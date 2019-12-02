2019 Aralık aylık burç yorumları

Aralık ayına maddi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Borçlarınızı veya ödemelerinizi yıl biterken siz de bitirmek isteyeceksiniz. Ofis ortamında hala diğerlerinden sıyrıldığınız bir aydasınız. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar evlilik ve ilişki konularınızda şansınız çok açık. DEVAMI

Aralık ayına başladığınızda seyahat gündeminiz yoğun olabilir. Akademik hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Pozitif bir ruh haliyle bu aya uyanıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar maddi durumunuz son seneye oranla çok farklı olacak. DEVAMI

Aralık ayına kariyer konularınıza önem vererek başlıyorsunuz. Yeni bir iş teklifi kapınızı çalabilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde şansınız açık olacak. DEVAMI

Aralık ayına şanslı başlıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede herkes sizden bahsediyor olabilir. Dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar kariyer hayatınızda altın çağınızı yaşayacaksınız. DEVAMI

ASLAN

Aralık ayına evliliğinize ve ilişkinize zaman ayırarak başlıyorsunuz. Partnerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar iş ortamınızda şansınız çok açılıyor. DEVAMI

BAŞAK

Aralık ayına sağlık konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Eski bir rahatsızlığınız için tekrardan tahlil yaptırmanız gerekebilir. Ofis yaşantınızda da yoğun olacağınız günler olabilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar şans ve bereket gezegeni, aşk hayatınıza ve çocuğunuza şans vermeye geliyor. DEVAMI

TERAZİ

Aralık ayına şansla ve aşkla başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler yaşanabilir. Yılın son ayına siz enerjik başlıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar ailenizle ve evinizle ilgili konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. DEVAMI

AKREP

Aralık ayına ailenize ve evinize odaklanarak başlıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar eğitim konularında şansınız açılıyor olacak. İletişime dayalı sektörlerde çalışanlar için bir sene boyunca güzel bir şans sizlerle olacak. DEVAMI