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"Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum" 100 Beden göğsü nedeniyle cinselleştirildiğini paylaştı

23.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüs ölçüleri çeşitli nedenlere göre farklılık gösteriyor. Birçok kadın büyük göğüslere sahip olmanın hayalini kursa da çok büyük göğüsler günlük hayatta çeşitli problemlere yol açıyor. Hayatını 100 beden göğsüyle yaşamak zorunda kaldığını paylaşan kadın yaşadığı zorlukları anlattı.

"Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum" 100 Beden göğsü nedeniyle cinselleştirildiğini paylaştı

Las Vegas'ta yaşayan 29 yaşındaki CiCi Dawn, göğüs büyüklüğünden dolayı sık sık sakat bırakan ağrılar içinde kalıyordu, bunun kendisini sadece fiziksel olarak rahatsız etmediğini aynı zamanda zihinsel sağlığını ve güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. Büyük göğüsleri nedeniyle erkeklerin onun vücudunu "cinselleştirdiğini" açıkladı.

"SÜREKLİ SIRT VE OMUZ AĞRISI ÇEKİYORDUM"

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29 yaşındaki kadın, birikimlerini istediği ameliyatı karşılamak için kullanarak Haziran 2022'de küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Memelerini 100 bedenden 85 bedene küçülten kadın ameliyat olduktan sonra hayatının çok daha iyi olduğunu belirtti. "Ameliyattan önce, birçok sütyen göğsümde tuttuğum ağırlığı taşıyamadığı için sürekli sırt ve omuz ağrısı çekiyordum" dedi.

BÜYÜK GÖĞÜSLERİ NEDENİYLE ÖZ GÜVENİ DÜŞMÜŞTÜ

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CiCi Dawn, tüm şeklinin değiştiğini söyleyerek, daha küçük bir çerçeveye sahip olduğunu ve göğüs ölçüsü nedeniyle kıyafetlerinin genellikle uymadığını söyledi. "Ayrıca havuzlarda bikini giyemezdim ve meme büyüklüğüm nedeniyle tamamen örtündüğümde bile çoğu zaman kendimi cinselleştirilmiş hissederdim" diye devam etti. "Güvenim delice düşüktü ve hayatımı en çok değiştiren şey olduğum ameliyattı."

AMELİYATTA GÖĞÜSLERİ KÜÇÜLTÜLDÜ VE KALDIRILDI

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Ameliyat üç ila dört saat sürdü ve bir küçültme ve kaldırmayı içeriyordu ve iyileşme süresi altı haftaya kadar sürdü. Dawn, küçültme ameliyatının, güvensizliklerinin çoğunun göğüslerinin büyüklüğünden kaynaklandığını fark etmesini sağladığını söylüyor.

"KENDİME DAHA ÇOK GÜVENİYORUM"

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"Ne giydiğime bağlı olarak hâlâ bakışlar alsam da, aldığım çılgın bakışlar ve mesajlar giderek sakinleşti ve daha önce insanlar baktığı için giyemediğim gömlekleri giyip dışarı çıkarken kendime daha çok güveniyorum!"

YAŞADIKLARINI DİĞER KADINLARLA PAYLAŞTI

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Dawn, hikayesini ve dönüşümünü, kendisiyle aynı konumdaki diğer kadınlara da ulaşmasını umarak TikTok'ta paylaştı. “Bunu düşünen herkese tavsiye ederim” dedi. "Çoğu kadın bana çocuk sahibi olduktan sonra daha sonraya kadar beklememi söyledi, ancak bunu daha erken yapmayı ne kadar istediğimi yeterince vurgulayamıyorum."

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