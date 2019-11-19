Erdoğan: ‘Trump Siyasi Baskıya Rağmen İnisiyatif Kullanıyor’
19.11.2019 17:41 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören Sayın Trump’tır. Bunun için sistemin ve siyasetin tüm baskılarına rağmen Türkiye-Amerika ilişkilerinin belirli bir seviyenin altına düşmemesi konusunda inisiyatif kullanmaktadır” dedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de parti grup toplantısında, Türk
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