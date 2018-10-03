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Enflasyon Eylül'de 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı, yüzde 24,52 oldu

03.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 24,52'ye ulaşarak 15 yılın zirvesini gördü.

Enflasyon Eylül'de 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı, yüzde 24,52 oldu

#SONDAKİKA Enflasyon Eylül'de 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı, yüzde 24,52 oldu

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