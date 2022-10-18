Emzirirken başına gelen olay dehşete düşürdü! Meme ucu bir anda siyaha dönüp koptu

Brooke, TikTok'ta yaptığı paylaşımda doğum yaptığında 15 yaşında olduğunu belirtti. Genç yaşında bebeğini emziren Brooke, başlangıçta bebeğinin meme ucunu kavrayarak yeterince beslendiğini ancak zamanla meme ucunda siyahlaşma fark ettiğini söyledi. "Meme ucumun tabanı siyaha ucu beyaza dönmeye başlamıştı. Bu kötü kan akışının işaretiydi." Cildinde yaşadığı renk değişimin ardından meme ucu düşen Brooke, hayatının şokunu yaşadı.

BEBEĞİ BOĞULUYORDU

Brooke, emzirirken, bebeğinin nasıl kilitlediğini açıklamaya devam etti. Şu anda 1,1 milyondan fazla izlenen bir klipteki hikayesini hatırlayarak şunları söyledi: "Aşağı bakıyordum ve bebeğim boğuluyordu. Meme ucum kırıldı ve ağzına aldı. Paniklemeye ve çıldırmaya başladım. Neler olduğunu bilmiyordum. Neyse ki annem ve kız kardeşimle birlikteydim ve 'acele edelim meme ucunu alıp tekrar takalım' dediler."

YETERLİ KAN AKIŞI VARSA TEKRARDAN BAĞLANABİLİR

Brooke'a olan şey, meme ucunu besleyen kan damarlarının spazm yapması ve dolayısıyla akışın azalmasıyla ortaya çıkan, meme başı vazospazmı olarak adlandırılan bir sağlık durumudur. Genç anne, meme ucunu tekrar takmadan ve danışman hemşireyi aramadan önce meme ucunu suyla duruladı. Aradığı danışmanlar ona, meme ucu hala canlıysa ve içinde yeterli kan akışı varsa, o zaman yeniden bağlanabileceğini söyledi.

BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ SON GÜN OLDU

"Bana o yara bandını açık tutmamı söylediler", diye ekledi. "Ben de öyle yaptım, meme ucum bugün hala mükemmel değil, ama hala benimle. O gün bebeğimi emzirdiğim son gündü. Emzirmenin acı verici ve uyum sağlamanın zor olduğunu öğrendiğimde, meme ucumun tam anlamıyla ayrılabileceğini hiç bilmiyordum" dedi. Brooke hem vazospazm hem de nekroz nedeniyle bunları yaşadı. Vazospazm emziren kadınların başına gelebilen acılı bir hastalık. Raynaud sendromu da bu duruma yol açabiliyor.

VAZOSPAZM BELİRTİLERİ

Bebek memeyi bıraktığı anda meme ucu beyazlaşabilir.

Meme ucunda beyaz bir şerit görülebilir.

Emzirmeden kısa süre sonra ya da iki emzirme arasında memede ağrı, zonklama, batma, acı hissedilebilir.

Meme ucu şeklinde bozulma olabilir.

Soğuk havada memedeki ağrı artabilir. Bu meme ucu beyazlamasını diğer sorunlardan ayıran bir belirtidir.

Meme ucu beyazlığı gitmeye yani kan akışı devam etmeye başladığı zaman ağrı hissedilebilir.

Meme ucu beyazlaması nedeniyle yaşanan ağrı çok kısa sürebildiği gibi birkaç saate kadar da yaşanabilir.

RAYNAUD SENDROMU NEDİR?

Raynaud Sendromu, stres durumunda veya soğuğa maruziyet durumunda vücudun bazı bölgelerinde uyuşma ve soğukluk olmasıdır. Vücutta en çok etkilenen bölgeler el ve ayak parmaklarıdır. Ancak bazı vakalarda burun, kulak, meme ucu, dudak veya diz bölgelerinin de etkilendiği saptanmıştır. Bu durumda el ve ayak parmaklarını besleyen küçük arterler soğuğa ve strese yanıt olarak daralır. Arterlerdeki bu daralma çoğunlukla geçicidir. Etkilenen bölgede kan akışı azalır. Buna vazospazm da denir.

