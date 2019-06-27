Günlük burç yorumları 27 Haziran Perşembe - Ay ve Merkür arasında gerilim!

27 Haziran Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Merkür arasında sert bir temasın olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 -30 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, 10:51-16:31 arası boşlukta hareket ediyor. 16:31 itibariyle ise Boğa burcuna geçiyor. Bu zamanla birlikte maddi değerleriniz daha ön plana çıkacaktır. Gelirinizdeki belirsizliklere son vermek isteyebilirsiniz. Ay’ın Merkür ile kurduğu sert kontak sebebiyle finansal konularınızla ilgili herkese açılmayın. Söyledikleriniz başka yerlere taşınabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün 10:51-16:31 aralığında boşlukta hareket ediyor. Saat 16:31’de ise sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Enerjinizin yükselmeye başladığı bir sürece giriyorsunuz. Kendinizle ilgili değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Ay ve Merkür arasında oluşan sert açı nedeniyle hem kendi sözleriniz hem partnerinizden işittikleriniz yaralayıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, saat 10:51-16:31 arası hareketini boşlukta sürdürüyor. 16:31 itibariyle Boğa burcuna geçen Ay, daha durgun olacağınız bir evreye girdiğinizi gösteriyor. Sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bir akşamda olacaksınız. Ay ve Merkür arasındaki sert etkileşim nedeniyle bugün eski ilişkinizle ilgili hoşunuza gitmeyecek haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, sabah saatlerinde boşluğa girerek 10:51-16:31 arası bu şekilde devam ediyor. 16:31 olduğunda ise Boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizler akşam itibariyle sosyalleşmeye, dostlarınızla buluşmaya vakit ayırabilirsiniz. Özellikle girdiğiniz ortamlarda kendinizden söz ettirebilirsiniz. Enerjinizin arttığı bir akşamda olacaksınız. Ay-Merkür gergin açısının aktif olmasıyla çevrenizde söylediğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Saat 10:51-16:31 aralığında Ay, bugün boşlukta kalıyor. Devamında 16:31’de Boğa burcuna giriş yapıyor. Sizler için geleceğinize dair konular ön plana çıkabilir. İsteklerinizle şu an yaşadıklarınız arasındaki farkı sorgulayabilirsiniz. Ay ve Merkür arasındaki sert etkileşimle bu akşam yöneticinize karşı agresif çıkışlarda bulunabilirsiniz. Söyledikleriniz, ileride aleyhinize olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün 10:51-16:31 arası Ay, hareketine boşlukta devam ediyor. 16:31 itibariyle de Boğa burcuna geçen Ay, pozitif olacağınız bir akşamı da beraberinde getiriyor. İyimser ruh haliniz etrafınızdakilere de ışık olacaktır. Spor yaptığınızda rahatlıkla kilo verebileceğiniz bir süreçtesiniz. Ay-Merkür gergin kontağı nedeniyle eğitim hayatınızda her şeyi iki kere kontrol etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

10:51-16:31 arası Ay, boşlukta kalıyor. 16:31’de hareketini Boğa burcunda sürdürmeye başlıyor. Bu saat itibariyle sizlerin de maddi konuları gündeme gelebilir. Özellikle kredi başvurularınız, ödemeleriniz konusunda zorluklar varsa sorunsuzca halledebilirsiniz. Ay ve Merkür arasında oluşan sert etkiyle beraber eşinizle ilgili bilmediğiniz borçlar öğrenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde boşluğa giren Ay, 10:51-16:31 arası bu hareketine devam ediyor. 16:31’de ise Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle, ilişkinize odaklanacağınız bir dönem başlıyor. Sevdiğiniz kişiye daha yoğun duygular besleyebilirsiniz. Ay’ın Merkür ile oluşturduğu sert açı nedeniyle hem sizin hem partnerinizin söylediği kelimeler yaralayıcı olabilir. Güzel olan bir akşamı, bir anlık söyleyeceğiniz sözle tersine çevirmeyin. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Saat 10:51-16:31 aralığında Ay, bugün boşlukta ilerliyor. 16:31 itibariyle hareketine Boğa burcunda devam ediyor. Bu saatten sonra çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız gelişmelerin size maddi katkısı da olabilir. Ay ve Merkür arasındaki gergin etkiyle beraber sizler de karamsar fikirlere kapılabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi aktiviteler iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sabahla beraber Ay, 10:51-16:31 arası boşlukta ilerliyor. Saat 16:31 olduğunda Ay, hareketine Boğa burcunda devam ediyor. Aşk hayatınızın öne çıkacağı bir akşam geçirebilirsiniz. Belirsizliklerden hoşlanmayan yapınızdan dolayı, aşk yaşamınızda da artık bazı şeyleri yerine oturtmak isteyebilirsiniz. Fakat Ay ve Merkür arasında oluşan zorlu açı nedeniyle partnerinizle konuşurken bazen kırıcı olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız