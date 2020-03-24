Günlük burç yorumları 24 Mart Salı - Yeni Ay döneminin etkileri neler olacak?

24 Mart Salı günü için günlük burç yorumları haberimizde. Yeni AY döneminin başladığı bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sahip olduğunuz enerjiyi evinizdeki birtakım değişiklikleri yapmak için kullanın. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün beklediğiniz bir ödeme ya da biriyle görüşmeniz gerekiyorsa gerçekleşmeyebilir. Bu sizi paniğe sokabilir ve neler olup bittiğini görmek için sorumlulara telefon etmek istemenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün sosyal bir etkinliğe davet gelebilir ancak gitmek isteyemebilir sıkıcı geçeceğini düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Yeni iş fırsatları önünüze çıkabilir. Ancak kendinizi yeni bir işe başlamak için yorgun hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Finansal konularda beklenmedik bir engel sizi tepetaklak edebilir. Bir diş ağrısı veya bir eşyanızın bozulması hesapladığınızdan daha fazla masraf çıkarabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Kariyer konuları bugün beklemeye alınabilir çünkü beklediğiniz önemli iletişimleri kuramayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Odan dışına çok çıkmak istemeyeceğiniz bir gün. Böylece evle ilgili işler yapabilir ertelediğiniz dekorasyon değişikliklerini yapma eğiliminde bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün evraklarla ilgilenmenin zamanı değil. Zihinsel süreçleriniz normalden daha yavaştır ve kolayca dikkatinizin dağıldığını görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ortaklar ile iletişimin bugün yok denecek kadar az olması muhtemel. Geleceğinizi büyük ölçüde etkileyebilecek sözleşme görüşmelerine veya diğer tartışmalara girme zamanı değil. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün ne yaparsanız yapın dikkatiniz dağılmaya eğilimlidir. Geçmişle, özellikle ruh halinizi çeşitli şekillerde etkileyen uzun zamandır unutacağınızı düşündüğünüz duygu ve olaylarla meşgul olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Son zamanlarda işlerinizin yolunda gittiğini hissetmiyor olabilirsiniz. Ama bugün bütün bunlar değişebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Özellikle iletişimle ilgili gecikmeler ve hayal kırıklıkları gün boyunca sizi rahatsız edebilir. Bugün evinizde beklediğiniz genç bir ziyaretçi bir şekilde gecikebilir ve sizi arayamayabilir. Endişelenerek zaman kaybetmeyin. Devamını okumak için tıklayınız