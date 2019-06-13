Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

13 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Akrep burcuna giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Boşlukta seyreden Ay, saat 07:02 itibariyle Akrep burcuna geçiş yapıyor. Günün genelinde maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Miras konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevdiğinizin de ekonomik koşullarıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, 07:02’de Akrep burcuna giriş yapıyor. İlişki ve evlilik hayatınızın öne çıkacağı bir gündesiniz. Bazı şeyleri içinize atıp büyütmek yerine direkt karşı tarafa tepkinizi uygun bir dille belli etmeniz daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay, saat 07:02’de Akrep burcuna geçiyor. Bugün ofis ortamındaki koşullarınız öne çıkabilir. Yaşadığınız veya duyduğunuz bazı şeyler içten içe işinizden soğumanıza neden olabilir. Özellikle ofiste özel hayatınızı kendinize saklamanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, sabah saatlerinde 07:02’de Akrep burcuna giriş yapıyor. Bugün odak noktanız sevdiğiniz kişi ve çocuğunuz olabilir. Şansınızın da açık olacağı bugün içerisinde yapmak istedikleriniz için sabah saatlerini tercih etmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Hareketini boşlukta sürdüren Ay, saat 07:02’de Akrep burcuna geçiyor. Günün genelinde daha durgun bir ruh halinde olabilirsiniz. Ailevi meseleler aklınızı kurcalayabilir. Belki de alınganlık yapmak yerine siz bir adım atarak sorunları çözmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız