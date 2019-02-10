Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

10 Şubat Pazar günü için günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 4 - 10 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Koç burcunda hareketine devam edecek. Erken saatlerde etkili olan Ay-Satürn kontağı gerçekçi olmanız gereken bir günde olmanız gerektiğini gösteriyor. Özellikle duygusal hayatınızda artık gerçekleri önünüze koyup, bir karar almanız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam edecek. Ay ve Satürn arasındaki sert görünüm duygularınız ve mantığınız arasında kalmanıza neden olabilir. Geçmişte yaşadıklarınız hala bilinçaltınızda yer ediyor olabilir. Gerçekleri yavaş yavaş gördükçe geçmişe takılmamanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay gün boyunca Koç burcunda ilerliyor. Dostlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Ay’ın Satürn ile olan sert açısı hem sosyal yaşantınızda hem maddi konularınızda daha gerçekçi olmanız gerektiğini gösteriyor. Harcamalarınızı nasılsa öderim diyerek yaptıysanız bugün tahmininizden daha çok ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, gün içerisinde Koç burcunda hareketi devam ediyor. Günün başlangıcında Ay-Satürn zorlu açısı devrede olacak. Hem geleceğinizi ilgilendiren hem de kariyerinizle ilgili konularda karamsarlığa düşebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Koç burcunda hareketine devam ediyor. Sizler eğitimlere, seyahatlere zaman ayırabilirsiniz. Erken saatlerde aktifleşen Ay-Satürn zorlu açısı zaman zaman hayata karşı iyimserliğinizi kaybetmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün boyunca Koç burcunda ilerlemesine devam edecek. Ekonomik durumunuzu ilgilendiren konulara vakit ayırabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde Ay-Satürn sert açısı meydana gelecek. Bugün yapacağınız harcamalarda dikkatli olmalısınız. Bütçenize uygun gerçekçi harcama yapmadığınızda kapatması zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Güne Güneş ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu açıyla başlıyorsunuz. Size şanslı bir gün sunan bu görünüm, özellikle aşk hayatınızda şansınızın açılabileceğini gösteriyor. Çocuğunuzla ilgili bir beklentiniz varsa bugün güzel haberi alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Koç burcunda ilerleyen Ay, duygusal olarak daha içine kapanık olabileceğiniz bir günde olduğunuzu gösteriyor. Ay-Satürn zorlu açısının etkili olduğu günün erken saatlerinde hayal ettiğiniz durumlarla yaşadığınız gerçeklerin uyuşmadığını sorgulayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Koç burcunda ilerliyor. Aşk hayatınız, çocuğunuz ön planda olabilir. Erken saatlerde Ay ve Satürn arasındaki açı partnerinize karşı tutumunuzda gerçekçi olmanız gerektiğini gösteriyor. Bazı konularda hep aynı konuda tartışma yaşıyorsanız belki de bu sefer üstünü kapatmak yerine bir bir sorunlarınızı açıklamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün tüm gün boyunca Ay, Koç burcunda hareket ediyor olacak. Sizlerin ailenizle ilgili konuları ön plana çıkabilir. Sabahın ilk saatleri Ay-Satürn açısı hakim olacak. Aile içinde gergin zamanlara sebebiyet verebilir. Tepkilerinizde sakin kalmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Koç burcunda hareket ediyor. Dışa dönük olduğunuz bir gündesiniz. Sadece günün başlangıcındaki Ay-Satürn kontağının negatif etkilerine dikkat etmek gerekli. Hayatı sorgulayacağınız, gerçeklerle yüzleşmeniz gereken bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu sizin kendi içinde yaşadığınız bir durum da olabilir. Özellikle karşı taraftan bir etki gelmesi gerekmiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Koç burcunda ilerleyen Ay, ekonominize özen göstermeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Günün başında Ay ve Satürn sert açısı hakim olacak. Maddi konularınızda daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunan bir gündesiniz. Geçmiş harcamalarınızla şimdi yüzleştiğinizde önünüzü görmeden bazı harcamaları yaptığınızı anlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!
Türkiye'den Çin'e sert tepki
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum