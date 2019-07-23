Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

23 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Güneş ve Satürn ile ters açılara girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün boyunca Terazi burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde önce Güneş sonra Satürn ile kurduğu sert kontaklar nedeniyle eşinizle, sevgilinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. İki taraf da kendi dediğinin doğru olduğunu savunabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, günün tamamında Koç burcunda hareket ediyor. Ay’ın Mars devamında Jüpiter ile oluşturduğu güzel kontaklar sayesinde sağlık problemleriniz varsa iyileşme sürecine girebilirsiniz. Geçmişteki yaşadıklarınızın üstüne giderek enerjinizi düşüren her şeyi hayatınızdan ayıklayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, gün boyunca Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay-Mars ve Ay-Jüpiter olumlu kontakları sayesinde beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şansınız oldukça açık olacak. Dostlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, Koç burcunda hareketini sürdürüyor. Bugün kariyer hayatınızda güzellikler yaşayabilirsiniz. Ay’ın Mars ve Jüpiter ile olumlu açıda olması beklediğiniz iş tekliflerini karşınıza getirebilir. Yöneticinize boyun eğmek yerine savaşırsanız başarı elde edeceksinizdir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün enerjiniz oldukça yüksek olacak. Mars ve Jüpiter ile güzel açılar kuran Ay sayesinde olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik hayatınızda şans sizinle olacaktır. Spor yaptığınızda hızla forma girebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Günün genelinde oluşan Ay-Jüpiter ve Ay-Mars pozitif etkileşimleri sayesinde finansal işlerinizde şans sizinle olacaktır. Krediniz onaylanabilir. Borçlarınızı kapatacak paralar elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Gün içerisinde oluşan Ay-Mars ve Ay-Jüpiter uyumlu açıları sayesinde ilişki ve evlilik hayatınızda şansınız açık olacaktır. Sevdiğiniz kişi size sürprizler yapabilir. Aşk dolu bir güne hazır olun. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay-Mars ve devamında Jüpiter güzel kontaklarıyla beraber ofis ortamında zafer kazanabilirsiniz. Terfi almanız gündeme gelebilir. Sağlığınız da iyi olacaktır. Duygusal hayatınızdaki kötümser bakış açınız artık pozitife dönüyor. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, Koç burcunda hareketine devam ediyor. Sizler için bugün hem aşk hem şans var. Üstelik Ay’ın Jüpiter ve Mars ile oluşturduğu olumlu açılar da şansınızı ikiye katlayacaktır. Harekete geçmek istediğiniz konu ne ise şansınızı deneyin. Çocuğunuz da yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız