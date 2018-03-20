HABER

Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

Reuters, Şam'da pazar yerine roketli saldırı düzenlendiğini ve ilk belirlemelere göre saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var

Reuters, Şam'da pazar yerine roketli saldırı düzenlendiğini ve ilk belirlemelere göre saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktıAfrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruzYeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şam Suriye Pazar bomba

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'sundan özel mesaj isyanı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

ABD'de okula saldırı!

ABD'de okula saldırı!

Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti

Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti

Kız öğrencilerin görüntülerini cinsel içerikli siteye yüklemişler

Kız öğrencilerin görüntülerini cinsel içerikli siteye yüklemişler

Washington Post'tan Afrin analizi: Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha

Washington Post'tan Afrin analizi: Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.