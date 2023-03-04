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Cumhur İttifakı'na katılması için çağrı yapılan Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

04.03.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Erbakan açıklamasında "Daha henüz iş başına gelmeden, yetki sahibi olmadan bu şekilde birbirlerine giren yapının iktidara gelmesi, yetki sahibi olması halinde Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği açık bir şekilde ortadadır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartıyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'na katılması için çağrı yapılan Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Daha henüz iş başına gelmeden, yetki sahibi olmadan bu şekilde birbirlerine giren yapının iktidara gelmesi, yetki sahibi olması halinde Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği açık bir şekilde ortadadır." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen Fatih Erbakan, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı. Daha sonra esnafı ve Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanlığını ziyaret eden Erbakan, ardından partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda açtığı üye standına geldi.

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Erbakan, burada bir gazetecinin, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Uzun zamandır altılı masadan çatırtılar geldiğini, bu şekilde uzun ömürlü bir birliktelik olamayacağını, 6 benzemezin bir araya gelmeye çalıştığı bu masadan kendilerine de milletimize de bir hayır çıkmayacağını defalarca ifade ettik. En son geldiğimiz nokta, bu çatırtılar artık masanın ortadan ikiye ayrılmasına, kırılmasına, yıkılmasına dönüştü. Bu masanın altında masada bulunan 6 parti de kalmıştır. Bu verdikleri görüntü, bu tavırları, tutumları, daha iş başına gelmeden bu işi yürütememeleri, birbirlerine düşmeleri, tabiri caizse saç saça, baş başa birdenbire birbirlerine girmeleri, milletimiz tarafından görülmektedir. Bu masadan ve masada bulunanlardan milletimize bir hayır gelmeyeceğini milletimiz görmektedir. Daha henüz iş başına gelmeden, yetki sahibi olmadan bu şekilde birbirlerine giren yapının iktidara gelmesi, yetki sahibi olması halinde Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği açık bir şekilde ortadadır. Ne kasa başındakilerden yani mevcut iktidardan ne de masa başındakilerden milletimize hayır gelmez. Milletimizin kurtuluş adresi geçmişte olduğu gibi bugün de Milli Görüş'tür ve Yeniden Refah Partisi'dir."

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Erbakan, "seçimin ikinci tura kalması halinde Yeniden Refah Partisi hangi safta yer alacak?" sorusunu ise "İnşallah ikinci tura Yeniden Refah Partisi kendisi kalacak ve kendi adayımıza inşallah destek olacağız." diye cevapladı.

Gazetecilerin, "Kendi adayımız derken bu üçüncü bir masa mı var?" sorusu üzerine Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartıyoruz. Böyle olunca tabii Yeniden Refah seçmeni kendi adayımıza kendi partimize destek olacak." dedi.

DESTİCİ CUMHUR İTTİFAKINA KATILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı ağır sözlerle eleştirmesinin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici “İYİ Parti’nin bizimle hareket etmesinden memnun oluruz” ifadelerini kullanmış ayrıca Yeniden Refah Partisi'nin de Cumhur İttifakı'na katılması için çağrıda bulunmuştu.

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Meral Akşener Cumhur İttifakı Fatih Erbakan

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