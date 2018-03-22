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Beyaz Saray’dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin ilk açıklama

22.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Beyaz Saray’dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Beyaz Saray’dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin ilk açıklama

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