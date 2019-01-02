Günlük burç yorumları 2 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

2019 yılına girdik ve yeni yılın 2. günü 2 Ocak Çarşamba günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 OCAK Koç Günlük Burç Yorumu Bugün 01:26-11:58 saatleri arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Eğer yapmanız gereken önemli işleriniz varsa Ay Yay burcuna geçene kadar beklemenizi tavsiye ederim. 11:58 itibariyle Yay burcuna geçen Ay, enerjik ve pozitif bir ruh haliyle güne devam etmenizi sağlayacak. Olumlu haberler alabilirsiniz. Seyahatleriniz gündemde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu 01:26-11:58 saatleri arasında boşlukta ilerleyen Ay, 11:58 itibariyle Yay burcuna geçiyor. Günün ilk yarısı önemli işlerinizi planlamamanızı öneririm. İşleriniz askıda kalabilir. Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle borçlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bankalarda vakit harcayabilirsiniz. Maddi konularda yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay, 01:26-11:58 saatleri arasında boşlukta ilerliyor olacak. Yapacağınız önemli işler varsa günün ikinci yarısını beklemenizi öneririm. Yay burcuna geçen Ay, size ilişki ve evlilik konularınızda destek verecektir. Bugün ilişkinizdeki sorunları çözmek, partnerinizle uzlaşmak için ideal bir zaman dilimi. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu 01:26-11:58 saatleri arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman aralığında yapacağınız işler veya görüşmeler askıda kalabilir. 11:58 itibariyle Yay burcuna geçen Ay, çalışma hayatınızı ön planda tutacağınızı gösteriyor. Ofiste herkes sizden bahsedebilir. Sağlık problemleriniz varsa kendinizi bugün daha zinde hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu 01:26-11:58 saatleri arasında boşlukta ilerleyen Ay, 11:58 itibariyle Yay burcuna geçiyor. Mümkünse önemli işlerinizi Ay Yay burcuna geçene kadar bekletin. Günün ikinci yarısı Yay burcunda hareketine başlayan Ay, aşk hayatınızda hareketlenmeler yaratabilir. Sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Bugün 01:26-11:58 saatleri arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Ay, 11:58 itibariyle Yay burcuna geçiyor. Bu zamana kadar önemli işlerinizi yapmamanızı tavsiye ederim. Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle ailevi konularınız gündemde olabilir. Aile bireylerinden birine vakit harcayacağınız konular ortaya çıkabilir. Bu bir sağlık durumu da olabilir. Evinizde değişikler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay, 01:26-11:58 saatleri arasında boşlukta ilerliyor olacak. Önemli görüşmelerinizi ve işlerinizi günün ikinci yarısına bırakmanızı tavsiye ederim. Ay, 11:58 itibariyle Yay burcuna geçiyor. Bu zaman diliminden itibaren çalışma hayatınızda yoğun bir gün sizleri bekliyor. Telefonlar, mailler, toplantılar hep aynı anda karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu 01:26-11:58 saatleri arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Günün ilk yarısı önemli işleriniz varsa Ay Yay burcuna geçene kadar bekletmenizi öneririm. 11:58 itibariyle Yay burcuna geçecek Ay, maddi konularınıza odaklanacağınız bir günde olduğunuzu gösteriyor. Gelirinizle ilgili artışlar olabilir. Aklınızda yeni bir yatırım fikri oluşabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Bugün 01:26-11:58 saatleri arasında boşlukta ilerleyen Ay, 11:58 itibariyle Yay burcuna geçiyor. Önemli işlerinizi günün ikinci yarısı yapmanızı tavsiye ederim. Yay burcuna geçen Ay, tam da sizin ihtiyacınız olan enerjiyi getiriyor. Kendinize güveninizin tam olduğu, olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Güzellik merkezlerinde zaman harcayabilirsiniz. Yeni bir imaj size iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay, 01:26-11:58 saatleri arasında boşlukta ilerliyor olacak. Önemli işlerinizi günün ikinci yarısına bırakmanızı öneririm. Ay, 11:58 itibariyle Yay burcuna geçiyor. Bugün sağlığınıza önem göstereceğiniz bir gün, rahatsızlıklarınız varsa ihmal etmeyin. Psikolojik olarak mutlu olacağınız bir gündesiniz. İçinizde sebepsiz yere bir sevinç olabilir. Kişisel gelişim çalışmalarına ilgi duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız