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Günlük burç yorumları 28 Şubat Perşembe (Şubat ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:09 | Son Güncelleme

28 Şubat Perşembe yani haftanın ortası için günlük burç yorumları yayında. Ay ve Merkür'ün etkili olduğu bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 25 şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 28 Şubat Perşembe (Şubat ayı burç yorumları)

Hafta sonu yaklaşırken 28 Şubat Perşembe yani haftanın ortası için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Ay ve Merkür'ün etkili olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün başlangıcında Ay’ın Merkür ile sert kontağı eğitim hayatınızda, akademik konularınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde beklentinizden farklı haberler getirebilir. Seyahatlerinizde gecikmeler olduğunu öğrenebilirsiniz. Günün devamında Ay-Uranüs ve Güneş-Mars açılarının olumlu desteğiyle var olan sorunlarınızı rahatlıkla çözebilirsiniz. Sürpriz gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay ve Merkür arasındaki sert açı maddi durumunuzu ilgilendiren konularda beklemediğiniz bir haber getirebilir. Gündeminizde miras konusu varsa bu konuyla ilgili de bir durum olabilir. Saatler ilerledikçe Ay’ın Uranüs ve Güneş’in de Mars ile yaptığı uyumlu açılar daha pozitif bir güne ilerlemenizi sağlıyor. Canınızı sıkan maddi konularınızla ilgili sürpriz bir destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün ilk saatlerinde Ay’ın Merkür ile sert kontağı eşiniz veya sevgiliniz ile iletişim kurarken sert bir üslupla karşı karşıya kalabileceğinizi gösteriyor. Tepkinizi dile getirirken sakin olmaya özen gösterin. Günün ilerleyen zamanlarında Ay ve Uranüs, Güneş-Mars olumlu etkileşimleriyle neşenizin arttığı bir güne ilerliyorsunuz. Bazılarınız partnerinden bir sürpriz alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugünün başlangıcında Ay ve Merkür arasındaki zorlu etki çalışma hayatınızda çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurmada zorlanacağınız bir gün olabilir. Özellikle sizin dediklerinizle karşı tarafın bundan anladıkları farklı olabilir. Sonuç olarak işlerinizde aksamalar yaşanabilir. Güzel haber ise Ay-Uranüs ve Güneş-Mars uyumlu kontaklarından geliyor. Sizlere pozitif enerji vermeye geliyor. İşinizle, sağlığınızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah devreye giren Ay ve Neptün arasındaki sert açı aşk hayatınızda hayal kırıklıklarına açık bir günde olduğunuzu gösteriyor. Gerek sizin gerek karşı tarafın tepkileri kalp kırabilir. Çocuğunuzla olan iletişiminizde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün erken saatlerde aktif olan Merkür ve Ay arasındaki kontak ailevi konularda fikir ayrılıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Özellikle beyan ettiğiniz fikirleriniz diğer aile bireyleri tarafından hoş görülmeyebilir. İletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Ay’ın Uranüs’le, Güneş’in Mars’la yaptığı olumlu açılar bu gergin havayı dağıtmaya geliyor. Beklenmedik güzel gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Erken saatlerde gerçekleşen Ay-Merkür etkisiyle güne başlıyorsunuz. Bu zorlu açı günün başında sert söylemler yapmanıza neden olabilir. İstemeden bulunduğunuz çevrede söylediklerinizle kalp kırabilirsiniz. Eğitim hayatınızda zorlu bir sabah olabilir. Sonrasında güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Ay-Uranüs ve Güneş-Mars uyumlu açıları ertelediğiniz işler için harekete geçmenizi sağlayacaktır. Beklenmedik anda sizi mutlu eden gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Bugüne Ay ve Merkür arasındaki sert etki ile güne başlıyorsunuz. Maddi durumunuzu ilgilendirecek bir haber alabilirsiniz. Para transferleri yapmayı düşünüyorsanız günün ikinci yarısı daha olumlu olacaktır. Bu durumu düzeltmeye Ay-Uranüs ve Güneş-Mars arasındaki güzel açılar yardım ediyor. Gelirinizle alakalı sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda da cesaretinizi toplayıp karşı tarafa açılırsanız olumlu karşılık alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Güne uyandığınızda burcunuzda ilerleyen Ay’ın Merkür ile sert görünümü aktifleşiyor. Erken saatlerde alacağınız haberler gergin hissetmenize neden olabilir. Sadece tepki vermeden önce derin bir nefes alın. Bu gerginliğin ardından Ay’ın Uranüs ile, Güneş’in de Mars ile açısı sizleri desteklemeye geliyor. Beklemediğiniz güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ailenizden de destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bugünün erken saatlerinde etkisini gösteren Ay-Merkür zorlu açısı geçmişinizde kalmış bir meseleyle ilgili tekrardan haber almanıza neden olabilir. Bu durum gergin anlar yaşamanıza sebebiyet verebilir. Sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Bu görünümün üstüne yaşayacağınız güzel etkiler tamamen ruh halinizi pozitife çevirecektir. Ay-Uranüs ve Güneş-Mars kontakları size olumlu gelişmeler yaşatabilir. Hiç beklemediğiniz anda hayat fırsatlarla karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Günün ilk saatlerinde etkili olan Ay’ın Merkür ile kurduğu zorlu açı sert tepkiler verebileceğiniz bir başlangıç yapabileceğinizi gösteriyor. Söylediğiniz sözler bulunduğunuz toplulukta eleştireler almanıza neden olabilir. Olumlu haber ise bunu unutturacak güzel enerjiler de beraberinde gelecek. Ay-Uranüs ve Güneş-Mars arasındaki uyumlu açılar şansınızın arttığı sürpriz gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken gökyüzünde Ay ve Merkür kontağı hakim olacak. Bu görünüm kariyerinizle ilgili sizi sinirlendirebilecek bir haber alabileceğinizi gösteriyor. Belki de işler tahmininizdeki gibi gitmemiş olabilir. Pozitif görünümler ise devamında geliyor. Ay-Uranüs ve Güneş-Mars arasındaki açıların etkisiyle gününüz güzelleşmeye başlayacaktır. Sinirlendiğiniz kariyer konusunda günün devamında sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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