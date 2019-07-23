Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

23 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Güneş ve Satürn ile ters açılara girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün boyunca Terazi burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde önce Güneş sonra Satürn ile kurduğu sert kontaklar nedeniyle eşinizle, sevgilinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. İki taraf da kendi dediğinin doğru olduğunu savunabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Koç burcunda hareket ediyor. Ay’ın Mars devamında Jüpiter ile oluşturduğu güzel kontaklar sayesinde sağlık problemleriniz varsa iyileşme sürecine girebilirsiniz. Geçmişteki yaşadıklarınızın üstüne giderek enerjinizi düşüren her şeyi hayatınızdan ayıklayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay-Mars ve Ay-Jüpiter olumlu kontakları sayesinde beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şansınız oldukça açık olacak. Dostlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Koç burcunda hareketini sürdürüyor. Bugün kariyer hayatınızda güzellikler yaşayabilirsiniz. Ay’ın Mars ve Jüpiter ile olumlu açıda olması beklediğiniz iş tekliflerini karşınıza getirebilir. Yöneticinize boyun eğmek yerine savaşırsanız başarı elde edeceksinizdir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün enerjiniz oldukça yüksek olacak. Mars ve Jüpiter ile güzel açılar kuran Ay sayesinde olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik hayatınızda şans sizinle olacaktır. Spor yaptığınızda hızla forma girebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Günün genelinde oluşan Ay-Jüpiter ve Ay-Mars pozitif etkileşimleri sayesinde finansal işlerinizde şans sizinle olacaktır. Krediniz onaylanabilir. Borçlarınızı kapatacak paralar elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Gün içerisinde oluşan Ay-Mars ve Ay-Jüpiter uyumlu açıları sayesinde ilişki ve evlilik hayatınızda şansınız açık olacaktır. Sevdiğiniz kişi size sürprizler yapabilir. Aşk dolu bir güne hazır olun. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay-Mars ve devamında Jüpiter güzel kontaklarıyla beraber ofis ortamında zafer kazanabilirsiniz. Terfi almanız gündeme gelebilir. Sağlığınız da iyi olacaktır. Duygusal hayatınızdaki kötümser bakış açınız artık pozitife dönüyor. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Koç burcunda hareketine devam ediyor. Sizler için bugün hem aşk hem şans var. Üstelik Ay’ın Jüpiter ve Mars ile oluşturduğu olumlu açılar da şansınızı ikiye katlayacaktır. Harekete geçmek istediğiniz konu ne ise şansınızı deneyin. Çocuğunuz da yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Ay önce Mars sonrasında da Jüpiter ile uyumlu kontaklar kuruyorken sizler de ailenizi ilgilendiren konularda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlık problemi olan yakınınızın şifa bulduğunu öğrenebilirsiniz. Kendinize de vakit ayırmayı unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlemesini sürdürdüğü bir güne başlıyorsunuz. Ay, gün içinde Mars ve Jüpiter ile pozitif açılar kurarken sizlere de şanslı bir gün yaşatıyor olacak. Bu şans çaba gösterdiğiniz eğitim konularıyla ilgili de olabilir. Sosyal çevrenizden birinin desteğiyle hayatınızın fırsat karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün bütününde Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay-Jüpiter ve Ay-Mars güzel etkileşimleriyle bugün kazancınızda artışlar yaşayabilirsiniz. Maddi olarak şansınızın açıldığı bir günde olacaksınız. Yeni bir iş teklifi de gelirinizi arttırmaya yönelik fırsat olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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