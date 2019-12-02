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2019 Aralık aylık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

2019'un son ayı müjdelerle geliyor. Yılı kapatırken pozitif bir Güneş tutulmasına şahit olacağız. Ayrıca Jüpiter de burç değiştirdiğinden şansımız farklı konularda açılmaya başlıyor olacak. Ay içinde Merkür iki, Venüs bir kere burç değiştiriyor. Tek sert görünüm 12 Aralık İkizler dolunayı olacaktır.

2019 Aralık aylık burç yorumları

KOÇ

koc

Aralık ayına şanslı başlıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede herkes sizden bahsediyor olabilir. Dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar kariyer hayatınızda altın çağınızı yaşayacaksınız. DEVAMI

BOĞA

boga

Aralık ayına kariyer konularınıza önem vererek başlıyorsunuz. Yeni bir iş teklifi kapınızı çalabilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde şansınız açık olacak. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

Aralık ayına başladığınızda seyahat gündeminiz yoğun olabilir. Akademik hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Pozitif bir ruh haliyle bu aya uyanıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar maddi durumunuz son seneye oranla çok farklı olacak. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

Aralık ayına maddi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Borçlarınızı veya ödemelerinizi yıl biterken siz de bitirmek isteyeceksiniz. Ofis ortamında hala diğerlerinden sıyrıldığınız bir aydasınız. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar evlilik ve ilişki konularınızda şansınız çok açık. DEVAMI

ASLAN

aslan

Aralık ayına evliliğinize ve ilişkinize zaman ayırarak başlıyorsunuz. Partnerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar iş ortamınızda şansınız çok açılıyor. DEVAMI

BAŞAK

basak

Aralık ayına sağlık konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Eski bir rahatsızlığınız için tekrardan tahlil yaptırmanız gerekebilir. Ofis yaşantınızda da yoğun olacağınız günler olabilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar şans ve bereket gezegeni, aşk hayatınıza ve çocuğunuza şans vermeye geliyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

Aralık ayına şansla ve aşkla başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler yaşanabilir. Yılın son ayına siz enerjik başlıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar ailenizle ve evinizle ilgili konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. DEVAMI

AKREP

akrep

Aralık ayına ailenize ve evinize odaklanarak başlıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar eğitim konularında şansınız açılıyor olacak. İletişime dayalı sektörlerde çalışanlar için bir sene boyunca güzel bir şans sizlerle olacak. DEVAMI

YAY

yaya

Aralık ayına iletişim trafiğiniz yoğun başlıyorsunuz. İşinizde, eğitiminizde tempolu bir süreç geçirebilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar maddi konularda hayal edemeyeceğiniz bir şans elde edebilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

Aralık ayına maddi durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Gelirinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar hayatınızda şansınızın her konuda açık olduğu bir yıllık sürece gireceksiniz. DEVAMI

KOVA

kova

Aralık ayına yılın son ayı değil de ilk ayı gibi yüksek enerjiyle başlıyorsunuz. Mutlu ve neşeli tavırlarınız insanlar tarafından bile fark edilebilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar sağlığınızda artık kalıcı düzelmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

Aralık ayına düşük enerjili başlıyorsunuz. Sağlık problemleriniz olabilir. Bu yüzden de yorgun hissedebilirsiniz. Duygusal olarak melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar şansızın çok açılacağı bir dönem sizleri bekliyor. DEVAMI

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