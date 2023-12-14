KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Yeni yılda kendinizi şımartın! Yıl sonu indirimlerinden almanız gereken bakım ürünleri

    Yeni yılda kendinizi şımartın! Yıl sonu indirimlerinden almanız gereken bakım ürünleri

    13.12.2023 17:52 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cilt, saç, vücut bakımı için en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla satın almak ister misiniz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime giren bakım ürünlerini sizin için seçtik. Foreo'dan Bioderma'ya The Body Shop'tan Maybelline'e onlarca markadaki en sevilen ürünleri keşfetmek için acele edin.

    Yeni yılda kendinizi şımartın! Yıl sonu indirimlerinden almanız gereken bakım ürünleri

    Yeni yılda kendinizi şımartmaya ne dersiniz? İşe, güzellik ve cilt bakım rutininize özen göstererek başlayabilirsiniz. Tabii bunun için de cildinize sağlık ve ışıltı getirecek özel ürünlere ihtiyacınız var! Yeni yıla taptaze bir başlangıç yapmak isteyenlere özel, en sevilen cilt bakım ürünlerini bir araya getirdik. Üstelik her bir ürün, Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde! İndirimler bitmeden, stoklar tükenmeden acele edin.

    1. Foreo UFO 3 Go

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172134.905

    Foreo UFO 3 Go; ultrasonik ısı teknolojisi kullanarak cildi ısıtarak daha iyi kozmetik emilimi sağlar. Daha genç ve daha sağlıklı bir cilt için kırmızı, mavi ve yeşil LED ışıklarla cilt sorunlarını hedefler. T-Sonic titreşimlerle cildi sıkılaştırır, rahatlatır ve temizler. Mobil uygulaması aracılığıyla FOREO UFO 3 Go'yu kontrol edebilir, kişiselleştirilmiş bir cilt bakımı yapabilirsiniz. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde seyahatlerde ve hareket halindeyken kolayca kullanılabilir. Tek bir şarjla uzun süre gider. Tıbbi sınıf silikon ve nanoparçacıklarla kaplı yüzeyi sayesinde temizliği kolaydır ve bakteri üremesini önler.

    Ürünü İncele

    2. URBAN Care Turmeric Honey Cilt Tonu Eşitleyici ve Aydınlatıcı Duş Jeli 500 ml- Vegan

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172229.772

    URBAN Care markasının duş jelleri oldukça seviliyor. Hoş kokusu ve cilt tonu eşitleyici özelliğiyle aynı zamanda aydınlatıcı etki de sunan URBAN Care Turmeric Honey, büyük şişesiyle de epeyce gidiyor. Fiyatların sizi etkilememesi için hazır indirimdeyken bol bol alıp stok yapabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    3. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 01 Light & Mini Falsies Surreal Maskara 4.7 ml Makyaj Seti

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172337.814

    Son dönemlerin en popüler kapatıcılarından biri olan Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Cilt tonu eşitleyen ve ciltteki kusurları mükemmel bir şekilde kapatan bu ürün, yanında Mini Falsies Surreal Maskara ile satılıyor. Bir şans vermeye değer bu ürünü incelemeden geçmeyin.

    Ürünü İncele

    4. OGX Orchid Oil Sülfatsız Şampuan

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172442.794

    Orkide özü ve üzüm çekirdeği yağı içeren formülüyle öne çıkan OGX Orchid Oil Sülfatsız Şampuan, UVA/UVB filtreleri ile güçlendirilmiştir. Saç rengini korumaya yardımcı olur. Paraben içermez, içeriğinde sülfatsız temizleyiciler bulunur. E daha ne olsun?

    Ürünü İncele

    5. Bioderma Hydrabio Gel-Cream 40 ml

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172551.816

    Bioderma Hydrabio Gel-Cream 40 ml; nemsiz, normal ve karma ciltlerin kullanımına uygundur. Doğal ışıltı veren yapısıyla cildi nemlendirir, cildin diriliğini ve ipeksi yumuşaklığına yeniden kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca makyaj bazı olarak kullanılabilir.

    Ürünü İncele

    6. L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ 10 Etki 1 Arada Saç Güzelleştirici Sprey Serum 150ml

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172659.871

    10 etki 1 arada! Nasıl mı? Saçları tamir eder, besler, pürüzsüzleştirir, parlaklık verir, kabarmayı kontrol altına alır, kolay taranmasını sağlar, saç uçlarını güçlendirir, kırık uçları onarır, nemlendirir ve saçları korur. Çeşitli saç sorunlarını hedefleyen 10 etkisinin yanı sıra kolay kullanımı ve tatlı kokusuyla saçları daha güçlü, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Ağırlaşma yapmayan formülüyle kullanıcılarının favorisi olan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

    Ürünü İncele

    7. The Purest Solutions, Yağlı Ve Karma Cilt Sivilce Ve Siyah Nokta Karşıtı, Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik 200 ml

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172811.805

    The Purest Solutions Yağlı ve Karma Cilt Sivilce ve Siyah Nokta Karşıtı Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik, özel olarak formüle edilmiş etkili içeriği ile cildi temizler, sivilce ve siyah noktalarla mücadele ederken gözenekleri sıkılaştırır ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Yağlı ve karma cildiniz için de en iyi tercihlerden birisi.

    Ürünü İncele

    8. Clinique Moisture Surge 100H 75 ml Nemlendirici

    Adsız tasarım - 2023-12-13T172918.839

    100 saat boyunca nemli bir cilt hayal gibi. Ancak Clinique bu konuda sözünü tutan bir marka. Neme ihtiyaç duyan cildiniz anında nem doyuracak ve 100 saat boyunca nemli kalmasını sağlayacak iksir gibi bir krem, Clinique Moisture Surge 100H 75 ml Nemlendirici. Nemini yitirmiş ve solgun görünen cildiniz varsa, mutlaka almalısınız.

    Ürünü İncele

    9. Decubal Dudak ve Kuru Bölge Balmı 30 ml

    Adsız tasarım - 2023-12-13T173019.874

    Kuruyan ve çatlayan dudaklarınıza ne yaparsanız yapın bir çözüm bulamıyorsanız henüz Decubal ile tanışmamış olabilirsiniz. Dudaklarınızın kendine gelmesi için yazın gelmesini beklemeyin, bu dudak balmına mutlaka bir şans verin.

    Ürünü İncele

    10. Kiko Milano ALLIK - UNLIMITED BLUSH 06 8025272836111 (06 Brick)

    Adsız tasarım - 2023-12-13T173119.880

    Yüzünüze renk ve canlılık getirecek o allık Kiko'dan! Kiko'nun neredeyse her ürünü kullananlar tarafından çok seviliyor. Siz de yeni bir allık arayışındaysanız sizin için seçtiğimiz bu ürünü deneyebilirsiniz, pişman olmayacaksınız bizden söylemesi.

    Ürünü İncele

    11. The Body Shop Vitamin C Yüz Serumu

    Adsız tasarım - 2023-12-13T173212.789

    The Body Shop Vitamin C Yüz Serumu; yoğun C vitamini içeriği ve etkili formülü ile cildin aydınlatılmasına, nemlendirilmesine ve genç görünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cilt dokusunu düzeltir ve daha sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Seruma taze bir portakal kokusu eşlik eder, kullanım sırasında ferah bir his yaratır. Hafif yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emilir. Cilde yağlı bir his bırakmadan kullanım kolaylığı sağlar.

    Ürünü İncele

    12. Bioderma Sensibio DS+ Cream 40 ml

    Adsız tasarım - 2023-12-13T173323.912

    Yağlı cilt nedeniyle rahatsızlık hissi, kızarık görünüm, pullanma ve aşırı yağlanma problemi yaşayan hassas ciltler için olmazsa olmaz Bioderma Sensibio DS+ Cream. İçeriğindeki yatıştırıcı özellikli içerikler, rahatsızlık hissi olan cildin yatışmasına destek olurken yağlı ciltten doğan pullanma oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

    Ürünü İncele

    13. L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml

    Adsız tasarım - 2023-12-13T173444.850

    L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi, yüksek koruma faktörü ve anti-aging özellikleri ile cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korurken aynı zamanda gençleştirici etkiler sağlar. Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltırken nemlendirir ve cilt tonunu eşitler. Kullanımı da çok kolay. Yüzümüze eşit yayıldı mı, yayılmadı mı derdi de yok. Makyaj üzerinden uygulanabildiği için gün içinde tazeleme şansımız da var. Denemeye ne dersiniz?

    Ürünü İncele

    14. Colgate Beyazlık Paketi Optic White Aktif Kömür Beyazlatıcı Diş Macunu 50 ml x2

    Adsız tasarım - 2023-12-13T173531.954

    Her şey kişisel bakıma giriyor, söz konusu biz olunca. Dişlerimiz de bunun bir parçası. Bence en önemli de parçası. Dişlerimiz bakımlı olmadıktan sonra istediğiniz kadar parfüm kokun, saçlarınız pürüzsüz olsun, makyajınız kusursuz olsun, bir anlamı yok. Colgate Beyazlık Paketi Optic White Aktif Kömür Beyazlatıcı Diş Macunu, indirimden stok yapmak için çok mantıklı bir ürün.

    Ürünü İncele

    15. The Body Shop Strawberry Body Yogurt 200ml

    Adsız tasarım - 2023-12-13T173725.804

    Duştan sonra tüm vücudunuza bakım yapmayı ihmal etmeyin. Bu bakım size çok iyi hissettirecek. Hem kokusu hem dokusuyla cildinizi besleyip canlandıracak The Body Shop Strawberry Body Yogurt ise size çok iyi gelecek.

    Ürünü İncele

    Kaynak: Onedio

    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik 2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    bioderma bioderma atoderm bioderma krem foreo maybelline kapatıcı the body shop güzellik ilik eo
    İş birliği İçerikleri
    Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklarda fırsat

    Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklarda fırsat

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

    İster sevdiklerinize ister kendinize hediye edin! Ömür boyu garantili

    İster sevdiklerinize ister kendinize hediye edin! Ömür boyu garantili

    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! Şans getirecek kırmızı iç çamaşırları burada

    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! Şans getirecek kırmızı iç çamaşırları burada

    Tümünü Gör
    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! Şans getirecek kırmızı iç çamaşırları burada

    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! Şans getirecek kırmızı iç çamaşırları burada

    Minik dostlarınızın üşümesini önleyecek evcil hayvan kıyafetleri

    Minik dostlarınızın üşümesini önleyecek evcil hayvan kıyafetleri

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Tefal airfryer iki saatliğine indirimde! Bu flaş fırsatı kaçırmayın

    Tefal airfryer iki saatliğine indirimde! Bu flaş fırsatı kaçırmayın

    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

    Ayaklarınızın üşümesine son! Sıcacık ve konfor dolu Crocs indirimde

    Ayaklarınızın üşümesine son! Sıcacık ve konfor dolu Crocs indirimde

    Tümünü Gör
    Ayaklarınızın üşümesine son! Sıcacık ve konfor dolu Crocs indirimde

    Ayaklarınızın üşümesine son! Sıcacık ve konfor dolu Crocs indirimde

    "İndirimdeyken alsaydım!" dememek için bu listemize mutlaka göz atın

    "İndirimdeyken alsaydım!" dememek için bu listemize mutlaka göz atın

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

    Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği... Sennheiser kulaklık indirimde!

    Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği... Sennheiser kulaklık indirimde!

    Kişisel asistanınız olacak! İşte bu yıla damgasını vuran akıllı saatler

    Kişisel asistanınız olacak! İşte bu yıla damgasını vuran akıllı saatler

    Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

    Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

    Tümünü Gör
    Benzer Kişisel Bakım İçerikleri
    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2023'ün en iyi kadın parfümleri

    Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2023'ün en iyi kadın parfümleri

    Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

    Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

    Sadece yazın değil kışın da olmazsa olmaz! En sevilen o güneş kremleri burada

    Sadece yazın değil kışın da olmazsa olmaz! En sevilen o güneş kremleri burada

    Yağlı cilde sahip olanlar buraya! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

    Yağlı cilde sahip olanlar buraya! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

    Saç bakımında bu yılın yıldız ürünleri! Kullanan herkes bayılıyor

    Saç bakımında bu yılın yıldız ürünleri! Kullanan herkes bayılıyor

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! İşte tarzınızı ve feminenliğinizi öne çıkaracak kırmızı iç çamaşırları

    Vazgeçilmez yılbaşı geleneği! Şans getirecek kırmızı iç çamaşırları burada

    İş görüşmesine giderken tercih edebileceğiniz kombin önerileri

    İş görüşmelerinde güçlü bir duruş sergilemenizi sağlayacak kombinler

    Yağlı cilde sahip olanların etkili bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olacak tüyolar ve ürünler

    Yağlı cilde sahip olanlar buraya! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

    Bunları yapıyorsa dikkat! Kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar

    Kadınların sizden hoşlandıklarını gösteren davranışlar!

    Kırılgan ve zayıf tırnaklara son! Güçlü tırnaklar için 7 etkili yöntem

    Güçlü tırnaklar için 7 etkili yöntem

    En beğenilen güneş kremini arıyoruz! La Roche Posay ve Bioderma güneş kremi karşılaştırması

    Sadece yazın değil kışın da olmazsa olmaz! En sevilen o güneş kremleri burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.