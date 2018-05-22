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ABD’den İran’a yaptırım

22.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

ABD, beş İran vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD’den İran’a yaptırım

ABD, beş İran vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

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