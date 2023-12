Yeni yılda kendinizi şımartın! Yıl sonu indirimlerinden almanız gereken bakım ürünleri

Yeni yılda kendinizi şımartmaya ne dersiniz? İşe, güzellik ve cilt bakım rutininize özen göstererek başlayabilirsiniz. Tabii bunun için de cildinize sağlık ve ışıltı getirecek özel ürünlere ihtiyacınız var! Yeni yıla taptaze bir başlangıç yapmak isteyenlere özel, en sevilen cilt bakım ürünlerini bir araya getirdik. Üstelik her bir ürün, Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde! İndirimler bitmeden, stoklar tükenmeden acele edin.

1. Foreo UFO 3 Go

Foreo UFO 3 Go; ultrasonik ısı teknolojisi kullanarak cildi ısıtarak daha iyi kozmetik emilimi sağlar. Daha genç ve daha sağlıklı bir cilt için kırmızı, mavi ve yeşil LED ışıklarla cilt sorunlarını hedefler. T-Sonic titreşimlerle cildi sıkılaştırır, rahatlatır ve temizler. Mobil uygulaması aracılığıyla FOREO UFO 3 Go'yu kontrol edebilir, kişiselleştirilmiş bir cilt bakımı yapabilirsiniz. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde seyahatlerde ve hareket halindeyken kolayca kullanılabilir. Tek bir şarjla uzun süre gider. Tıbbi sınıf silikon ve nanoparçacıklarla kaplı yüzeyi sayesinde temizliği kolaydır ve bakteri üremesini önler.

2. URBAN Care Turmeric Honey Cilt Tonu Eşitleyici ve Aydınlatıcı Duş Jeli 500 ml- Vegan

URBAN Care markasının duş jelleri oldukça seviliyor. Hoş kokusu ve cilt tonu eşitleyici özelliğiyle aynı zamanda aydınlatıcı etki de sunan URBAN Care Turmeric Honey, büyük şişesiyle de epeyce gidiyor. Fiyatların sizi etkilememesi için hazır indirimdeyken bol bol alıp stok yapabilirsiniz.

3. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 01 Light & Mini Falsies Surreal Maskara 4.7 ml Makyaj Seti

Son dönemlerin en popüler kapatıcılarından biri olan Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Cilt tonu eşitleyen ve ciltteki kusurları mükemmel bir şekilde kapatan bu ürün, yanında Mini Falsies Surreal Maskara ile satılıyor. Bir şans vermeye değer bu ürünü incelemeden geçmeyin.

4. OGX Orchid Oil Sülfatsız Şampuan

Orkide özü ve üzüm çekirdeği yağı içeren formülüyle öne çıkan OGX Orchid Oil Sülfatsız Şampuan, UVA/UVB filtreleri ile güçlendirilmiştir. Saç rengini korumaya yardımcı olur. Paraben içermez, içeriğinde sülfatsız temizleyiciler bulunur. E daha ne olsun?

5. Bioderma Hydrabio Gel-Cream 40 ml

Bioderma Hydrabio Gel-Cream 40 ml; nemsiz, normal ve karma ciltlerin kullanımına uygundur. Doğal ışıltı veren yapısıyla cildi nemlendirir, cildin diriliğini ve ipeksi yumuşaklığına yeniden kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca makyaj bazı olarak kullanılabilir.

6. L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ 10 Etki 1 Arada Saç Güzelleştirici Sprey Serum 150ml

10 etki 1 arada! Nasıl mı? Saçları tamir eder, besler, pürüzsüzleştirir, parlaklık verir, kabarmayı kontrol altına alır, kolay taranmasını sağlar, saç uçlarını güçlendirir, kırık uçları onarır, nemlendirir ve saçları korur. Çeşitli saç sorunlarını hedefleyen 10 etkisinin yanı sıra kolay kullanımı ve tatlı kokusuyla saçları daha güçlü, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Ağırlaşma yapmayan formülüyle kullanıcılarının favorisi olan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

7. The Purest Solutions, Yağlı Ve Karma Cilt Sivilce Ve Siyah Nokta Karşıtı, Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik 200 ml

The Purest Solutions Yağlı ve Karma Cilt Sivilce ve Siyah Nokta Karşıtı Gözenek Sıkılaştırıcı Salisilik Asit Tonik, özel olarak formüle edilmiş etkili içeriği ile cildi temizler, sivilce ve siyah noktalarla mücadele ederken gözenekleri sıkılaştırır ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Yağlı ve karma cildiniz için de en iyi tercihlerden birisi.

8. Clinique Moisture Surge 100H 75 ml Nemlendirici

100 saat boyunca nemli bir cilt hayal gibi. Ancak Clinique bu konuda sözünü tutan bir marka. Neme ihtiyaç duyan cildiniz anında nem doyuracak ve 100 saat boyunca nemli kalmasını sağlayacak iksir gibi bir krem, Clinique Moisture Surge 100H 75 ml Nemlendirici. Nemini yitirmiş ve solgun görünen cildiniz varsa, mutlaka almalısınız.

9. Decubal Dudak ve Kuru Bölge Balmı 30 ml

Kuruyan ve çatlayan dudaklarınıza ne yaparsanız yapın bir çözüm bulamıyorsanız henüz Decubal ile tanışmamış olabilirsiniz. Dudaklarınızın kendine gelmesi için yazın gelmesini beklemeyin, bu dudak balmına mutlaka bir şans verin.

10. Kiko Milano ALLIK - UNLIMITED BLUSH 06 8025272836111 (06 Brick)

Yüzünüze renk ve canlılık getirecek o allık Kiko'dan! Kiko'nun neredeyse her ürünü kullananlar tarafından çok seviliyor. Siz de yeni bir allık arayışındaysanız sizin için seçtiğimiz bu ürünü deneyebilirsiniz, pişman olmayacaksınız bizden söylemesi.

11. The Body Shop Vitamin C Yüz Serumu

The Body Shop Vitamin C Yüz Serumu; yoğun C vitamini içeriği ve etkili formülü ile cildin aydınlatılmasına, nemlendirilmesine ve genç görünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cilt dokusunu düzeltir ve daha sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Seruma taze bir portakal kokusu eşlik eder, kullanım sırasında ferah bir his yaratır. Hafif yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emilir. Cilde yağlı bir his bırakmadan kullanım kolaylığı sağlar.

12. Bioderma Sensibio DS+ Cream 40 ml

Yağlı cilt nedeniyle rahatsızlık hissi, kızarık görünüm, pullanma ve aşırı yağlanma problemi yaşayan hassas ciltler için olmazsa olmaz Bioderma Sensibio DS+ Cream. İçeriğindeki yatıştırıcı özellikli içerikler, rahatsızlık hissi olan cildin yatışmasına destek olurken yağlı ciltten doğan pullanma oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

13. L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi 50 ml

L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi, yüksek koruma faktörü ve anti-aging özellikleri ile cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korurken aynı zamanda gençleştirici etkiler sağlar. Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltırken nemlendirir ve cilt tonunu eşitler. Kullanımı da çok kolay. Yüzümüze eşit yayıldı mı, yayılmadı mı derdi de yok. Makyaj üzerinden uygulanabildiği için gün içinde tazeleme şansımız da var. Denemeye ne dersiniz?

14. Colgate Beyazlık Paketi Optic White Aktif Kömür Beyazlatıcı Diş Macunu 50 ml x2

Her şey kişisel bakıma giriyor, söz konusu biz olunca. Dişlerimiz de bunun bir parçası. Bence en önemli de parçası. Dişlerimiz bakımlı olmadıktan sonra istediğiniz kadar parfüm kokun, saçlarınız pürüzsüz olsun, makyajınız kusursuz olsun, bir anlamı yok. Colgate Beyazlık Paketi Optic White Aktif Kömür Beyazlatıcı Diş Macunu, indirimden stok yapmak için çok mantıklı bir ürün.

15. The Body Shop Strawberry Body Yogurt 200ml

Duştan sonra tüm vücudunuza bakım yapmayı ihmal etmeyin. Bu bakım size çok iyi hissettirecek. Hem kokusu hem dokusuyla cildinizi besleyip canlandıracak The Body Shop Strawberry Body Yogurt ise size çok iyi gelecek.

