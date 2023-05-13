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GAP, Derimod, Altınyıldız Classics... Spor ve klasik giyimin en havalı parçaları şimdi indirimde

13.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stilinize havalı bir dokunuş mu katmak istiyorsunuz? Birbirinden şık parçalara, aksesuarlara mı ihtiyacınız var? Öyleyse, doğru yerdesiniz. Anneler Günü'ne özel ünlü markalardaki indirimler siz alışveriş severleri bekliyor. İndirimlerin kısa süre geçerli olduğunu unutmayın, bütçe dostu alışveriş için acele edin.

GAP, Derimod, Altınyıldız Classics... Spor ve klasik giyimin en havalı parçaları şimdi indirimde

Spor ayakkabıdan deri cekete, çantadan gözlüğe birbirinden havalı spor ve klasim giyim ürünlerine çok özel indirimlerle sahip olmak isteyenleri buraya alalım. Moda dünyasının sevilen markaları GAP, Altınyıldız Classics, Derimod ve dahası Anneler Günü'ne özel indirimler sunuyor. Siz de stilinize hava katacak, kombinlerinizi göz alıcı hale getirecek parçalara sahip olmak isterseniz sizin için seçtiğimiz fırsatlara mutlaka bir göz atmalısınız. İşte detaylar!

1. Altınyıldız Classics ile şıklığı yakalayın! Şimdi en havalı parçalar indirimde

Adsız tasarım - 2023-05-08T110739.782

Ürünleri İncele

2. Derimod'da 2. Ürüne %50 indirim sizleri bekliyor

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Ürünleri İncele

3. Ayaklarınıza bahar şıklığı getirecek ayakkabılarda %50'ye varan indirimler

Adsız tasarım - 2023-05-09T105245.825

Ürünleri İncele

4. Her tarza uygun en trend gözlükler burada!

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Ürünleri İncele

5. Spor giyimin en sevilen markalarından GAP'te indirim

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Ürünleri İncele

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