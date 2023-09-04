HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

31.08.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji ile seyahatlerde ve günlük yaşamda yanınızda taşıdığınız elektronik cihazlar da çeşitleniyor. Yurt dışı seyahatlerinizde dizüstü bilgisayarınızı, cep telefonunuzu veya tabletinizi yanınızdan ayırmak istemiyor olabilirsiniz. Özellikle yurt dışı seyahatlerinizde herhangi bir elektronik cihazınızı rahatlıkla şarj etmek için pratik bir çözüm arıyorsanız sizin için hazırladığımız universal priz dönüştürücü önerilerimize göz atabilirsiniz.

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Seyahat ederken unutulmaması gereken detaylardan biri her ülkenin kendine özgü priz ve elektrik gerilim düzenlemesi bulunduğu. Bu sebeple elektronik cihazları şarj etmek veya kullanmak için uygun priz dönüştürücülere ihtiyaç oluşuyor. Sizin de yurt dışı seyahatlerinizde yanınızdan ayıramadığınız elektronik cihazlarınız varsa iyi bir universal priz dönüştürücü sizin için kurtarıcı olabilir. Elektrik sorunu yaşamadan yolculuğun keyfini çıkarmak istiyorsanız gelin, sizin için hazırladığımız universal priz dönüştürücü alternatiflerini birlikte inceleyelim.

1. Tek prizle her yerde bağlantı: Gcbtech Universal Seyahat Fişi

Adsız tasarım (16)

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yurt dışı seyahatlerinizde farklı ülkelerin karışık priz tipleriyle uğraşmak istemiyorsanız Gcbtech Universal seyahat fişi tam size göre! Adeta dünya prizlerinin dilini konuşan bu dönüştürücüyü seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Kompakt bir tasarıma sahip olan dönüştürücü her türlü cihazınız için uygun ve güvenli bir enerji akımı sağlıyor. 360 derece dönebilen başlığı sayesinde her priz tipine kolayca uyum sağlayabilen cihaz entegre USB portları ile de aynı anda birden fazla cihazınızı şarj etmenize olanak tanıyor.

Ürünü İncele

2. Yurt dışı seyahatlerinizde şarj sorun olmasın: Coverzone Seyahat Universal Çevirici 3in1 Priz Adaptörü Kompakt Tasarım 150 Ülke ile Uyumlu 250V 13A

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Seyahat etmeyi ve yeni yerleri keşfetmeyi seviyor ancak farklı ülkelerin farklı priz tiplerini dert etmek istemiyorsanız Coverzone Seyahat Universal Çevirici 3in1 Priz Adaptörü Kompakt Tasarım 150 Ülke ile Uyumlu 250V 13A sizin için hayat kurtarıcı bir yol arkadaşı olabilir. Bu akıllı adaptör sayesinde dünyanın farklı yerlerinde farklı priz tiplerinde elektronik cihazlarınızı güvenle şarj edebilir, çalıştırabilirsiniz. Adaptörün üzerinde bulunan USB portları sayesinde telefondan tablete USB destekli tüm cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebileceğinizi de belirtelim.

Ürünü İncele

3. Seyahatlerde enerjisiz kalmayın: Tek-İş USA Erkek Fişli Universal Seyahat Adaptörü

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Yeni yerler keşfederken ve seyahatin keyfini çıkarırken elektronik cihazlarınızı şarj etme konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız Tek-İş USA Erkek Fişli Seyahat Adaptörü'ne mutlaka göz atmanızı öneririz. ABD'nin priz ve enerji akımıyla uyumlu olacak şekilde üretilen adaptörü kullananlar ürünün performansından ve sağlamlığından son derece memnun olduklarını belirtiyor. Siz de seyahat etmeyi seviyor, seyahatlerinizde cihazlarınızı rahatlıkla çalıştırmak ve şarj etmek istiyorsanız bu adaptör tam size göre.

Ürünü İncele

4. Priz karmaşasına son: S-link SL-W625 Universal İngiliz Çevirici Priz Adaptör

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Siz de seyahat etmeyi seviyorsanız gezginlerin tercihi, priz karmaşasına son vermenize yardımcı olan S-link SL-W625 Universal İngiliz Çevirici Priz Adaptör ile tanışmanızın zamanı geldi demektir. Bu küçük ama akıllı adaptör, seyahatlerinizde elektronik cihazlarınızı rahatlıkla çalıştırabilmeniz ve şarj edebilmeniz için tasarlandı. Kompakt tasarımı ve küçük boyutuyla her yolculuğunuzda yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz adaptör modeli, sadece boyutları ve tasarımıyla değil, aynı zamanda sağlamlığıyla da dikkat çekiyor.

Ürünü İncele

5. Dünya avucunuzda: Hadron PL-9089 (HD4499) Seyahat Tipi Universal Dünya Çevirici

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Seyahat severlerin kalbini çalacak başka bir dönüştürücü önerimiz de Hadron PL-9089 (HD4499) Seyahat Tipi Universal Dünya Çevirici. Kompakt ve güçlü adaptör modeli farklı ülkelerin farklı priz yapılarına ve elektrik gerilimine anında uyum sağlayarak elektronik cihazlarınızı sorunsuz bir şekilde şarj etmenizi ve kullanmanızı sağlıyor. Küçük boyutuyla kolayca taşıyabileceğiniz adaptör valizinize, el çantanıza ve hatta cebinize rahatlıkla sığar. Yurt dışı seyahatlerinizde priz karmaşasıyla uğraşmak istemiyorsanız bu küçük canavar tam size göre!

Ürünü İncele

6. Priz kargaşasına son: Powermaster Uluslararası All-In-One Evrensel Priz

Adsız tasarım (17)

Yurt dışı seyahatlerinizde elektronik cihazlarınızı şarj ederken priz kargaşasıyla uğraşmak istemiyorsanız aradığınız ürün Powermaster Uluslararası All-In-One Evrensel Priz olabilir. Akıllıca tasarlanmış priz dönüştürücü dünyanın dört bir yanındaki farklı priz tiplerine rahatlıkla uyum sağlıyor ve seyahatlerinizi kolaylaştırıyor. Kompakt tasarımı ile valizinizde veya çantanızda fazla yer kaplamayan dönüştürücüyü her seyahatinizde yanınızda taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Evrensel uyum: Şahnet Universal Priz Dönüştürücü

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Seyahat etmek, farklı kültürler tanımak ve farklı yerler keşfetmek en keyifli ve zenginleştirici deneyimler arasında yer alıyor. Fakat uluslararası seyahatlerde bazen elektrik prizi farklılıkları işleri zorlaştırabiliyor. Siz de seyahat ederken elektronik cihazlarınızı rahatlıkla enerji kaynağına bağlamanızı sağlayacak bir çözüm arıyorsanız Şahnet Universal Priz Dönüştürücü'ye göz atmanızı öneririz. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken adaptör modelini sırt çantanızda, valizinizde veya laptop çantanızda rahatlıkla taşıyabilir, her seyahatinizde yanınıza alabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Yeni seyahat arkadaşınız: Narita Çoklu Priz Çevirici Dönüştürücü Seyahat Adaptörü

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Günümüzde vazgeçilmez hâle gelen elektronik cihazlar hayatı hem kolaylaştırıyor hem eğlenceli hâle getiriyor. Ancak özellikle yurt dışı seyahatlerinde karşılaşabileceğiniz priz uyumsuzlukları cihazlarınızı şarj etmenizi zorlaştırabiliyor. Ancak bu sorunu Narita Çoklu Priz Çevirici Dönüştürücü Seyahat Adaptörü ile kolaylıkla çözebilirsiniz. Çantanızda taşıyabileceğiniz, son derece ufak ama etkili adaptör modeli farklı ülkelerin prizlerine uyum sağlayarak cihazlarınızı güvenle elektrikle buluşturmanıza olanak tanıyor.

Ürünü İncele

9. Yurt dışı seyahatlerinizde en yakın dostunuz: Kensington Uluslararası Seyahat Adaptörü

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Yurt dışına gittiğinizde dizüstü bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu, tabletinizi ve hatta akıllı saatinizi priz çeşitliliğiyle uğraşmadan rahatlıkla şarj etmek istiyorsanız Kensington Uluslararası Seyahat Adaptörü'ne mutlaka göz atmanızı öneririz. Amerika'dan Japonya'ya, Çin'den İngiltere'ye 150'den fazla ülkede rahatlıkla çalışan adaptör modeli ile bir bilgisayarın yanı sıra aynı anda iki mobil cihazı şarj etmeniz mümkün. USB bağlantı noktalarıyla her mobil cihazı rahatlıkla bağlayabileceğiniz adaptör modelini özellikle yurt dışı seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

Ürünü İncele

10. Avrupa fatihi: Evrensel Adaptör Seyahat Fişi AB Normu

Yapacağınız yurt dışı seyahatlerinde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Evrensel Adaptör Seyahat Fişi AB Normu, seyahat severlerin ve gezginlerin vazgeçilmez yol arkadaşı olmaya aday! Bu adaptörle artık priz uyumsuzluğunu dert etmeden dünyanın dört bir yanında elektronik cihazlarınızı güvenle kullanabileceksiniz. Bu kompakt tasarımlı adaptör, 250V AC gücüyle 10 ila 16A arasındaki cihazlarınızı gönül rahatlığıyla çalıştırmanıza olanak tanır. AB normlarına uygun olarak üretilen adaptör modeli farklı priz yapılarıyla harika bir şekilde uyum sağlayabiliyor.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

 Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

 Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

 Yolculuklarınızda yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! İşte en iyi seyahat yastıkları

Yolculuklarınızda yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! İşte en iyi seyahat yastıkları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
dönüştürücü priz

İş birliği İçerikleri

Her adımda konforu hissettiren Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Her adımda konforu hissettiren Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Kaliteli ve uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Tümünü Gör
Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Okula Dönüş Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli çocuk ayakkabısı modelleri

Seyahatlerinizde en yakın arkadaşınız olacak! İşte en iyi seyahat çantaları

Seyahatlerinizde en yakın arkadaşınız olacak! İşte en iyi seyahat çantaları

Çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini kolaylaştıracak püf noktalar

Çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini kolaylaştıracak püf noktalar

Tümünü Gör
Çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini kolaylaştıracak püf noktalar

Çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini kolaylaştıracak püf noktalar

Espresso aşıkları buraya! Kahvenizin tadına tat katacak en iyi portafilter önerileri

Espresso aşıkları buraya! Kahvenizin tadına tat katacak en iyi portafilter önerileri

Bisiklet sürerken güvenliği elden bırakmayın! Sizi kazadan koruyacak en iyi sinyal lambaları

Bisiklet sürerken güvenliği elden bırakmayın! Sizi kazadan koruyacak en iyi sinyal lambaları

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Rihanna'dan Madonna'ya ünlülerin seyahat kombinlerini sizler için derledik

Rihanna'dan Madonna'ya ünlülerin seyahat kombinlerini sizler için derledik

Mutfağınızda eksikse mutlaka alın! Kalitesine hayran kalacaksınız

Mutfağınızda eksikse mutlaka alın! Kalitesine hayran kalacaksınız

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Üstün görüntü kalitesiyle öne çıkan Philips televizyonları sizin için seçtik

Üstün görüntü kalitesiyle öne çıkan Philips televizyonları sizin için seçtik

Çocuğunuzun güvenliği için tercih edebileceğiniz kullanışlı akıllı saatler

Çocuğunuzun güvenliği için tercih edebileceğiniz kullanışlı akıllı saatler

Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik

Zamanınız ve enerjiniz size kalsın! Çok satan süpürgeyi sizin için inceledik

"MagSafe'e o kadar para veremem" diyenler buraya! Sizin için seçtik

"MagSafe'e o kadar para veremem" diyenler buraya! Sizin için seçtik

Aldığınız kayıtların kalitesini arttıracak en kaliteli ve iyi vokal mikrofonları

Aldığınız kayıtların kalitesini arttıracak en kaliteli ve iyi vokal mikrofonları

Kesintisiz müzik keyfi için gürültü önleyici özellikli kulaklıkları keşfedin

Kesintisiz müzik keyfi için gürültü önleyici özellikli kulaklıkları keşfedin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Microsoft'tan şok karar! WordPad, Windows'tan kaldıracak

Microsoft'tan şok karar! Windows'tan kaldıracak

Türkiye'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Reeder cep telefonları ile gençlere ekonomik ve üst segment çözümler sunuyor

Gençlere ekonomik ve üst segment çözümler

Yapay zeka sistemi insanlardan daha başarılı oldu: Ancak bundan daha da etkileyici bir sonuç var!

İnsanlardan daha başarılı oldu! Ancak o sonuç daha da etkileyici...

James Webb Uzay Teleskobu, Girdap Gökadası'nı görüntüledi: Bu, şimdiye kadar çekilen en büyüleyici görüntüsü olabilir!

Bu, şimdiye kadar çekilen en büyüleyici görüntüsü olabilir!

WhatsApp'ın yeni arayüzü keşfedildi! Üzerinde çalışıyormuş... İşte paylaşılan ekran görüntüsü

WhatsApp'ın yeni arayüzü keşfedildi

GameX, İstanbul'da kapılarını açtı: EEMEA bölgesinin en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri

GameX, İstanbul'da kapılarını açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.