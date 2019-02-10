Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

10 Şubat Pazar günü için günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 4 - 10 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 ŞUBAT Koç Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay, Koç burcunda hareketine devam edecek. Erken saatlerde etkili olan Ay-Satürn kontağı gerçekçi olmanız gereken bir günde olmanız gerektiğini gösteriyor. Özellikle duygusal hayatınızda artık gerçekleri önünüze koyup, bir karar almanız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam edecek. Ay ve Satürn arasındaki sert görünüm duygularınız ve mantığınız arasında kalmanıza neden olabilir. Geçmişte yaşadıklarınız hala bilinçaltınızda yer ediyor olabilir. Gerçekleri yavaş yavaş gördükçe geçmişe takılmamanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Bugün Ay gün boyunca Koç burcunda ilerliyor. Dostlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Ay’ın Satürn ile olan sert açısı hem sosyal yaşantınızda hem maddi konularınızda daha gerçekçi olmanız gerektiğini gösteriyor. Harcamalarınızı nasılsa öderim diyerek yaptıysanız bugün tahmininizden daha çok ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Ay, gün içerisinde Koç burcunda hareketi devam ediyor. Günün başlangıcında Ay-Satürn zorlu açısı devrede olacak. Hem geleceğinizi ilgilendiren hem de kariyerinizle ilgili konularda karamsarlığa düşebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Bugün Ay Koç burcunda hareketine devam ediyor. Sizler eğitimlere, seyahatlere zaman ayırabilirsiniz. Erken saatlerde aktifleşen Ay-Satürn zorlu açısı zaman zaman hayata karşı iyimserliğinizi kaybetmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay tüm gün boyunca Koç burcunda ilerlemesine devam edecek. Ekonomik durumunuzu ilgilendiren konulara vakit ayırabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde Ay-Satürn sert açısı meydana gelecek. Bugün yapacağınız harcamalarda dikkatli olmalısınız. Bütçenize uygun gerçekçi harcama yapmadığınızda kapatması zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Güne Güneş ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu açıyla başlıyorsunuz. Size şanslı bir gün sunan bu görünüm, özellikle aşk hayatınızda şansınızın açılabileceğini gösteriyor. Çocuğunuzla ilgili bir beklentiniz varsa bugün güzel haberi alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Bugünün tamamında Koç burcunda ilerleyen Ay, duygusal olarak daha içine kapanık olabileceğiniz bir günde olduğunuzu gösteriyor. Ay-Satürn zorlu açısının etkili olduğu günün erken saatlerinde hayal ettiğiniz durumlarla yaşadığınız gerçeklerin uyuşmadığını sorgulayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız