıma hazırlamak istiyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

6. Yağlı cilt dostu: The Ordinary Niacinamide

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Akne, gözenek, fazla sebum ve lekelerden şikayetçi misiniz? Öyleyse Niacinamide'i cilt bakım rutininize hemen dahil etmelisiniz. Niacinamide, ciltteki sebumu dengeleyerek akne oluşumunu engeller ve gözenek görünümünü en aza indirir. The Ordinary serumu düzenli olarak kullandığınızda cilt yapınızın değiştiğini göreceksiniz. Tüm cilt tipleri için uygun olan su bazlı serumu, sabah ve akşam ağır kremlerden önce olmak üzere bakım rutininize dahil edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise güneş koruyucu kullanmayı aksatmamak.

The Ordinary Niacinamide'i daha detaylı incelemek ve kolayca satın almak için buraya tıklayın!

7. Koruma şart: Avene Fluide SPF50+ Güneş Koruyucu

Cildinizin erken yaşlanmasını önlemek için kullanmanız gereken en önemli ürün güneş koruyucu. Bilinenin aksine sadece yaz aylarında değil kışın da bakım rutinine dahil edilmesi gerekiyor. Güneş ışınları cildin kırışmasına, lekelenmesine ve yıpranmasına yol açıyor. Özellikle bakım rutininizde niacinamide, C vitamini ve dermaroller gibi ürünler bulunuyorsa güneş koruyucu adımını atlamak cildinizdeki lekelenmeyi artırabilir. Avene Güneş Koruyucu normal, karma ve hassas ciltlerin kullanımına uygun. Yüksek koruma faktörünün yanı sıra yağsız yapısıyla gözeneklerinizi tıkamayan ürün, sivilce ve yağlanmaya sebep olmuyor.

Suya dayanıklı Avene Güneş Koruyucu'yu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Tonik adımını atlamayın: Clinique Arındırıcı Losyon Tonik

Tonik kullanmak birçok kişi tarafından göz ardı edilse de oldukça önemli bir adım. Tonik, ciltte kalan kirleri temizleyerek cildi nemlendirme aşamasına hazırlıyor. Sonrasında uygulayacağınız nemlendirici bu sayede daha kolay emiliyor. Clinique Arındırıcı Losyon Tonik, kuru karma cilt yapısı için oldukça uygun bir ürün. Kuru bir cilde sahipseniz nemsizlikten kaynaklanan ince çizgilerin oluşumunu önlemek için günde 2 kere uygulayabilirsiniz. Hassas ve arındırıcı içeriğiyle cildinizi dinlendiren ürünü sabah ve akşam olmak üzere bir pamuk yardımıyla temizlenmiş cildinize yedirebilirsiniz.

Clinique Arındırıcı Losyon Tonik'i sepetinize eklemek için buraya tıklayın!

9. Pürüzsüz ve lekesiz bir cilt için: Cosmed Enzim Peeling

Pürüzsüz bir cilde giden yol peelingden geçiyor! ''Peeling ne işe yarar?'' diyorsanız, cilt üzerindeki ölü tabakaları temizleyerek cilt dokusunu pürüzsüzleştiriyor. Cosmed Enzim Peeling toz yapıda olan harika bir arındırıcı. Özellikle cilt lekelerinden şikayetçiyseniz düzenli kullanımda lekelerinizin renginin açılmasını sağlayacak peeling, günlük bakım ihtiyacınızı etkili bir şekilde karşılıyor. Toz yapıda olduğu için oldukça bereketli olan bu üründen bir miktar alarak avuç içinizde su ile karıştırabilir, cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Cosmed Enzim Peeling'i daha detaylı incelemek ve hemen satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Nemli ve dolgun göz çevresi: Dermoskin Peptit Kompleks Göz Kremi



Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Göz çevresindeki koyu halkalardan, ince çizgilerden ve kuruluktan şikayetçiyseniz bu ürün tam size göre! Göz çevresinin yeterli nemlenmesi kırışıklıkların ve çizgilerin önüne geçtiği için Dermoskin Be Bright Göz Çevresi Kremi'ni mutlaka rutininize dahil etmelisiniz. Dermoskin Peptit Krem, içindeki C, E ve A vitamini gibi güçlü antioksidanlarla göz çevrenizi canlandırırken hyalüronik asit, panthenol ve aloe vera ile yoğun nemlendirme sağlıyor. At Kestanesi ekstresiyle de koyu halkaların oluşumunu azaltıyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımı için uygun olan kremi sabah ve akşam göz çevrenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Satın almak istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli!