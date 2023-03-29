Devasa büyük göğüslerine gelen sırt ağrısı sorularına tepki gösterdi! "Bununla gurur duyuyorum"

İngiltere'de yaşayan Maddison Fox, sürekli olarak büyük göğüslerinin sırt ağrısına neden olup olmadığını soran insanlardan bıktığını iddia etti. Estetik cerrahi serüvenine 21 yaşında başlayan Maddison Fox, iki memesinin de iri olduğunu, herkesin sırt ağrısı yaşayıp yaşamadığını merak ettiğini belirterek ''Aman Tanrım, biri bana bu soruyu her sorduğunda bir kilom artsaydı..'' dedi.

"BEN 80 YAŞINDA DEĞİLİM"

Maddison, sosyal medyadan aldığı endişelere rağmen, 30 yaşında ciddi bir sırt sorunu olmadığını belirtti. ''Sıfır bel ağrım var! Daha kaç kere söylemem gerekiyor?!"

"Anormal derecede büyük olmalarına rağmen ben 80 yaşında değilim" dedi.

DESTEK İÇİN EGZERSİZ YAPIYOR

Maddison, vücudunun düzgün çalışmasını ve memelerinin ekstra desteğe sahip olmasını sağlamak için düzenli olarak temel egzersizlere odaklandığını paylaştı.

"Sahte göğüsler kasın arkasında oturur, böylece ağırlıkları göğsüme eşit olarak dağılır." diyerek sırt ağrısı çekmeme nedenini açıkladı.

"GÖRÜNÜŞÜMÜ SEVİYORUM"

Hikayesini paylaşan kadın, bunu kendisi için yaptığını açıkladı. ''İnsanların canları ne istiyorsa onu yapanların savunucusuyum. Kim veya ne olmak istiyorsanız bunu yapmalısınız." "Görünüşümü seviyorum," diyen güzellik aşığı, bu yıl onları daha da iyi hale getirebileceğini de sözlerine ekledi.

Maddison, TikTok'a katıldığından beri çeşitli hesaplar tarafından bırakılan pek çok olumsuz yorum görse de, bu onu eskisi kadar etkilemiyor. ''Daha önce kendime söylemediğim birinin bana söylediği hiçbir şey yok. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü gerçekten umursamadığım bir yerden geliyor. "

"FARKLI GÖRÜNDÜĞÜMÜ BİLİYORUM"

Kalabalığın arasından sıyrılmak ve dikkatleri üzerime çekmek istemeseydim, açıkçası böyle bazukalarım olmazdı. Farklı göründüğümü biliyorum - ve bununla gurur duyuyorum," dedi.



