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İşte Afrin'de son durum! Türk askeri Hilal kuşatmasını genişletti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 09:42 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Fırtına obüsleri, tank ve ÇNRA tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devam eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.

İşte Afrin'de son durum! Türk askeri Hilal kuşatmasını genişletti

Çeşitli illerden JÖH ve PÖH'ler de sınır bölgesine sevk ediliyor. Timler, Afrin'de meskun mahal operasyonuna katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye TSK

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