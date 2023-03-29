KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Devasa büyük göğüslerine gelen sırt ağrısı sorularına tepki gösterdi! "Bununla gurur duyuyorum"

Devasa büyük göğüslerine gelen sırt ağrısı sorularına tepki gösterdi! "Bununla gurur duyuyorum"

29.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslerin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabildiği biliniyor. En sık yaşanan problemler arasında bulunan sırt ağrıları kadınlar için işkenceye dönüşebiliyor. Ancak büyük göğüsler üzerine yapılan yorumlar kadınların kendini kötü hissetmesine sebep olabiliyor. TikTok'ta büyük göğüslerine gelen sırt ağrısı yorumlarına sinirlenen bir kadın bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

Devasa büyük göğüslerine gelen sırt ağrısı sorularına tepki gösterdi! "Bununla gurur duyuyorum"

İngiltere'de yaşayan Maddison Fox, sürekli olarak büyük göğüslerinin sırt ağrısına neden olup olmadığını soran insanlardan bıktığını iddia etti. Estetik cerrahi serüvenine 21 yaşında başlayan Maddison Fox, iki memesinin de iri olduğunu, herkesin sırt ağrısı yaşayıp yaşamadığını merak ettiğini belirterek ''Aman Tanrım, biri bana bu soruyu her sorduğunda bir kilom artsaydı..'' dedi.

"BEN 80 YAŞINDA DEĞİLİM"

Ekran görüntüsü 2023-03-29 152032

Maddison, sosyal medyadan aldığı endişelere rağmen, 30 yaşında ciddi bir sırt sorunu olmadığını belirtti. ''Sıfır bel ağrım var! Daha kaç kere söylemem gerekiyor?!"

Ekran görüntüsü 2023-03-29 152000

"Anormal derecede büyük olmalarına rağmen ben 80 yaşında değilim" dedi.

DESTEK İÇİN EGZERSİZ YAPIYOR

Maddison, vücudunun düzgün çalışmasını ve memelerinin ekstra desteğe sahip olmasını sağlamak için düzenli olarak temel egzersizlere odaklandığını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-03-29 152059

"Sahte göğüsler kasın arkasında oturur, böylece ağırlıkları göğsüme eşit olarak dağılır." diyerek sırt ağrısı çekmeme nedenini açıkladı.

"GÖRÜNÜŞÜMÜ SEVİYORUM"

Ekran görüntüsü 2023-03-29 151952

Hikayesini paylaşan kadın, bunu kendisi için yaptığını açıkladı. ''İnsanların canları ne istiyorsa onu yapanların savunucusuyum. Kim veya ne olmak istiyorsanız bunu yapmalısınız." "Görünüşümü seviyorum," diyen güzellik aşığı, bu yıl onları daha da iyi hale getirebileceğini de sözlerine ekledi.

Ekran görüntüsü 2023-03-29 152039

Maddison, TikTok'a katıldığından beri çeşitli hesaplar tarafından bırakılan pek çok olumsuz yorum görse de, bu onu eskisi kadar etkilemiyor. ''Daha önce kendime söylemediğim birinin bana söylediği hiçbir şey yok. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü gerçekten umursamadığım bir yerden geliyor. "

"FARKLI GÖRÜNDÜĞÜMÜ BİLİYORUM"

Ekran görüntüsü 2023-03-29 152119

Kalabalığın arasından sıyrılmak ve dikkatleri üzerime çekmek istemeseydim, açıkçası böyle bazukalarım olmazdı. Farklı göründüğümü biliyorum - ve bununla gurur duyuyorum," dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz paylaşımıyla küçük göğüslerini cesurca sergilediSütyensiz paylaşımıyla küçük göğüslerini cesurca sergiledi
Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildiBilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Anahtar Kelimeler:
tiktok sırt ağrısı Meme‎ sütyen estetik göğüs kilo güzellik sırt

En Çok Okunan Haberler

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

Soyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çekti

Soyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çekti

Büyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak için

Büyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak için

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi

Uzmanı yaşlılık karşıtı 6 güzellik sırrını açıkladı! 15 dakikada...

Uzmanı yaşlılık karşıtı 6 güzellik sırrını açıkladı! 15 dakikada...

Erkek arkadaşının sakladığı vücut sırrını öğrenince...

Erkek arkadaşının sakladığı vücut sırrını öğrenince...

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.