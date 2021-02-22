22 - 28 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Bolluk ve bereket sembolü Venüs balık burcunda!

22 - 28 Şubat hafta başında Ay Yengeç burcuna geçiyor. Çarşamba günü Merkür Retrosu etkilerini son kez gösterecek. Perşembe günü bolluk ve bereketin sembolü Venüs Balık burcuna geçiyor. Bu durumla birlikte tüm balıkların hayatları daha verimli geçmeye devam edecek. Hafta sonu Başak burcunda dolunay yaşanacak. Bununla birlikte kangrene dönmüş ilişkileri kesip atmak ya da bitiremediğiniz herhangi bir işi bitirme durumu gündem olabilir. Pazar günü ay Terazi burcunda olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 22 - 28 Şubat 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 22 - 28 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... 22-28 ŞUBAT 2021 HAFTASI BURÇ YORUMLARI: VENÜS VE MARS ÇEKİŞMESİ! Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar... İşte 22 Şubat haftalık burç yorumları...

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan) KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Çarşamba gününden itibaren Merkür retrosu son buluyor. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde, sosyalleşmenizde yaşanan aksaklıklar son bulmaya başlayacak. İlişkilerinizde tercih ve kararlarınızda daha net olacak, ne isteğiniz konusunda netleşeceksiniz. Zihin karmaşaları, günlük yaşamdaki aksaklıklar bitiyor. Cumartesi gerçekleşecek Dolunayın etkileriyle haftanın ikinci yarısında yeni bir ilişki süreci içinde olabilir, yeni bir sosyal ortama dahil olabilirsiniz. Tanıdığınız insan sayısı artarken, büyüyen çevreniz sayesinde iş ve eğitim konularında yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Venüs artık Balık burcunda ilerlerken, ilişkilerinizde uyum ve anlayışın ortaya çıktığı, şefkat ve yardımseverlik halinin ön planda olduğu durumlar içerisinde olacaksınız. Romantik teklifler alabilirsiniz. Süregelen ilişkinizde ise partnerden romantik tavırlar görebilirsiniz. Eşinizin iş hayatında bir fırsat ve başarı söz konusu olabilir. Şubat aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta ilişkilerinizde resmiyet, ileriye yönelik konuşmalar ve teklifler karşınıza gelebilir. Süregelen ilişkinizde evlilik teklifi alabilir veya ailelerinizi tanıştırabilirsiniz. Yaşama karşı umudunuzun ve inancınızın artacağı, pozitif enerjiler içinde olabileceğiniz haftadasınız. Sizin için önemli bir dileğiniz, duasınız gerçekleşebilir. Aşk ilişkilerinde daha romantik ve duygusal ortamlar içerisinde olacaksınız. Hafta ortasından estetik operasyonlar ve dış görüntünüzle ilgilenebilir, enerjinizi tazeleyebilirsiniz.

Evli Boğalar için ise hafta boyunca çocuklarla ilgili gündemler oluşabilir. Çocuklarınızın yaşamıyla daha çok ilgilenebilir, çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz. Gebelik haberleri alınabilir. Bugünlerde kafanıza koyduğunuzu gerçekleştirme noktasında süreçler sizi destekliyor. İstediğinizi elde edebilir, dengeli bir hırs ile zoru başarabilirsiniz. Yöneticilerle önemli görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Ev içerisinde küçük değişiklikler, ev halkının enerjisini yenileyebilir. Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızın farklı alanlarında yeni gündemler karşınıza gelecek. Yeni ve uzun vadeli kararlar alacaksınız. Hayatınızın iplerini elinize alma, yaşamda ne amaçladığınızı belirleme zamanı. Aile üyelerinin yaşamında önemli değişiklikler olabilir. Süregelen ilişkinizde aileler bir araya gelebilir. Eşin ailesi ile sizin aileniz arasındaki ilişki daha kritik ve belirleyici olabilir. Eğitim hayatına devam eden İkizler burçları bu hafta akademik süreçlerinde bir netleşme, sonuçlanma yaşayabilir. Sınav sonuçlarınız, başvuru sonuçları karşınıza gelebilir. Haftanın tamamında karar alırken aileniz ve konfor alanınız dışına çıkmanız, kendi bireysel kararlarınızı almanız gerekebilir. İş arayanlar eğitimini aldığı alanda iş fırsatları yakalayabilir. Bazı İkizler burçları için taşınma ve ev arama süreçleri netleşiyor. Yeni bir yaşam düzenine doğru geçebilir, düzen değişikliğine gidebilir, eski düzenden kopabilirsiniz. Bu hafta her türlü ilişki ve ortaklıkta karşılıklı destekler ve yardımlar hakim olacak.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta finansal konularda başarılar sağlayabilir, parayı kendinize çekebilir, insanlardan maddi-manevi daha fazla yardım görebilirsiniz. Yaşamınızın her alanında karar alırken daha sorgulayıcı, temkinli ve araştırmacı olacağınız bir süreçtesiniz. Bugünlerde abartılı düşüncelerden, komplo teorilerinden ve akıl okumaktan kaçınmalısınız. Açık iletişim içinde olmaya özen gösterip, kendinizle veya insanlarla yüzleşmekten kaçmamalısınız. Hafta içerisinde bakış açınızı değiştirebilmeniz, sabit fikirlerinizden kopmanız, korkularınızın üzerine gitmeniz size her anlamda kazandıracaktır. İlişkilerde başlatma ve bitirmekte zorlanan halinizi bu hafta kırma zamanı. Kendi kalıplarınızdan özgürleşmeye çalışın. Aşk ilişkilerinde daha derin duygular, daha güçlü arzular ve tutkular ön planda olabilir. Maddi konular ilişkilerinizdeki bazı süreçleri belirleyebilir. Eskiyi atmanın, geçmişi bırakmanın yaşamınıza yenisini ve daha iyisini getireceğini unutmayın. Araçlar ve teknolojik aletler için ödemeleriniz olabilir.

Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta ilişkilerinizde gizli kalan konular aydınlanabilir. Kararsızlıklarınızdan ve hatalı düşüncelerinizden sıyrılabilirsiniz. Ruhen, zihnen ve bedenen bir şifalanma süreci içerisinde olacaksınız. Finansal şansları kendinize çekebileceğiniz, enerji alanınızın daha güçlü olacağı, auranızla etrafınızdaki insanları etkileyebileceğiniz potansiyelleri yüksek bir haftadasınız. Bugünlerde bolluk bilinci içinde olmaya, olumlamalar yapmaya, negatif ortamlardan ve düşüncelerden uzak kalmaya çalışın. Kısa yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olabilir. Bugünlerde başlayan ilişkilerde uyum ve anlayış, fedakarlık ve arzular, tutkular ön planda olabilir. Süregelen ilişkilerde ise ruhen ve bedenen yakınlık hali artabilir. Daha derin bir bağ kurma, ilişkileri resmiyete dökme, somut ve net teklifler gündeme gelebilir. Kıskançlık ve kontrol ihtiyacı, hafta içinde tuzak taraflarınız olacaktır. Karşınızdakilerin niyetlerini okumaktan ve abartılı sorgulamalardan kaçının. Ortaklı işlerde kazançlar ve gelirler artış gösteriyor.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın etkileriyle hafta boyunca önemli gündemler içerisinde olacak, hem iş hem özel hayatınızda tıkanık süreçlerin ve bekleyişlerin kapandığını göreceksiniz. Nitekim Çarşamba günü Merkür retrosu son buluyor. Bu gökyüzü hareketi pek çok sorunun ve sıkıntının sizi serbest bırakmasını sağlayacak. Bir süredir aşırı düşünen, takıntılı ve kaygılı olan halinizle artık vedalaşabilirsiniz. Çalışma hayatında yeni imzalar ve anlaşmalar söz konusu olacaktır. İş görüşmelerinden olumlu yanıtlar ve teklifler almanız oldukça potansiyeldir. Aynı zamanda kendi işini yapanlar ve yönetici Başaklar personel alımlarıyla ilgilenebilir. İşinizi büyütebilirsiniz. Değişim ve dönüşüm sürecine gireceğiniz bugünlerde, beden sağlığıyla daha fazla ilgilenebilir, diyete başlayabilirsiniz. Detokslar ve oruçlar faydalı olabilir. Sağlıksız alışkanlıkları hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Özellikle Çarşamba gününden itibaren bu kararlarınız daha kalıcı olacaktır. Yalnız Başaklar için uzun vadeli ilişkilerin başlayacağı potansiyel zamanlar kapıda.

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşam düzeninizde ve rutininizde değişiklikler söz konusu olabilir. Özgür iradenizle yeni kararlara ve yeni düzenlemelere gidebileceğiniz gibi hayatınızda zorunlu ve mecburi değişimler de söz konusu olabilir. 12. evinizde gerçekleşecek Dolunay sebebiyle hafta içerisinde kontrolünüz dışında durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ruh ve beden sağlığını iyileştirmeye önem vermeniz, bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklardan korunmanız gereken bir süreçtesiniz. Bu hafta aşk hayatınızda derin duygular, önemli deneyimler karşınıza gelecek. Her duyguyu daha yoğun yaşayabilir, daha uçlarda olabilirsiniz. Kıskançlık, elde etme isteği, kıyaslamalar zaman zaman ortaya çıkabilir. Sevdiğiniz kişiye karşı ilanı aşk edebilir, bir teklifle bulunabilir, flörtlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Bugünlerde bazı Terazi burçları gebelik haberleri alabilir veya doğum süreci içinde olabilir. Çarşamba gününden itibaren son bulan Merkür retrosu ise aşk ilişkilerinizdeki gel git durumları sonlandıracak. İki kişi veya iki yol arasında kalan haliniz, bir tercih ve seçime doğru gidecek.

Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızda uzun vadeli bitiş ve başlangıçlar gündeme gelecek. Yeni bir hayat kurmak, yaşamınızda yeni bir sayfa açmak ile ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, seromoniler yapabilir, ilişkilerin resmi olarak adını koyabilirsiniz. Sağlıkla ilgili köklü tedaviler toparlanmanızı sağlayacaktır. Aile üyelerinin sağlık sorunları adına da destekler alınması gerekebilir. Venüs artık Balık burcunda ilerleyecek. Bu ise aşk hayatınızda daha duygusal ve romantik bir hava estirecek. Birkaç hafta boyunca artık duygularınızı uçlarda, aşkınızı uçlarda yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişi gözünüzde yüceltebilir, sevdiğiniz kişi tarafından el üstünde tutulabilirsiniz. Ebeveyn Akrep burçları ise çocuklarına karşı daha hassas yaklaşabilir. Bir süredir çocuk sahibi olmak adına alınan tedaviler ve teknolojik desteklerle bugünlerde istenen ve beklenen sonuç alınabilir. Değerli eşyalarınızı ve paranızı daha iyi saklamaya gayret edin. Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaklaşık bir aydır devam eden Merkür retrosu son buluyor. Çarşamba sabahından itibaren ilişkilerinizdeki, dostluk ve ortaklıklarınızdaki tıkanıklık ve anlaşmazlıklar son bulmaya başlayacak. Her türlü ilişkinizde hızlı bir ilerleyiş ve hızlı deneyimler söz konusu olacak. Karşınızdaki kişilerin kararsızlıkları, değişken ve gizemli tavırları son bulacak. Cumartesi günü gerçekleşecek olan Dolunayın etkileriyle haftanın ikinci yarısında kendi duygu ve isteklerinizde netleşecek ve ilişkilerde bir süredir takılı kalan halinizi arkada bırakacaksınız.

Süregelen ilişkilerinizde zorunlu bekleyişleriniz sonlanabilir. Evlilik, düğün ve kutlama gibi seremoniler gündeminizde olabilir. Hafta boyunca bilinçaltı etkili rüyalar görebilir, uyku düzeninizde dağınıklık yaşayabilirsiniz. Ulaşımda ve günlük hayatta sabırsızlık ve acelecilikten kaçının. Harcamalarınızda ise gereksiz veya abartılı harcamalar yapmadığınızdan emin olun. Tüm hafta daha sosyal ve hareketli geçecek. Yakın çevreniz kalabalıklaşıyor. Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta finansal planlamalar gündeminizde öne çıkacak. İş hayatında kazancı arttırmak adına çabalayacak, işinizi büyütme veya işinizde kendinizi geliştirme adına harcamalar yapacaksınız. Bu doğrultuda eğitimler alabilir, ödemeler yapabilirsiniz. Akademik kariyer süreci içerisinde olanlar yeteneklerini ortaya koyarak, farkını yansıtarak beklemediği başarılara imza atabilir. Bu hafta her alandaki istek ve arzularınıza ulaşmanın yolu sağlıklı bir hırs ve özgüven duygusundan gelecektir. Kendinizden ve insanlardan şüphe duyma hali ise hedeflerinize ulaşma noktasında şartları zorlaştıracak. Cumartesi gerçekleşecek Dolunayın etkileriyle ilişkiler resmiyet kazanabilir. Romantik bir teklif söz konusu olabilir. Yalnızlar, ilerleyen süreçte evlenebileceği kişilerle tanışabilir. Özellikle Çarşamba gününden itibaren başlayan ilişkiler daha güçlü potansiyeller taşıyor olacak. Venüs ise artık Balık burcunda ilerlerken, aklınızdan geçenin karşınıza gelebileceğini unutmayın.