HABER

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 08:46 | Son Güncelleme

13 Haziran Perşembe için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Akrep burcuna giriş yaptığı bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

13 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Akrep burcuna giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 Haziran

Koç Günlük Burç Yorumu
Boşlukta seyreden Ay, saat 07:02 itibariyle Akrep burcuna geçiş yapıyor. Günün genelinde maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Miras konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevdiğinizin de ekonomik koşullarıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, 07:02’de Akrep burcuna giriş yapıyor. İlişki ve evlilik hayatınızın öne çıkacağı bir gündesiniz. Bazı şeyleri içinize atıp büyütmek yerine direkt karşı tarafa tepkinizi uygun bir dille belli etmeniz daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, saat 07:02’de Akrep burcuna geçiyor. Bugün ofis ortamındaki koşullarınız öne çıkabilir. Yaşadığınız veya duyduğunuz bazı şeyler içten içe işinizden soğumanıza neden olabilir. Özellikle ofiste özel hayatınızı kendinize saklamanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, sabah saatlerinde 07:02’de Akrep burcuna giriş yapıyor. Bugün odak noktanız sevdiğiniz kişi ve çocuğunuz olabilir. Şansınızın da açık olacağı bugün içerisinde yapmak istedikleriniz için sabah saatlerini tercih etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Hareketini boşlukta sürdüren Ay, saat 07:02’de Akrep burcuna geçiyor. Günün genelinde daha durgun bir ruh halinde olabilirsiniz. Ailevi meseleler aklınızı kurcalayabilir. Belki de alınganlık yapmak yerine siz bir adım atarak sorunları çözmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 07:02 olduğunda Akrep burcuna geçiyor. Bugün yoğun bir gündem sizi bekliyor olabilir. İletişim yönünüzün aktif olacağı gün içerisinde insanlar size fikir danışmak isteyebilir. Eğitim konularına da vakit ayırmanız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Sabah boşluktaki Ay, saatler 07:02 olduğunda Akrep burcuna geçiyor. Finansal konularınıza odaklanacağınız bir günde olabilirsiniz. Geliriniz, maaşınız, primleriniz için enerjinizi harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, 07:02 itibariyle sizlerin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sizler için de bu saat itibariyle pozitif bir günün başlangıcı olabilir. Kendinize odaklanabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler düşünüyorsanız erken saatleri tercih etmek iyi olacaktır. Kendinizi ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, boşluktaki hareketini 07:02’de sonlandırıp, Akrep burcuna geçiyor. Bugün enerjinizin düşmeye başladığını hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak geçmişteki olaylara takılmanız yok yere sizi durgunlaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta kalan Ay, sabahın ilk ışıklarıyla 07:02’de Akrep burcuna giriş yapıyor. Güne yüksek bir enerjiyle başlıyor olacaksınız. Şansızın açıldığı günün ilk saatlerinde keyifli bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, boşluktaki hareketini 07:02’de sonlandırarak Akrep burcuna geçiyor. Bugün kariyer konularınız öne çıkacaktır. Geleceğinizi garanti altına almak için yeni fırsatlar araştırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, saat 07:02’i gösterdiğinde Akrep burcuna giriş yapıyor. Pozitif bir başlangıç yapıyor olacaksınız. Olumlu gelimeler karşınıza çıkabilir. Akademik hayatınızda geri planda kalmak yerine savaşmayı tercih etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

10-16 Haziran haftalık burç yorumları10-16 Haziran haftalık burç yorumları
2019 Haziran ayı burç yorumları2019 Haziran ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Irak'ta odun pazarı

Bambaşka bir hayat! 250 kişi birden...

İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'de korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.