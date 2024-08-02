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  4. BİM'e Philips Buhar Kazanlı Ütü geliyor! 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips Buhar Kazanlı Ütü geliyor! 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.08.2024 11:38
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 2 Ağustos 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta küçük ev aletleri kategorisi dikkat çekmeyi başardı. Philips buharlı ütüden Kumtel airfryera her evin ihtiyacı olan ürünlerin yer aldığı Bim Cuma Aktüel Katalog'ta neler var merak ediyorsanız, broşürü incelemek ve BİM aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin..

BİM'e Philips Buhar Kazanlı Ütü geliyor! 2 Ağustos 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

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