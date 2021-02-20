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Farkındalık ve değişiklikler ön planda... 20 Şubat 2021 Cumartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Hande Öztürk Hande Öztürk 20.02.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Farkındalık ve değişiklikler ön planda... 20 Şubat 2021 Cumartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

20 Şubat 2021 Cumartesi günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? 2021'in en şanslı burçları hangileri? İşte Astrolog Merve Rençber'den 2021 yıllık burç yorumları ile birlikte günlük burç yorumları..

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 20 Şubat 2021 Cumartesi günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

15 - 21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Ay Koç burcunda ve Merkür Retrosu15 - 21 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Ay Koç burcunda ve Merkür Retrosu

2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI

Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI!

20 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cumartesi burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 20 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Balık burcunun anlaştığı burçlar hangileri? Balık burcu hangi burçlarla anlaşamaz?Balık burcunun anlaştığı burçlar hangileri? Balık burcu hangi burçlarla anlaşamaz?

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha uyumlu enerjiler içerisindesiniz. Gün içinde daha yapıcı davranabilir, orta yolu daha kolay bulabilirsiniz. Kendiliğinden gelişen durumlarla ilişkiler kalıcı değişimlere gidebilir.

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sorun ve aksaklıklara takılı kalarak gerilim ve stres haline kapılabilirsiniz. Hızlı değişimler içinde olmalı, negatif durumlardan kaçınmak için ortamdan ve konudan uzaklaşmalısınız.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hatalarınızı, yanlışlarınızı fark edebilir, yaşamın farklı konularında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Çevrenizdeki bazı kişileri yanlış tanıdığınızı görebileceğiniz gibi bugünlerde bazı kişileri yanlış anlıyor ve anlamlandırıyor olabilirsiniz.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilir, sorumluluklar ve görevlerle güne başlayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi bir noktada geliştirmek, bir noktada hatalarınızı düzeltmekle ilgilenmelisiniz. Suçlama ve öfke halinden kaçınmalısınız.

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ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerde iletişim sorunlarına karşı temkinli olmalı. Hayatınızdaki bazı insanları iç dünyanızda sorgulayabilir, bazı kişilere dair fikirlerinizde değişim yaşayabilirsiniz. Bugünlerde ilişkilerinizle ilgili bitiş veya başlangıç kararları almayın.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hareketli ve yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Koşturmaca, karmaşa veya dağınıklıklar gün boyu ön planda olabilir. Hata yapmaya, dalgınlığa ve kazalara açık olabileceğiniz gündüz saatleri boyunca temkinli olmalısınız.

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TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün duygusal değişimler yaşayabilir, karşınızdaki kişilerin düşünceleri ve tavırlarından daha hızlı etkilenebilirsiniz. Girdiğiniz ortamın ve iletişime geçtiğiniz insanların enerji alanından etkilenebilirsiniz. Uzun vadeli kararlardan kaçınmanız gereken günlerdesiniz.

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AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularda hatalara karşı dikkat etmeli, gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Ev kazalarına karşı dikkat etmelisiniz. İlişkilerde sorunları görmezden gelmekten kaçınmalı, çözümcü olmalısınız.

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YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Geçmişteki kişilerden haberler alabilir, geçmiş deneyimlere dönebilir, nostaljik bir gün geçirebilirsiniz.

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OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün görevler, sorumluluklar ve yapılacaklar ön planda olabilir. Hayatınızda var etmek istedikleriniz için çaba sarf etmeniz, çözümcü olmanız gerekecek. İlişkilerde fedakarlıklar ve sabır gerekebilir.

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KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk hayatı ve romantik paylaşımlar ön planda olabilir. Saklı duygularınızı dile getirebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi gizlemek ilişkilerde kopukluğa ve mesafeleşmelere neden olabilir.

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BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Aile ilişkileri ve aile üyeleri gün boyu sizin için ön planda olabilir. Evinizle ilgilenebilirsiniz. Ev kazalarına dikkat etmelisiniz.

Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )Kariyerde yükseliş... Balık burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart )


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